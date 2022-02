Dresden/Leipzig

Die sächsische Landesregierung lässt aktuell prüfen, wie eine Neugestaltung der Entgelte beim Flughafen Leipzig/Halle den Fluglärm für Anwohner reduzieren könnte. Ein entsprechender Entwurf der neuen Entgeltordnung ist nach LVZ-Informationen in Arbeit. Ziel soll demnach eine stärkere Differenzierung zwischen Tag- und Nachtflugzeiten sowie zwischen leiseren und lauteren Maschinen sein. Der Flugverkehr würde nicht abnehmen, aber im besten Falle nachts weniger Lärm verursachen.

Bisher keine Unterschiede zwischen Tag- und Nachtflügen

Mit den Arbeiten für die neue Entgeltordnung sind unter anderem der Flughafen selbst und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie betraut. Sie sollen untersuchen, welche Maschinen am lautesten sind. Regierungsintern werden als Beispiele unter anderem die Antonow An-124 angeführt, eines der längsten und schwersten Flugzeuge, oder die Boeing 747-400, eines der größten Passagierflugzeuge.

Die Regierung setzt darauf, dass mit einer Überarbeitung der Entgeltordnung eine stärkere Steuerung der Lärmbelastungen möglich ist. Derzeit wird in Leipzig nicht zwischen Tag- oder Nachtlandungen unterschieden. Zudem sind die Entgelte gemessen an anderen deutschen Flughäfen gering. Die Linksfraktion im Landtag hat im vergangenen Jahr aufgeschlüsselt, dass für einen Airbus A300-600 am Leipziger Flughafen 2000 Euro Gebühren fällig werden. Am Flughafen Köln-Bonn sind es mehr als 3500 Euro.

Welche Auswirkungen hat die Maßnahme für DHL?

Fluglärm-Gegner und Anwohner fordern deswegen seit Längerem höhere Gebühren für lautere Maschinen in Leipzig. Der Flugverkehr am Leipziger Flughafen hat seit Jahren spürbar zugenommen. Gab es im Jahr 2011 knapp 64.100 Starts und Landungen, waren es 2019 schon 79.000. Der Großteil davon – 46.491 Starts und Landungen – geht auf Fracht- und Postflüge zurück, die überwiegend nachts stattfinden.

Der Logistiker DHL betreibt am Standort ein internationales Drehkreuz. Nach Konzernangaben werden täglich mehr als 2000 Tonnen Fracht bearbeitet. Die Frage der höheren Entgeltgebühren betrifft darum das Unternehmen unmittelbar. In der Landesregierung wird zwar die Notwendigkeit gesehen, DHL mit höheren Entgelten nicht zu verprellen. Allerdings möchte man den Konzern auch am Lärmschutz beteiligen. Denn DHL will seine Kapazitäten erweitern und mehr Flieger abfertigen. Der Flughafen Leipzig soll um neue Stellflächen für Flugzeuge erweitert werden. Für den Ausbau werden vom Flughafen Kosten in Höhe von rund 300 Millionen Euro veranschlagt.

Sachsen ist größter Anteilseigner

Der Freistaat Sachsen kann die höheren Entgeltordnung nicht vorschreiben. Inhaber des Flughafens Leipzig/Halle ist die Mitteldeutsche Flughafen AG, die auch den Dresdner Flughafen betreibt. Sachsen ist mit 77,29 Prozent aber größter Anteilseigner der Gesellschaft. Sachsen-Anhalt ist mit 18,54 Prozent beteiligt, die Stadt Leipzig mit 2,1 Prozent. Die sächsische Landesregierung hat deswegen indirekt einen gewissen Einfluss auf die Gebührenordnung.

Von Kai Kollenberg