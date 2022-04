Landesgartenschau in Torgau: Darauf können sich Besucher freuen

Torgau

Die nordsächsische Kreisstadt Torgau blüht auf: An diesem Samstag (23. April) eröffnet die 9. Sächsische Landesgartenschau. Worauf sich Besucher freuen können und was es neben Gartenvielfalt zu entdecken gibt – hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Großereignis.

Die Landesgartenschau steht unter dem Motto „Natur. Mensch. Geschichte“. Was hat es damit auf sich?

Die Stadt Torgau setzt mit ihrem Konzept auf Umweltbewusstsein und Naturschutz – und das im Einklang mit Entdecken und Ausprobieren. Für die Gartenschau-Macher kein Widerspruch: Das trifft den Zeitgeist vor dem Hintergrund des Klimawandels. Torgau ist umgeben von einer einzigartigen Elbaue-Landschaft und großflächigen Wald- und Wiesengebieten. Außerdem zählt die 20 000-Einwohner-Stadt mit ihren über 900 baulichen Einzeldenkmälern zu den schönsten Renaissancestädten Deutschlands.

Worauf können sich Gartenfans freuen?

Zunächst einmal auf Pflanzenvielfalt. Am Rand der Altstadt wurden die vier Bereiche Glacis, Junger Garten, Eichwiese und Konzertplatz baulich neugestaltet. Etwa 70 000 Frühblüher und 50 000 Sommerblumen verwandeln das 24 Hektar große Areal, das damit so groß ist wie 33 Fußballfelder, in ein Gartenparadies. Mehr als 500 neue Bäume und 10 000 Sträucher kamen hinzu. Dies alles können Besucher auf einem zwei Kilometer langen Hauptweg entdecken. Des Weiteren lädt eine Blumenhalle zu 14 thematischen Schauen ein. So gibt es unter anderem Neues und Bewährtes für Beet und Balkon zu sehen oder Blattschönheiten wie Rhododendren und Hortensien. Alle zwei Wochen wechselt das florale Thema.

Zur Galerie Die Arbeiten für 9. Sächsische Landesgartenschau (LAGA) liegen in den Endzügen. Hier gibt es ein paar Impressionen vom LAGA-Gelände.

Was gibt es am Eröffnungswochenende zu sehen?

Hier gibt es etliche Höhepunkte – und auch Polit-Prominenz hat sich angekündigt. Um 11 Uhr beginnt auf der Konzertplatzbühne auf dem ehemaligen Schlachthofgelände die feierliche Eröffnung, zu der Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Staatsministerin Barbara Klepsch (CDU) und Nordsachsens Landrat Kai Emanuel (parteilos) erwartet werden. Im Anschluss an die Zeremonie wird die Blumenhalle eröffnet und Besucher können sich bei geführten Touren über das 24 Hektar große Gelände informieren. Farbenreiche Stauden-Arrangements, über 100 000 Blumenzwiebeln und 500 neu gepflanzte Bäume säumen die Wege. Um 15 Uhr steigt das erste Konzert mit Mr. Rod, der mit einer in Europa exklusiven Hommage an den britischen Weltstar Sir Rod Stewart auftritt. Ebenso wird der neue Skatepark eröffnet.

Welche Besonderheiten gibt es?

Auf dem Gartenschau-Gelände gibt es viel Imposantes zu sehen: Der sogenannte Ornis-Steg lädt ein, nach Vögeln Ausschau zu halten. Geschaffen wurde die Torgauer Arche, ein Streichelzoo für besondere Tierarten. Vom Aussichtsturm „Deichgucker“ können Besucher über die Elbwiesen blicken. Und selbst Sportler kommen auf einem neuen Fitness-Areal mit Outdoor-Geräten auf ihre Kosten. Der Sport- und Spielpark ist als Freizeitareal für alle Altersgruppen angelegt. Dort gibt es unter anderem einen Skatepark. Bestandteil der Landesgartenschau sind auch Torgaus ehemalige Festungen. Extra saniert wurde die Flankenkasematte, die aus fünf Tonnengewölben besteht.

Lohnt sich der Besuch für Familien mit Kindern?

Unbedingt. Denn verschiedene Spielplätze lassen bei den kleinen Besuchern keine Langeweile aufkommen. So wurde unter anderem eine Kletterlandschaft dem Großen Wendelstein von Schloss Hartenfels nachempfunden und zwei hölzerne Riesenkraniche laden zum Klettern und Rutschen ein – einer ist neun Meter hoch. Die Wege zwischen den einzelnen Familien-Attraktionen sind kurz.

Was sind die Highlights am Eröffnungswochenende?

Die Landesgartenschau wird am 23. April um 11 Uhr eröffnet. Am Nachmittag können sich Besucher gleich auf das erste Konzert freuen – und zwar mit Mr. Rod, der mit einer in Europa exklusiven Hommage an den britischen Weltstar Rod Stewart auftreten wird. Ebenso wird der Skatepark eröffnet. Am 24. April findet um 12 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst statt. Um 17 Uhr spielt das Leipziger Symphonieorchester auf.

Wie viel Geld investiert die Stadt?

Die Kosten für die Gelände-Gestaltung betragen nach Angaben von Bettina Klein, Geschäftsführerin der Landesgartenschau Torgau gGmbH, 27,9 Millionen Euro. Es gibt Fördermittel in Höhe von 23,4 Millionen Euro. Der städtische Eigenanteil liegt bei 4,5 Millionen Euro. Torgau generiert aber auch Einnahmen durch den Ticketverkauf und rechnet insgesamt mit rund 400 000 Besuchern.

Auf dem Gartenschau-Gelände wird immer noch gearbeitet. Wird bis zur Eröffnung am 23. April alles fertig sein?

Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU) sagte jüngst: „Es bleibt bis zum Schluss spannend. Wenn wir vorne das Band durchschneiden, wird wahrscheinlich hinten die letzte Schubkarre rausgerollt.“ Bauherr und die verantwortlichen Unternehmen hätten aber versichert, dass alles pünktlich fertig werde.

Gibt es auch Führungen über das Landesgartenschau-Anwesen?

Ja, Führungen können über das Torgau-Informations-Center gebucht werden unter Tel. 03421 70140. Zudem gibt es Führungen zur Torgauer Festungsgeschichte, buchbar beim Verein Europa Begegnungen unter Tel. 03421 715647.

Was wird kulturell im Rahmen der Landesgartenschau geboten?

In den 170 Tagen Landesgartenschau findet rund 800 Veranstaltungen statt. Dabei kommen hochkarätige Stars aus dem Musik- und Showgeschäft nach Torgau wie die Bands Münchner Freiheit (3. Juni), Karat (25. Juni), Bosse (1. Juli), DJ Ötzi (9. Juli) oder auch Matthias Reim (16. Juli). Zu erleben sind auch die Sängerin und Schauspielerin Angelika Milster (14. Mai) und der Schauspieler und Publikumsliebling Wolfgang Stumph (24.9.) auf dem grünen Sofa. Alle Veranstaltungen gibt es als Übersicht im Internet: www.landesgartenschau-torgau.de/kalender.

Ein Gartenschau-Besuch macht hungrig. Wo können sich Besucher stärken?

Insgesamt gibt es sechs gastronomische Anlaufstellen, unter anderem ein Wald-Café im Glacis, ein Restaurant im Jungen Garten oder auch eine Beach-Bar.

Was kostet der Eintritt?

Die Tageskarte kostet für Erwachsene 18 Euro, Kinder bis sechs Jahre haben kostenfreien Zutritt. Es gibt auch Zwei-Tages-Karten (32 Euro) und Dauerkarten (99 Euro). Die Tickets kann man im Internet erwerben. Ein Link und weitere Vorverkaufsstellen sind unter www.landesgartenschau-torgau.de/service zu finden.

Kann man mit einem Tagesticket das Gartenschau-Gelände zwischendurch verlassen?

Ja, mit der Tageskarte erhält der Besucher einen Stempel oder ein Bändchen, das es ihm ermöglicht, das Gelände zu verlassen und am selben Tag wieder zu betreten.

Was kann man während der Landesgartenschau außerdem in Torgau entdecken?

Die Landesgartenschau lässt sich mit einem Abstecher in die historische Altstadt verbinden – und das fußläufig. So können Besucher an der Stadtkirche den gut versteckten Apothekergarten und weitere Geheimnisse historischer Gartenbaukultur entdecken. Lohnenswert ist der Besuch von Schloss Hartenfels mit dem Wendelstein, eine fast 20 Meter hohe freitragende steinerne Wendeltreppe. Der Wendelstein diente 1971 als Kulisse für das DEFA-Märchen „Dornröschen“ und ist eines der am häufigsten fotografierten Motive der Stadt. Im Schloss selbst gibt es Ausstellungen.

Dürfen Besucher der Gartenschau Hunde mit auf das Areal nehmen?

Nein. Hunde sowie andere Tiere sind auf dem gesamten Gelände nicht gestattet. Ausnahmen bilden Blindenführhunde oder andere Assistenzhunde (Nachweis erforderlich). Das Gartenschau-Areal ist barrierearm. Auch Fahrräder sind nicht erlaubt. Für Fahrradfahrer gibt es ausreichend Abstellmöglichkeiten am Bahnhof und am Elbeparkplatz.

Wo können Gäste, die mit dem Auto zur Gartenschau wollen, parken?

Parkmöglichkeiten gibt es auf dem Großraumparkplatz im Nachtweideweg/Nordstraße. Von dort verkehrt ein kostenfreier Shuttlebus zum Haupteingang der Landesgartenschau am Bahnhof, zum Eingang am Konzertplatz und zur Altstadt-Bushaltestelle. Nach dem Besuch bringt der Shuttlebus die Gäste zurück zum Parkplatz.

Kann man die Landesgartenschau mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen?

Ja, am besten mit der Bahn ab Leipzig über Eilenburg bis nach Torgau.

Was passiert mit dem Areal in Torgau, wenn die Landesgartenschau vorbei ist?

Es wird für die Torgauer und Gäste der Stadt frei zugänglich sein. Alle Spielplätze, der Skatepark, der Spiel- und Sportpark, die Beachvolleyballanlage und die vielen Erholungsflächen stehen dann als Freizeitareal offen. Die Stadtverantwortlichen sehen in der Landesgartenschau einen Wirtschaftskatalysator und hoffen auf einen Schub für eine nachhaltige Entwicklung von Stadt und Tourismus. Die Gartenschau-Besucher sollen nach den Vorstellungen von Oberbürgermeisterin Barth die Stadt beleben.

Wo in Mitteldeutschland gibt es dieses Jahr weitere Landesgartenschauen?

Im brandenburgischen Beelitz hat die Landesgartenschau am 14. April eröffnet. In der Spargelstadt wurden 1,5 Millionen Zwiebeln von Tulpen und Narzissen gesetzt. Hinzu kamen Ranunkeln, Pantoffelblumen, Hornveilchen, Stiefmütterchen und Goldlack. In Thüringen gibt es erst 2024 wieder eine Landesgartenschau – und zwar in Leinfelde-Worbis. Sachsen-Anhalt lädt 2023 zur nächsten Landesgartenschau, dann in Bad Dürrenberg.

Landesgartenschau Torgau, 23. April bis 9. Oktober, täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr, Internet: www.landesgartenschau-torgau.de

Von Nico Fliegner und Bärbel Schumann