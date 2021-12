Ländervergleich: Lohnanstieg in Sachsen – Minus in Baden-Württemberg

Leipzig

Sachsen holt bei den Löhnen auf. Das mittlere Einkommen der vollzeitbeschäftigten Sachsen betrug im Vorjahr 2742 Euro brutto. Das ist ein Zuwachs von 47 Euro im Vergleich zum Jahr 2019. Ein Jahr zuvor fiel der Anstieg mit 108 Euro deutlich größer aus.

Sachsen liegt damit im oberen Drittel aller Bundesländer. Am kräftigsten ging es in Berlin mit einem Plus von 101 Euro nach oben, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (plus 67) und Brandenburg (plus 64). In einigen Bundesländern gab es allerdings kein Plus. So verzeichnen im Jahresverlauf das Saarland ein Minus von 13 Euro und Baden-Württemberg ein Minus von vier Euro. In Thüringen kletterte der Medianlohn um 40 Euro.

Die Entwicklung sei auf Corona und die staatlichen Einschränkungen zurückzuführen, teilt die Landesarbeitsagentur im Chemnitz mit. „Vor allem die starke Inanspruchnahme von Kurzarbeitergeld hat im vergangenen Jahr den Anstieg bei den Entgelten deutlich gebremst“, sagt Agentursprecher Frank Vollgold auf LVZ-Nachfrage. Denn zahlreiche Betriebe mussten Kurzarbeit anmelden. Damit Angestellte weiterhin ihre laufenden Kosten bezahlen können, stockt die Arbeitsagentur zwar den Netto-Lohnverlust mit Kurzarbeitergeld auf – aber nur zu einem gewissen Prozentsatz.

Ohne Corona-Einschränkungen wären Löhne stärker gestiegen

Auch ausbleibende Sonderzahlungen oder ausgesetzte Erhöhungen hätten zu einem schwächeren Anstieg geführt. Ohne diesen Corona-Effekt hätte der Medianlohn in Sachsen 64 Euro höher gelegen, so Sprecher Vollgold. „Ohne Einfluss der Pandemie wären die Entgelte erfahrungsgemäß zusätzlich um diese Summe gestiegen“. Die größten Anstiege hätte es ohne Corona übrigens im Saarland und in Baden-Württemberg gegeben

Zur Erklärung: Beim Medianlohn handelt es sich nicht um das Durchschnittseinkommen, sondern um das mittlere Einkommen aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Würde man die Bevölkerung nach der Höhe ihres Einkommens aufreihen, bekommt genau die Person in der Mitte den Medianlohn.

Dennoch verharrt der Freistaat Sachsen im Ländervergleich auf dem drittletzten Platz. Geringer war das mittlere Einkommen nur noch in Thüringen (2699 Euro) und in Mecklenburg-Vorpommern (2676 Euro). Die höchsten Medianlöhne waren im vergangenen Jahr in den wirtschaftsstarken Regionen Hamburg (3863 Euro), Baden-Württemberg (3751 Euro) und Hessen (3709 Euro) zu verzeichnen.

Zu wenig Konzernsitze und Forschungseinrichtungen

Gründe für die Lohnunterschiede zwischen den Bundesländern sind laut Agentur in der Wirtschaftsstruktur zu suchen. Sachsen hat viele kleine und mittlere Unternehmen, die oft im Gegensatz zu den großen nicht tarifgebunden sind. In Baden-Württemberg gibt es beispielsweise zahlreiche große Industriefirmen, die zumeist höhere Löhne zahlen. In Sachsen haben 80 Prozent der Firmen weniger als zehn Mitarbeiter.

Auch Konzernsitze und gut bezahlte Forschungs- und Entwicklungsbereiche sind in Sachsen im Vergleich zu westlichen Regionen weniger präsent.

In Dresden und Leipzig wird mehr gezahlt

Auch innerhalb Sachsens gibt es erhebliche Lohnunterschiede. Die höchsten Medianlöhne gab es im vergangenen Jahr in den drei kreisfreien Städten Dresden (3252 Euro), Leipzig (3090 Euro) und Chemnitz (2933 Euro). Die geringsten hingegen sind im Erzgebirgskreis (2407 Euro), Görlitz (2422 Euro) und im Vogtlandkreis (2493 Euro) zu finden.

Von Andreas Dunte