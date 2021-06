Land unter bei extremem Gewitter in Schrebitz

Schrebitz/Kiebitz

Kurz, aber extrem. So berichten die Einwohner von Schrebitz von dem Gewitter, dass sich am Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, über dem Ostrauer Ortsteil entladen hat. Die Tallage des Dorfes ist bei diesem Unwetter von großem Nachteil. „Von allen Seiten schossen Wasser-, Geröll- und Schlammmassen in unseren Ort“, berichteten betroffene Anwohner. Es hagelte so heftig, dass über eine Stunde später immer noch haufenweise Eiskörner auf den Grundstücken liegen. Der durchs Dorf fließende Krebsbach tritt binnen kurzer Zeit über die Ufer. Von den umliegenden Feldern rauscht Schlamm und Wasser ins Tal.

Keller voll Wasser

„In Schrebitz herrscht teilweise Land unter“, zieht Einsatzleiter Tom Kunath am frühen Abend eine erste Zwischenbilanz. Alle Ortswehren der Gemeinde Ostrau sind zu Hilfe geeilt. „Es sind zahlreiche Keller und sogar Wohnbereiche unter Wasser, Garagen liefen voll, Straßen sind gesperrt, weil sie voller Schlamm und Schotter sind. Wir pumpen das Wasser aus den Häusern und machen die Straßen wieder frei“, berichtet Tom Kunath vom Schaden und dem Vorgehen der Einsatzkräfte. Unterstützt werden sie von örtlichen Landwirten, die mit Technik, wie Radladern, helfen.

Land unter bei Kiebitz. Quelle: Sven Bartsch

Schlamm von Feldern

Besonders schlimm getroffen hat es Eberhard Wolf mit seinem Häuschen, das direkt neben dem Krebsbach steht. Das Wasser steigt so hoch, dass es durch eine Abflussleitung drückt. Die braune Brühe steht dann in Wohnzimmer, Flur, Küche und Scheune. Eine Nachbarin hilft dem Mann. Betroffen sind weitere Grundstücke, unter anderem an der Brauereistraße, der Ostrauer Straße und Am Kiebitzberg.Die Orte Mockritz und Kiebitz kommen relativ glimpflich davon. In letzterem tritt die Kleine Jahna über die Ufer und die Straße Feldhäuser ist mit einer dicken Schicht Schlamm bedeckt, den der Gewitterguss vom angrenzenden Feld herunter gespült hat.

Innerhalb von 15 Minuten seien 55 Millimeter Niederschlag heruntergeprasselt, berichtet ein Schrebitzer.

Von Olaf Büchel