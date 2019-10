Landesbischof Rentzing wirft hin: Brachte ihn Leipziger Petition zu Fall?

Dresden

Diese Nachricht aus der evangelischen Landeskirche kam am Freitagnachmittag überraschend: Carsten Rentzing (52), seit 2015 Landesbischof in Sachsen, erklärt seinen Rückzug. In einer Mitteilung hieß es, er wolle sein Amt „zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung stellen“. Rentzing, 1967 in West-Berlin geboren, war zuletzt innerkirchlich unter Beschuss geraten, als seine langjährige Mitgliedschaft in der Landsmannschaft Hercynia, einer schlagenden Studentenverbindung, bekannt wurde.

„Diskussion um meine Person wird zur Belastung“

Zur Begründung seines Rückzuges teilte Rentzing mit: „Ich bin angetreten mit dem Wunsch, die verschiedenen Positionen innerhalb der Landeskirche wieder einander näher zu bringen. Mein oberstes Ziel war und ist die Einheit der Kirche. Ich muss mit großem Bedauern feststellen, dass die aktuelle Diskussion um meine Person diesem Ziel schadet. Sie ist nicht nur für mich persönlich, sondern auch für die gesamte Kirche derzeit eine Belastung. Um Schaden von meiner Kirche abzuwenden, habe ich mich entschieden, mein Amt zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung zu stellen.“

Rentzing : Ich stehe für konservative Werte

Rentzing, erklärte weiter, er stehe für konservative Positionen und Werte, die er „in einem langen Entwicklungsprozess“ für sich als richtig erkannt habe. „Dabei war die Begegnung mit Jesus Christus und mein Glaube für mich prägend. Der Weg in die Kirche hat mich verändert. Positionen, die ich vor 30 Jahren vertreten habe, teile ich heute nicht mehr.“

Der Landesbischof nahm damit nochmals Bezug auf seine umstrittene Mitgliedschaft in der „Alten Prager Landsmannschaft Hercynia“, in die er als 25-jähriger Student eingetreten war. Nach dem Bekanntwerden hatte er dies Mitte September verteidigt und gesagt: „Kein Leben verläuft nur geradlinig, auch das meine nicht.“ Auch ein Landesbischof war einmal jung und habe sich „für Dinge begeistert, die später an Bedeutung verlieren“.

Ex-Thomaspfarrer Wolff mit heftiger Kritik

Heftige Kritik an Rentzing hatte unter anderem der frühere Leipziger Thomaspfarrer Christian Wolff geäußert. „Das ganze wäre relativ uninteressant, wenn sich Rentzing in der Vergangenheit klar gegen den Rechtsnationalismus positioniert hätte und sich heute erkennbar selbstkritisch zu seiner Zeit in einer schlagenden Verbindung äußern würde“, sagt Christian Wolff der LVZ. Dies sei aber nicht der Fall. Rentzing hätte spätestens mit Amtsantritt als Landesbischof austreten müssen.

Petition verlangte Distanzierung von nationalen Ideologien

Vor allem aber hatte Rentzing eine innerkirchliche Protestaktion unter Druck gesetzt, die vor zwei Wochen zunächst in Leipzig gestartet war. Unter dem Motto „Nächstenliebe braucht Klarheit“ hatten unter anderem die Leipziger Pfarrer Andreas Dohrn, Frank Martin und der Kirchvorsteher Matthias Rudolph eine Online-Petition gestartet. Darin verlangen sie nicht nur ein offenes Wort von Rentzing, warum er weiter Mitglied der Hercynia ist. Man erwarte zudem „eine öffentliche und deutliche Distanzierung von allen nationalen, antidemokratischen und menschenfeindlichen Ideologien“, schrieben die Autoren.

Bischof gegen Ausgrenzung von Protestwählern

Damit spielten sie auf den eher moderaten Ton des Bischofs im Umgang mit AfD-Wählern oder der Pegida-Bewegung an. Rentzing hatte sich wiederholt gegen eine Stigmatisierung und Ausgrenzung von Protestwählern gewehrt, sondern für einen Dialog geworben. Das war vor allem in der Pfarrerschaft auf Kritik gestoßen: Bis Freitag hatten rund 850 Personen die Petition unterzeichnet.

CDU-Politiker Krauß : Umgang ist „unanständig“

Öffentliche Rückendeckung bekam Rentzing zuletzt nur noch vereinzelt. Der Evangelische Arbeitskreis (EAK) der CDU Sachsen hatte erklärt, man verfolge die gegenwärtigen „Anwürfe“ gegen Rentzing mit Sorge. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß wurde gegenüber der Nachrichtenagentur idea deutlicher: Krauß sagte, er halte einen solchen Umgang unter Pfarrern für „unanständig“. Mit Nächstenliebe – wie in der Petition formuliert – habe der Vorstoß nichts zu tun. Hilfreich wäre es gewesen, die Fragen direkt mit dem Landesbischof zu besprechen und nicht über die Presse. Dieser werde in einem rechtsextremen Sumpf verortet. Damit tue man ihm Unrecht. Ziel der Petition sei es offenbar, „seine Reputation zu beschädigen“.

Bibelzitat als Botschaft

Rentzing warb in seiner gestrigen Erklärung dennoch um Verständnis. „Meine Landeskirche, alle die in ihr Dienst tun und alle Gemeindeglieder bitte ich aufeinander zu zugehen. Unsere Kirche steht gegenwärtig vor großen Herausforderungen, die wir nur gemeinsam bewältigen können.“ Seine Erklärung beendete er mit einem Satz aus dem Johannes-Evangelium: „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die Du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir eins sind.“ (Johannes 17, 22).

Von Olaf Majer