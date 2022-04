Landesgartenschau in Torgau öffnet am Samstag

Torgau

Der Rollrasen ist verlegt, die Wechselflorbeete sind bepflanzt. Vor Eröffnung der 9. Sächsischen Landesgartenschau ist es richtig grün und bunt im Torgauer Stadtpark geworden. Dort, am Rande der Altstadt, startet am Samstag (23. April) die 170-tägige Schau. „Das Wetter in den vergangenen Wochen hat uns gut geholfen. Es gab zwar ein paar Frostnächte, aber das haben die Pflanzen gut weggesteckt und jetzt sieht es richtig nach Landesgartenschau aus“, sagte Schausprecherin Julia Sachse.

In den ersten Tagen erwarten die Veranstalter einen besonders großen Zulauf für die erste von 14 thematisch gestalteten Blumenhallenschauen. „Darauf wartet vor allem das Stammpublikum der Landesgartenschauen sehnsüchtig. Viele arbeiten zu Hause selbst leidenschaftlichen im Garten und wollen sich hier Inspiration mitnehmen“, erklärte Sachse.

Vorbereitungen bis in die letzte Minute

Die erste Blumenhallenschau wird bis zum 4. Mai zu sehen sein und dreht sich um das Motto der Landesgartenschau: „Natur. Mensch. Geschichte.“ Daran gearbeitet wird wohl bis zur letzten Minute. „Wir werden wahrscheinlich tatsächlich vom 22. auf den 23. April noch über Nacht in der Blumenhalle zugange sein“, sagte die Sprecherin.

Am Eröffnungswochenende selbst stehen zudem verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm. So wird am Samstag etwa der Künstler Mr. Rod eine Hommage an Rod Stewart auf die Bühne bringen. Am Sonntag gibt das Leipziger Symphonieorchester ein Konzert. Außerdem wird ein ökumenischer Eröffnungsgottesdienst gefeiert, der vom evangelischen Regionalbischof Johann Schneider, dem katholischen Pfarrer Ulrich Schade aus Eilenburg und Oberkirchenrat Christoph Seele von der Landeskirche Sachsen gemeinsam gestaltet wird.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

400 000 Besucherinnen und Besucher wollen die Veranstalter bis zum Ende der Landesgartenschau am 9. Oktober ins nordsächsische Torgau locken. Bis vor Ostern seien etwa 4200 Dauerkarten verkauft worden. „Auch die Zahl der verkauften Tages- und Zwei-Tageskarten sieht recht gut aus“, sagte Sachse. Insgesamt sei man mit der Entwicklung des Vorverkaufs zufrieden, da lange nicht klar gewesen sei, wie stark sich die Corona-Pandemie auf das Kaufverhalten auswirke. Mittlerweile sei jedoch zu erkennen, dass gerade vor Ort das Interesse gewachsen sei.

Von RND/dpa