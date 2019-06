Leipzig

Eine große Mehrheit der Sachsen informiert sich in Sachen Landtagswahl noch immer am liebsten über traditionelle Medien wie Rundfunk, Fernsehen und die Tageszeitung. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Leipziger Volkszeitung hervor. Danach gaben 67 Prozent der Befragten an, ihr Wissen über Rundfunk und Fernsehen zu beziehen, 56 Prozent nutzen dafür eine regionale Tageszeitung.

Studienleiter Andreas Czaplicki interpretiert das so: „Als Informationsquelle für politisches Geschehen ist die Tageszeitung nach wie vor wichtig. Es gibt ja nicht nur das gedruckte Exemplar; längst sind die Verlage auch im Internet aktiv, haben ihre Online-Ausgabe oder sind auf Facebook vertreten. Der Vertrieb mag sich verändert haben, die Zeitung aber bleibt.“

Wahlplakate sprechen weniger an als Nachrichtenportale

Über Nachrichtenportale im Internet bilden sich immerhin noch 43 Prozent ihre Meinung, während soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter oder Instagram lediglich 14 Prozent der Befragten in ihrer Meinungsbildung beeinflussen. Sogar Wahlplakate oder Flyer spielen eine größere Rolle (17 Prozent).

„Bei den sogenannten neuen oder sozialen Medien prasselt viel auf den Nutzer ein. Als Medium für eine gezielte Informationssuche taugen sie deshalb nur bedingt“, gibt Czaplicki zu bedenken. Eher würden die eigenen Einstellungen verfestigt, weil der Algorithmus die Nutzer ständig mit Inhalten versorge, die sie schon vorher interessant fanden.

Soziale Medien vor allem für junge Leute relevant

Das allerdings gilt nicht für die 18- bis 29-Jährigen. Dort ist mittlerweile jeder Dritte an derartigen Informationen aus den sozialen Medien interessiert. Auch der Leipziger Zukunftsforscher Sven Gábor Jánszky sagt: „Die Parteien sind zwar noch nicht gut darin – ich glaube aber tatsächlich, dass die Profilierung von Politikerinnen und Politikern über eigene Social-Media-Kanäle ein Zukunftsthema ist.“ Die schlechten Zahlen in diesem Bereich seien möglicherweise dadurch erklärbar, dass es noch nicht viele derartige Angebote gibt.

Überraschend abgeschlagen als Informationsquelle sind dagegen traditionelle Wahlveranstaltungen, Wahlforen und auch die Wahlstände der Parteien. Nur jeder Zehnte bezieht von dort sein Wissen. Immerhin: Lediglich drei Prozent aller Befragten gaben an, sich überhaupt nicht fürs Thema Wahl zu interessieren.

CDU- und SPD-Wähler setzen auf Tageszeitung, AfD-Wähler nicht

Allerdings differieren die Werte bei den Befragten nach den bevorzugten Parteien zum Teil erheblich. So stützen sich CDU-Wähler (78 Prozent) und SPD-Wähler (76 Prozent) am ehesten auf die Tageszeitung, während die Mehrzahl der AfD-Wähler (54 Prozent) dies ausdrücklich ablehnt. Vor allem bei den über 50-Jährigen und den Befragten mit Abitur, Fach- oder Hochschulabschluss ist das gedruckte Papier noch beliebt, während die Jüngeren ihre Informationen lieber aus dem Internet beziehen.

Auch bei Rundfunk und Fernsehen herrscht eine ähnliche Konstellation, wobei es hier überwiegend (74 Prozent) Befragte mit dem Abschluss der 8. Klasse sind, die auf diese Medien setzen. 88 Prozent der SPD-Wähler beziehen ihr Wissen aus TV und Radio, bei der CDU sind es 75 Prozent. Auch hier sind am anderen Ende der Skala die AfD-Wähler mit 43 Prozent Ablehnung am kritischsten – gefolgt von den Grünen-Sympathisanten mit 40 Prozent.

Das Internet nutzen Anhänger aller Parteien als Informationsquelle

Bei der Informationsquelle Internet ist das Bild hingegen relativ homogen. Außer den Wählern der Grünen (57 Prozent) nutzen auch jene der SPD (49 Prozent), der AfD und der FDP (je 47 Prozent) dieses Medium. Die sozialen Netzwerke sind eine offensichtliche Domäne der Linken (27 Prozent), während ihnen AfD und FDP (14 Prozent) sowie CDU (10 Prozent) relativ wenig abgewinnen können.

Wahlflyer kommen am besten bei den Linken-Wählern an (29 Prozent) und am schlechtesten bei den SPD-Anhängern (9 Prozent). Diese können sich noch am ehesten für Wahlveranstaltungen erwärmen (18 Prozent), während bei FDP und Grünen dies nur 10 Prozent angaben.

Für den Stimmungstest waren Ende Mai/Anfang Juni rund 700 Sachsen über 18 Jahre repräsentativ vom Leipziger Institut IM Field im Auftrag der LVZ befragt worden.

Von Roland Herold