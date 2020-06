Im Mai berichtete die LVZ über den Musiker Gabriel Häuser, der an lang anhaltenden Symptomen einer Corona-Infektion litt – er ist offenbar nicht der Einzige. Laut Experten trifft das Phänomen etwa jeden 20. Erkrankten. Auch in Leipzig gibt es weitere Betroffene. Zwei Mediziner erklären, was über die Ursachen bislang bekannt ist.