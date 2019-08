Professor Pickel zur Sachsen-Wahl - „CDU muss aufpassen, dass sie die liberalen Wähler nicht verschreckt“ Wenn die CDU nach rechts rücke, verprelle sie bürgerlich-liberale Wähler, sagt der Leipziger Politikexperte Gert Pickel. Im Interview analysiert er die politische Stimmung in Sachsen gut eine Woche vor der Landtagswahl, äußert sich zu AfD, Grünen, SPD, FDP und Freien Wählern.

Professor Dr. Gert Pickel (55) in seinem Arbeitszimmer an der Leipziger Universität. Der Experte für Demokratie- und Wahlforschung arbeitet seit 2007 an der Theologischen Fakultät der Universität Leipzig. Quelle: Andre Kempner