Magdeburg

Die wochenlange Vorfreude auf Giraffen-Nachwuchs im Magdeburger Zoo ist am Freitag in Bestürzung umgeschlagen: Internet-Nutzer konnten per Live-Übertragung mitverfolgen, wie Giraffenmutter Femke ein regloses Junges zur Welt brachte. Die Geburt wurde auf der Plattform Youtube gezeigt.

Mitarbeiter des Zoos kümmerten sich um das Neugeborene. Schließlich rollten sie es reglos zusammen und ließen Mutter Femke mit dem Kleinen zurück im Stall.

Per Facebook gingen binnen kürzester Zeit Trauerbekundungen in mehreren Sprachen ein. Der Zoo hatte wochenlang dafür geworben, die Giraffengeburt live mitzuerleben. Giraffen sind etwa 14 bis 15 Monate trächtig.

Von Anne Pollmann