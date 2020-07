Landkreis Leipzig: Urlaub zwischen Gardenien und Kroatien

Grimma

Vieles, aber nicht alles ist dieses Jahr anders. Während sich mancher wegen der Corona-Krise von aufwändigen Urlaubsplänen verabschiedete, zieht es andere hinaus. Etliche mussten ihre Flüge in fern liegende Ferienorte stornieren, da sie weiter als Risikogebiete gelten. Nach Monaten des Lockdowns sind mittlerweile zwar einige europäischen Länder wieder bereisbar. Doch zahlreiche Bürger trauen sich nicht dorthin, laufen sie doch Gefahr, dass innerhalb von wenigen Stunden neue Beschränkungen erlassen werden. Sie überlegen, lieber in Deutschland zu bleiben. Und die Freunde heimischer Gefilde kommen sowieso zurecht.

Auf ihren jährlichen Ostseeurlaub brauchen Gabriele und Axel Demme nicht zu verzichten. „Wir fahren jedes Jahr nach Bansin auf der Insel Usedom“, verraten die beiden Grimmaer. „Das klappt auch dieses Mal, deshalb hat sich für uns nichts geändert.“ Ohnehin haben die beiden auf dem Land gewissermaßen Dauerurlaub. Bei ihren Kindern sieht es dagegen ganz anders aus. „Die wollten in diesem Jahr nach Florida, daraus ist nichts geworden. Nun wurde es eine Reise nach Saßnitz.“

Fahren nach Usedom: Gabriele und Axel Demme. Quelle: Bert Endruszeit

Keine Furcht vor Ansteckung

„Große Urlaubspläne habe ich nicht. Es ist schade, dass die Zeiten so unsicher eingeschätzt werden, und da sind aus meiner Sicht nur Kurztrips möglich. Ich habe die Gelegenheit der Grenzöffnung nach Polen genutzt und dort einige Zeit zur Erholung verbracht“, sagt Maria Bäjel, die auf dem Bornaer Markt ein Eis genießt. Auch Melani Seeling hat keine großen Pläne für dieses Jahr. Dennoch will sie sich den Urlaub nicht vermiesen lassen und fährt einige Tage an die Ostsee, zumal aus diesem Gebiet keine Infektionsgefahr gemeldet wird. „Die Ostsee beziehe ich in meine Urlaubsplanung sonst auch mit ein. Doch Flüge ins Ausland, die ich ebenso gern buche, halte ich noch für unsicher, auch wenn ich mich vor keiner Ansteckung fürchte“, verrät sie.

Haben keine großen Urlaubspläne: Maria Bäjel (li.) und Melani Seeling auf dem Bornaer Markt. Quelle: René Beuckert

Zu DDR-Zeiten in Japan

Die Urlaubsbuchungen waren bei Klaus Viertel längst in Sack und Tüten, dann kam Corona. „Wir wollten im März nach Kroatien und im Mai nach Montenegro, beide Reisen haben wir storniert“, berichtet der Grimmaer. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, zumindest für Kroatien gibt es nun einen zweiten Anlauf im Oktober. „Wir sind guter Hoffnung, dass dieser Termin dann auch klappt.“

War in Japan und will nach Kroatien: Klaus Viertel. Quelle: Bert Endruszeit

Weite Reisen müssen jetzt nicht unbedingt sein, findet Viertel, der schon zu DDR-Zeiten nach Japan fahren konnte. „Mein Bruder feierte Ende der Achtzigerjahre dort seinen 50. Geburtstag, da durfte ich ihn besuchen. Das war eine Sensation, da staunte sogar der DDR-Zoll in Berlin.“ Schließlich seien solche Reisen für Normalbürger damals eigentlich undenkbar gewesen. „Mein Bruder musste alles für mich bezahlen, auch den Flug. Westgeld hatten wir ja nicht.“

Erzgebirge statt Mosel

Eine Schiffsreise auf Mosel und Rhein hatte der Grimmaer Jürgen Ludwig geplant. „Die hat dann der Veranstalter abgesagt.“ Die Abwicklung danach sei ordentlich gelaufen, Geld habe er nicht verloren. „Wir haben aber auch nicht gedrängelt.“ Nun seien sie eine Woche im Erzgebirge gewesen. „Wenn es klappt, fahren wir noch eine Woche nach Kroatien.“

Zeit fürs Studium

Aladin Karkoutli, gerade in Borna unterwegs, weiß nicht so recht, was er von den Corona-Maßnahmen halten soll, und hat für sich beschlossen, zu Hause zu bleiben. „Die Entscheidung fällt mir nicht ganz so schwer. Ich studiere Informatik und kann diese Zeit zum Lernen nutzen. In den Jahren vor Corona favorisierte ich Italien oder Spanien als Reiseziel“, meint Karkoutli.

Widmet den Sommer seinem Studium: Aladin Karkoutli. Quelle: René Beuckert

Aus seiner Sicht ist es wegen der propagierten Ansteckungsgefahr noch zu gefährlich, Urlaubsreisen zu unternehmen. „Da ist mir ein Einkaufsbummel lieber, ich bleibe deshalb zu Hause“, sagt Karkoutli.

Urlaub in Gardenien

Mitten in Marokko erlebten Ute und Bernd Rosenbusch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Wir waren im März dort und wollten eigentlich 14 Tage bleiben. Doch nach sechs Tagen war unsere Rundreise beendet, alle mussten in die Hotels. Glücklicherweise war das keine richtige Quarantäne.“ Erst am zweiten und letzten Tag habe es das Essen auf dem Zimmer gegeben. „Wir wurden sehr gut betreut und sind wieder gut und schnell nach Hause gekommen. Andere waren dafür drei Tage unterwegs.“

Macht Urlaub in Gardenien: Ute Rosenbusch. Quelle: Bert Endruszeit

Auch die privat organisierte Reise der Rosenbuschs nach Israel und Jordanien fiel der Pandemie zum Opfer. „Wir haben das Geld wiederbekommen, für die Flüge gab es Gutscheine, die wollen wir dann nächstes Jahr einlösen“, so die beiden Brandiser. Gestrichen haben sie schließlich auch den Besuch bei ihren tschechischen Freunden, eine 30 Jahre alte Tradition. „Also bleiben wir nun in Gardenien und auf Terrassanien.“

Mit Mindestrente kein Urlaub drin

Dass der Urlaub wegen Corona für viele ausfällt, bedauert der Bornaer Rentner Joachim Harzendorf zwar, doch auch er habe keine Urlaubspläne, weil er mit seiner Mindestrente auskommen muss. Da wäre sowieso keine Reise drin. „1986 bin ich letztmalig in den Urlaub gefahren. Das war eine schöne erholsame Zeit, an die ich mich gern erinnere. Jetzt bemitleide ich die Leute, die wegen der Coronapolitik vom Urlaub Abstand nehmen“, so Harzendorf.

Kann sich mit Mindestrente keinen Urlaub leisten: Joachim Harzendorf. Quelle: René Beuckert

Rollendes Hotelzimmer

Das Hotelzimmer gewissermaßen am Haken hat Christoph Mätzold. „Wir fahren mit dem Wohnwagen nach Österreich, Slowenien und Italien. Die Reise nach Griechenland haben wir gestrichen, nun geht es mit unseren Kindern mit dem Camper auf Tour. Das ist Abenteuerurlaub für den Nachwuchs und pure Entspannung für die Eltern“, so der Grimmaer.

Hat das Hotelzimmer am Auto hängen: Christoph Mätzold. Quelle: Bert Endruszeit

Traum von Dubai geplatzt

Schüler Felix Schoppe tut es leid, in diesem Jahr nicht in den Urlaub fliegen zu können. „Gern würde ich in der Türkei oder Dubai Urlaub machen. Doch die momentane Situation lässt es nicht zu. So werde ich meine Zeit im Ort verbringen und den Jugendtreff besuchen“, sagt er.

Per Rad durch die Region

Radtouren in ganz Sachsen stehen bei Yvonne und Daniel Plöger auf dem Programm. Die beiden Chemnitzer packen die Fahrräder ins Auto und gehen dann mit ihren Kindern Luna und Nico auf Entdeckungstouren. „So starten wir früh und sind abends wieder zurück. Zwischendurch schrubben wir Kilometer und genießen die Natur.“

Von Bert Endruszeit und René Beuckert