Im zur Großen Kreisstadt Eilenburg gehörenden Wahllokal in Zschettgau sind bis 14 Uhr rund die Hälfte der 625 Wahlberechtigten an die Urne getreten - darunter 67 Briefwähler, so André Becht, Vorsitzender des Wahlausschusses in Eilenburg. In ganz Eilenburg gibt es 12.760 Wahlberechtigte.