Kurz vor Beginn der Klimakonferenz sächsischer Schülerinnen und Schüler am Samstag in Leipzig wurde am Dresdner Verwaltungsgericht ein Eilantrag gestellt. Laut diesem soll dem Landesschülerrat (LSR) Sachsen eine Beteiligung an der Konferenz, die er zusammen mit der Sächsischen Staatsregierung veranstaltet, untersagt werden. Der Tenor: Seit wann mache die Schülervertretung Klimapolitik und seien die Schülerräte nicht ausschließlich für Bildungspolitik zuständig?

Nach Informationen der „Freien Presse“ wurde der Antrag am Montag von einer 14-jährigen Dresdener Gymnasiastin gestellt. Bei dem Rechtsanwalt, der den Antrag eingereicht hat, soll es sich laut der Chemnitzer Zeitung um AfD-Landesvize Joachim Keiler handeln.

Wie der LSR in einem Schreiben am Dienstag bekannt gab, sieht er die Vorwürfe als haltlos. Er biete die Veranstaltung lediglich an. Die politischen Debatten führen ausschließlich die Teilnehmer. „Der LSR Sachsen agiert auf der Konferenz als Plattformgeber, nicht als politischer Akteur. Wir wären eine schlechte Schülervertretung, wenn wir uns nicht mit den Themen, die die Schüler bewegen, auseinandersetzen“, meint Landesschülersprecher Noah Wehn.

Aus seiner Sicht sei der Vorwurf, der gegen den LSR vorliegt, unzutreffend: „Wenn Tausende sachsenweit auf die Straße gehen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren und wir diese Bewegung einfach ignorieren würden, würden wir an unserem Mandat vorbeiarbeiten.“

