Dresden / Berlin

Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) hat sich gegen eine Verlängerung der Weihnachtsferien ausgesprochen. „Man sollte einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Solche voreiligen Schüsse aus der Hüfte verunsichern nur Schüler, Lehrer und Eltern“, sagte Piwarz auf Anfrage von LVZ.de. Es dürfe nicht sein, dass angesichts steigender Infektionszahlen „reflexartig über Beschränkungen von Bildung“ fabuliert werde. „Kinder sind nicht Treiber der Pandemie. Das stellt nun selbst das RKI fest“, machte der Minister klar. Jetzt komme es darauf an, das Vertrauen der Schüler, Lehrer und Eltern in den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten und zu stärken: „Schule braucht Verlässlichkeit und Sicherheit statt ständige Verunsicherung“, so Piwarz weiter.

Kürzung der Oster- und Sommerferien ?

Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß hatte der „Bild“ gesagt: „Wir sollten darüber nachdenken, die Winterferien um zwei bis drei Wochen zu verlängern und im Sommer entsprechend zu kürzen.“ Ziel müsse sein, bestmöglich durch die Pandemie zu kommen. Sein Fraktionskollege Stephan Pilsinger ( CSU) regte sogar bis zu vier Wochen längere Weihnachtsferien mit entsprechender Kürzung der Oster- und Sommerferien an. „Das Wohl der Schüler und Lehrer muss im Vordergrund stehen“, begründete er seinen Vorschlag. Er stieß in mehreren Ländern auf Ablehnung.

Unionsfraktionsvize Thorsten Frei pfiff die beiden Abgeordneten aber wieder zurück. Er sagte bei RTL/ntv: „Angesichts der Verbreitungswege, die derzeit dominieren, befürchte ich, dass wir durch eine Verlängerung der Weihnachtsferien viel Unruhe stiften, aber letztlich keinen durchgreifenden Erfolg erringen.“

Drosten hält Ferienverlängerung für möglich

Dagegen sprechen sich einige Medizinexperten in Deutschland im Zweifel für längere Ferien über den Jahreswechsel aus. So hatte die Gesellschaft für Virologie, unter ihnen Christian Drosten, in einem Papier empfohlen: Sollte es gegen Jahresende zu einem kritischen Anstieg der Neuinfektionen kommen, und dabei auch Bildungseinrichtungen eine Rolle spielen, dann wäre auch eine Ausdehnung der Weihnachtsferien sinnvoll, um die Zeiten mit höchster Infektionsaktivität zu verringern.

Von Andreas Debski