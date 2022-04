Landesgartenschau in Torgau eröffnet

Torgau

Die 9. Sächsische Landesgartenschau ist am Samstag in Torgau eröffnet worden. Sie sei „eine wunderbare Gelegenheit, Kraft und Zuversicht zu ziehen für das, was wir gemeinsam erreichen können“, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer in seiner Rede. „Wer nicht pflanzt, der wird das Blühen nicht sehen und nicht ernten“, betonte der CDU-Politiker. 170 Tage lang können die Besucher die farbenprächtige Ausstellung unter dem Motto „Natur. Mensch. Geschichte.“ erleben.

Blumen für die ersten Gartenschau-Besucher

Pünktlich um 9 Uhr haben Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth (CDU), die Geschäftsführung der Landesgartenschau und das Leitungsteam um Geschäftsführer Ingbert Rabe von der Bauunternehmung Ezel das Band zur Eröffnung der 9. Sächsischen Landesgartenschau am Haupteingang durchschnitten.

Impressionen von der Landesgartenschau in Torgau

Zur Galerie Auf der Landesgartenschau in Torgau können die Besucher 170 Tage lang eine farbenprächtige Ausstellung unter dem Motto „Natur. Mensch. Geschichte.“ erleben. Hier die ersten Bilder vom Eröffnungswochenende.

Von weit her reisten die ersten Besucher an, die um 9 Uhr den Start der Gartenschau nicht verpassen wollten. Um 5 Uhr waren Helga und Rainer Gräf aus Altenburg aufgestanden und per Bahn nach Torgau aufgebrochen. „Wir sind echte Gartenliebhaber und freuen uns auf viele interessante Anregungen und Erlebnisse. Zeitig haben wir eine Dauerkarte gekauft und werden deshalb oft in der Elbestadt sein“, erklärte Rainer Gräf, nachdem die Oberbürgermeisterin das Ehepaar mit einem Blumenstrauß begrüßte. Den erhielten die ersten zehn Besucher. Zu ihnen gehörte auch Familie Henjes aus Torgau. Stadtrat a.D. Frank Henjes hatte im Rathaus viele Beschlüsse für die Landesgartenschau selbst mit auf den Weg gebracht und war nun gespannt, was daraus in Natura alles auf dem insgesamt 24 Hektar großen Gelände nach 24 Monaten Bauzeit entstanden ist.

Auf dem rund 24 Hektar großen Gelände sind 70.000 Frühblüher und 50.000 Sommerblumen eingepflanzt worden. Zudem haben die Gärtner 513 Bäume und fast 10.000 Sträucher in die Erde gebracht. Bis Oktober wird es 14 wechselnde Schauen in der Blumenhalle geben, die verschiedene Themen haben: etwa „Sommer in Sicht – Neues und Bewährtes für Beet und Balkon“ und „Erntedank im Sachsenland“.

Im Stadtpark, dem sogenannten Glacis, gibt es unter anderem eine Mustergrabanlage, zwei Spielplätze und den Ausblick auf die große Eisbahnwiese. An der sogenannten Eichwiese liegen etwa der Heidegarten, ein Naturentdeckerpfad und ein Streichelzoo. Am Konzertplatz stehen unter anderem die Hauptbühne, die Blumenhalle und der Gärtnermarkt.

Rund 400.000 Besucherinnen und Besucher wollen die Veranstalter bis zum Ende der Landesgartenschau am 9. Oktober ins nordsächsische Torgau locken. Die fünf Eingänge können täglich von 9 bis 19 Uhr genutzt werden.

Von Bärbel Schumann und André Jahnke