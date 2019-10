Landwirte demonstrieren mit rund 150 Traktoren in Leipzig

Leipzig

Mit dutzenden Traktoren demonstrieren am Dienstag Landwirte aus der Region rund um Leipzig gegen das geplante Agrarpaket. Ersten Schätzungen nach versammelten sich etwa 150 bis 200 Fahrzeuge am Völkerschlachtdenkmal. Zuvor waren die Teilnehmer in einer Sternfahrt aus mehreren Orten in der Region zusammengekommen. Startpunkte waren Fremdiswalde, Kleinpötzschau, Sprotta und Krostitz. Anschließend rollen die Teilnehmer über die Prager Straße in Richtung Innenstadt und um den Ring. Dabei ist mit Behinderungen im Verkehr zu rechnen.

Mit der Aktion unter dem Motto „Land schafft Verbindung. Wir rufen zu Tisch“ wollen die Landwirte gegen die Pläne der Bundesregierung demonstrieren. Diese sehen unter anderem mehr Natur- und Tierschutz in der Landwirtschaft zum Schutz des Grundwassers vor Nitrat vor, das etwa durch Überdüngung in den Boden gelangt.

Proteste in ganz Deutschland

Deswegen waren am Dienstag deutschlandweit Proteste geplant. Zur voraussichtlich größten Demonstration in Bonn waren am Vormittag etwa 1000 Traktoren unterwegs. Sie sorgten für Behinderungen, einer der Konvois war laut Polizei etwa zehn Kilometer lang.

Agrarministerin Julia Klöckner hatte am Morgen Verständnis für die Sorgen der Landwirte geäußert. „Ich mute den Landwirten etwas zu, Veränderungen, aber ich mache das nicht ohne, dass ich sie auch finanziell unterstütze mit Fördermaßnahmen“, sagte die stellvertretende CDU-Chefin am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Es gebe es auch Erwartungen an die Bauern, beispielsweise bei der Sauberkeit des Grundwassers und der Einhaltung von EU-Regeln. Umweltministerin Svenja Schulze ( SPD) mahnte unterdessen mehr Schutz für Insekten in der Landwirtschaft an. Zur Begründung wies sie auf den zahlenmäßigen Rückgang bei Feldvögeln hin.

Von jhz