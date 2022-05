Leipzig

Die CDU kann bei den Landratswahlen in Sachsen nur verlieren. Das sagt der Kommunalpolitik-Experte Hendrik Träger von der Universität Leipzig. Zugleich warnt er vor einer zu geringen Wahlbeteiligung: Viele Menschen würden die Bedeutung und den Einfluss der Kommunen unterschätzen.

Herr Träger, welche Macht haben die Landräte in Sachsen?

Landrätinnen und Landräte sind eine wichtige Instanz zwischen den Bürgermeistern in einem Landkreis und der Staatsregierung in Dresden. Sie haben gleich drei Spitzenpositionen inne: als Chefs der Kreisverwaltungen, als Vorsitzende der Kreistage und aller Ausschüsse sowie als oberste Repräsentanten der Landkreise. Auf der übergemeindlichen Ebene der Landkreise sind die Landräte mit den Oberbürgermeistern in den Großstädten vergleichbar. An dieser Machtfülle wird die Relevanz der Landräte deutlich.

„Selbst in Bayern stellt die CSU keineswegs flächendeckend die Landräte“

Häufig wird von „den Provinzfürsten“ gesprochen – lässt sich das so sagen?

Es klingt etwas despektierlich, aber man kann die Landräte aufgrund der drei beschriebenen Funktionen durchaus als „Provinzfürsten“ bezeichnen. Hinzu kommt: Seit 2008 gibt es in Sachsen nur noch Landräte der CDU oder solche auf CDU-Ticket. Die letzte Landrätin, die diese Phalanx durchbrechen konnte, war Petra Köpping von der SPD, die zwischen 2001 und 2008 im Amt gewesen ist. Man muss sich also schon sehr für sächsische Kommunalpolitik interessieren, um zu wissen, dass es auch Landräte jenseits der CDU gegeben hat.

Zur Person Hendrik Träger (40) ist Politikwissenschaftler und lehrt an der Universität Leipzig. Daneben ist er stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Kompetenzzentrums für Landes- und Kommunalpolitik. In diesem Semester bietet er für Studierende unter anderem eine Lehrveranstaltung „Landrats- und (Ober-)Bürgermeisterwahlen 2022 in Sachsen“ an. Träger hat an der Friedrich-Schiller-Universität Jena studiert und promoviert. Seine Schwerpunkte sind Parteien und Wahlen auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer Ebene. Über seine Lehrtätigkeit hinaus hat der Politikwissenschaftler als Autor zahlreiche Fachbücher über die Parteienlandschaft in Mitteldeutschland publiziert.

Wie wirkt sich diese Dominanz aus?

Diese Situation gibt es nicht einmal in Bayern: Dort stellt die CSU keineswegs flächendeckend die Landräte. Das vergisst man manchmal, wenn man an Bayern denkt. Aufgrund der Parteizugehörigkeit haben die aktuellen Landräte in Sachsen einen Vorteil: Sie können in Dresden über die Partei, die CDU, einiges erreichen.

„Die Frage ist, ob die CDU einen oder mehrere Landräte verliert“

Heißt das auch, dass sich in Dresden nicht gegen die Landräte regieren lässt?

Ja und nein. Bei den Entscheidungen des Landtages haben die Landkreise kein Veto-Recht wie die Länder im Bundesrat. Die Landräte sind also nicht direkt an den Entscheidungsprozessen des Freistaates beteiligt. Allerdings können informelle Kanäle, beispielsweise über die Partei oder die Landtagsfraktion, genutzt werden. Über den CDU-Landesvorstand kann die Kreisebene ihre Anliegen artikulieren. Außerdem gibt es den Sächsischen Landkreistag als Interessenvertretung: Dort ist Schwarz die dominierende Parteifarbe.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass diese CDU-Vorherrschaft bei den bevorstehenden Landratswahlen beendet wird?

Die CDU-Dominanz könnte Risse bekommen. Die CDU stellt – mit Ausnahme von Kai Emmanuel in Nordsachsen, der aber von ihr unterstützt wird – alle Landräte. Deshalb ist die Fallhöhe besonders groß. Eine Partei, die alle Posten innehat, kann nichts dazugewinnen, sondern nur verlieren. Die Frage ist, ob die CDU einen oder mehrere Landräte verliert. Vor allem dort, wo die AfD stark ist, wird wohl kein Kandidat im ersten Wahlgang gewinnen.

„Es dürfte Absprachen oder Verzichte geben, wenn ein AfD-Bewerber nach dem ersten Wahlgang vorn liegen sollte“

Das bedeutet aber auch, dass es knapp zugehen könnte?

2015 waren alle Wahlen nach dem ersten Wahlgang entschieden. Ein solcher Durchmarsch ist dieses Jahr in einigen Landkreisen unwahrscheinlich. Erstmals seit Langem könnte es ein knappes Rennen geben. Das gilt vor allem für die Regionen, in den bei Landtags- oder Bundestagswahlen das Direktmandat an die AfD ging. Der Ausgang des zweiten Wahlganges kann dann hauptsächlich davon abhängen, wie sich die Kandidaten jenseits der AfD nach dem ersten Wahlgang entscheiden.

Inwieweit raten Sie zu Bündnissen?

Es dürfte Absprachen oder Verzichte geben, wenn ein AfD-Bewerber nach dem ersten Wahlgang vorn liegen sollte. Ähnlich wie bei der Görlitzer Oberbürgermeisterwahl 2019, als sich die Grüne Franziska Schubert zugunsten des Christdemokraten Octavian Ursu trotz eines sehr guten Ergebnisses nach dem ersten Wahlgang zurückgezogen hatte, um Sebastian Wippel von der AfD zu verhindern. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass es in Sachsen – im Gegensatz zu anderen Bundesländern – keine Stichwahl gibt: Bei uns können alle Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal antreten. Deshalb ist nicht entscheidend, wer beim ersten Wahlgang am 12. Juni vorn liegt.

„Viele Wählerinnen und Wähler stimmen inzwischen ganz bewusst für die AfD“

Was heißt das aber für die Strategie, insbesondere auch für die CDU?

Strategisch wäre es sinnvoll, dass sich – sollte die AfD im ersten Wahlgang vorne liegen – alle anderen hinter der oder dem Zweitplatzierten versammeln. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass nicht automatisch alle Wählerinnen und Wähler von der Linken bis zur CDU für diese Person stimmen. Aber die Wahrscheinlichkeit eines Sieges würde sich zumindest erhöhen.

Welche Folgen hätte der CDU-Machtverlust für das gesamte politische Gefüge in Sachsen?

Für die CDU wäre es nach 14 Jahren Dominanz in allen Landkreisen misslich, den Posten eines oder mehrerer Landräte an die AfD zu verlieren. Sollte das passieren, wird es in der CDU, aber auch über die Partei hinaus im ganzen Freistaat Diskussionen geben. Ein Wahlsieg der AfD würde zeigen, dass die erheblichen Stimmenverschiebungen zu ihren Gunsten bei den letzten Landtags- und Bundestagswahlen keine Momentaufnahme waren. Viele Wählerinnen und Wähler stimmen inzwischen ganz bewusst für die AfD und nicht mehr aus Protest.

„Landrats- und Bürgermeisterwahlen sind klassische Personenwahlen“

Die AfD will sogar Landtagsmandate opfern, um in das Landratsamt zu kommen.

Für die Partei mag das durchaus sinnvoll sein. Die Position eines Landrates ist wichtiger als ein Landtagsmandat in der Opposition. Der Landrat ist Verwaltungschef und Repräsentant des Landkreises: Er steht bei offiziellen Anlässen in der ersten Reihe. Im Gegensatz dazu ist es nicht so wichtig, ob eine Partei mit 35 oder 36 Abgeordneten die mit Abstand größte Oppositionsfraktion im Landtag stellt.

In den meisten Landkreisen steht ein Generationswechsel bevor. Wie könnte sich das neue Personaltableau auswirken?

Landrats- und Bürgermeisterwahlen sind klassische Personenwahlen. Um Parteien geht es – im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen – oft nur in zweiter Linie. Deshalb ist der persönliche Bekanntheitsgrad besonders wichtig. Neue Kandidatinnen und Kandidaten befinden sich dann manchmal in einem Dilemma: Aufgrund der Größe der Landkreise sind sie eventuell nicht überall in der Region bekannt und haben insofern einen Nachteil gegenüber den Amtsinhabern oder prominenter Konkurrenz.

„Der Einfluss und die Bedeutung der Kommunen werden unterschätzt“

Ist das auch ein Grund, weshalb die Beteiligung bei Landratswahlen mit rund 30 bis 40 Prozent so gering ist?

Die Bürgerinnen und Bürger messen der Kommunalpolitik häufig nicht den Stellenwert bei, den sie tatsächlich hat. Viele wissen nicht, wofür die Stadt oder der Kreis zuständig ist. Sei es der Öffentliche Nahverkehr, die Kultur, die wirtschaftlichen Ansiedlungen oder die Abfallentsorgung. Viele Leistungen der kommunalen Ebene gelten als „gegeben“. Man wundert sich in den meisten Fällen nur, wenn es irgendetwas nicht mehr gibt, etwa ein Theater oder ein Schwimmbad, oder wenn man sich ärgert, weil es Probleme beispielsweise auf Behörden wie der Kfz-Meldestelle gibt. Insgesamt heißt das: Der Einfluss und die Bedeutung der Kommunen werden unterschätzt.

Könnten nicht auch Ermüdungserscheinungen eingetreten sein?

Bei manchen Bürgerinnen und Bürgern kann es wegen der jahrelangen Dominanz einer Partei eine gewisse Resignation oder einen Ernüchterungsprozess geben: Manche denken, dass es auf ihre Stimme nicht ankommen würde, weil diese nicht für Sieg oder Niederlage entscheidend sei. Das finde ich fatal.

Von Andreas Debski