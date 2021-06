Dresden

In Sachsen sollen Kinder und Jugendliche vorerst nicht generell geimpft werden. Das bestätigte die Geschäftsführerin der Sächsischen Landesärztekammer (SLAEK), Patricia Klein, am Dienstag in Dresden. „Es gibt durch die Delta-Variante des Corona-Virus keine Neubeurteilung.“ Das Risiko zu erkranken, sei gerade für Zwölf- bis Sechzehnjährige verschwindend gering. Bisher existierten nur Daten aus einer Zulassungsstudie von rund 1000 Kindern.

Untersuchungsergebnisse abwarten

Eine Neubewertung des Corona-Risikos für Kinder und Jugendliche stehe derzeit nicht an. Außerdem wollten die unterschiedlichen Impfkommissionen von Bund und Land zunächst Untersuchungsergebnisse aus den USA und Israel abwarten, weil dort bereits größere Gruppen geimpft wurden. „Solange die nicht vorliegen, bin ich da sehr zurückhaltend“, sagte Klein.

Es gebe häufig Anfragen von Eltern, die beim Kinderarzt abgewiesen worden sind. „Immer wieder wird gefragt: Warum kann ich meine Kinder nicht impfen lassen, damit die Großeltern geschützt sind?“, hat Klein erlebt. Denen habe sie dann geantwortet: Warum lassen Sie sich und Ihre Eltern nicht impfen, damit Sie geschützt sind und nicht die Kinder? Gerade Erwachsene müssten sich impfen lassen, damit die Kinder nach den Ferien wieder in die Schule gehen können, so die SLAEK-Geschäftsführerin.

Biontech bei Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat in der Pandemie keine generelle Empfehlung zum Impfen von gesunden Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren gegeben. Aber vorerkrankte Kinder und Jugendliche sollen zumindest den Biontech-Impfstoff erhalten.

Das Gremium nennt rund ein Dutzend Krankheitsbilder, die mit einem anzunehmenden erhöhten Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf einhergehen. Darunter sind zum Beispiel Fettleibigkeit, ein schlecht eingestellter Diabetes, Immunschwächen, bestimmte Herzleiden, chronische Lungenerkrankungen und chronische Niereninsuffizienz, bösartige Tumorerkrankungen und Trisomie 21.

Von Roland Herold