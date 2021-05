Landkreis Leipzig: Ministerin Petra Köpping legt Kreistagsmandat nieder

Landkreis Leipzig/Neukieritzsch

Mehrere Personalien stehen auf der Kreistagssitzung am 19. Mai in der Neukieritzscher Parkarena auf der Agenda. Folgt das Kreisparlament dem Beschlussvorschlag, hat das Gremium einen prominenten Abgang zu verkraften: Sachsens Gesundheits- und Sozialministerin Petra Köpping (SPD) will ihr Kreistagsmandat im Landkreis Leipzig niederlegen. Die Popularität der ehemaligen Markkleebergerin, die inzwischen in einem Ortsteil von Grimma lebt, hatte den Sozialdemokraten beim Urnengang vor zwei Jahren jede Mengen Stimme beschert. Zusammen mit dem Markkleeberger Stadtchef Karsten Schütze bildete Köpping das SPD-Spitzen-Duo zur Kreistagswahl.

Köpping bringt Ministerposten und Ehrenamt nicht mehr unter einen Hut

Nunmehr sieht Köpping keine Möglichkeit mehr, Ministerposten und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Die angemessene Wahrnehmung der mit dem Mandat als Kreisrätin einhergehenden Aufgaben sei ihr nicht mehr möglich, erklärte Köpping. Der Kreistag muss diesen Hinderungsgrund für die Beendigung des Ehrenamtes per Beschluss feststellen. Nachrücker im Wahlkreis 4 (Borna, Regis-Breitingen, Neukieritzsch) wäre Michél Zurbrügg, SPD-Stadtrat in Borna.

Nachrücker für Falk Jahr will Mandat gar nicht erst antreten

Personelle Veränderungen bahnen sich auch in der AfD-Fraktion an. Nach dem Tod von Kreisrat Falk Jahr, der dem Kreistag nach seinem Austritt aus der AfD zuletzt als fraktionsloser Abgeordneter angehörte, war der Böhlener Hans-Jürgen Krebs erster Nachrücker. Der AfD-Vertreter will sein Mandat allerdings nicht annehmen. Als Hinderungsgrund führt Krebs sein Alter an. Laut Kreisverwaltung liege damit ein wichtiger Grund vor, die Übernahme der ehrenamtlichen Tätigkeit abzulehnen. Krebs, Baujahr 1954, sei älter als 65 Jahre, somit greife eine entsprechende Regelung der Sächsischen Landkreisordnung. Der Kreistag muss auch über diesen Hinderungsgrund beschließen. Nächster Nachrücker auf der AfD-Liste im Wahlkreis 2 (Böhlen, Zwenkau, Rötha) wäre der Röthaer Torsten Klemmer.

Die Kreisräte kommen am 19. Mai erneut in der Neukieritzscher Parkarena zusammen. Quelle: Simone Prenzel

Veränderungen machen sich durch das Ableben von Falk Jahr zudem im Aufsichtsrat der Kommunalentsorgung Landkreis Leipzig (Kell) GmbH sowie in der Trägerversammlung der Sparkasse Leipzig notwendig. Im Aufsichtsgremium der Kell soll laut Beschlussvorschlag der Brandiser Ingo Börner für die AfD Platz nehmen, in der Trägerversammlung des Kreditinstituts soll es AfD-Fraktionsvorsitzender Bodo Walther sein.

Neubesetzungen bei der Umweltstiftung des Landkreises Leipzig

Weitere Neubesetzungen machen sich durch das Ausscheiden von zwei Amtsleitern aus der Landkreisverwaltung erforderlich. Noch sind die ehemaligen Amtsleiter Lutz Bergmann (Umweltamt) und Ulrike Heinke (Finanzverwaltung) in den Beirat der Umweltstiftung des Landkreises Leipzig berufen. Künftig sollen deren Nachfolger Tina König beziehungsweise Christian Sieler im Beirat mitwirken, da die Satzung deren Beteiligung von Amts wegen vorsieht.

Thematisch beschäftigt sich der Kreistag mit dem neuen Nahverkehrsplan des Landkreises für die Jahre 2021 bis 2025. Außerdem stehen Änderungen der Schülerbeförderungs-Satzung sowie der Satzungen von Musik- und Kunstschule sowie Volkshochschule an.

Von Simone Prenzel