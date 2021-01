Laschet-Wahl sorgt in der Sachsen-CDU für Enttäuschung

Leipzig

Sie wollten einen Anderen – und müssen nun mit der Parteitagsentscheidung für Armin Laschet leben: Viele sächsische CDU-Mitglieder hatten sich vor der Vorsitzendenwahl für Friedrich Merz ausgesprochen. Kein Wunder, dass nun bei nicht wenigen Ernüchterung und Enttäuschung herrschen. Die Sachsen-Union hatte 30 der 1001 Delegierten gestellt.

CDU-Landeschef Kretschmer : Beginn eines neuen Weges

„Mir ist besonders wichtig, wie die drei Kandidaten miteinander umgegangen sind. Am Ende kann es aber nur einen geben“, sagt Sachsens CDU-Landesvorsitzender und Ministerpräsident Michael Kretschmer, „das ist jetzt der Beginn eines neuen Weges.“ Nun komme es darauf an, dass Laschet auch diejenigen, die ihn nicht gewählt haben, einbezieht – und diejenigen, die sich für einen anderen Kandidaten entschieden haben, die Wahl akzeptieren und weiterhin mitarbeiten.

Die Entscheidung für Laschet sei „gerade auch in Sachsen eine Herausforderung“, gibt Kretschmer zu. Doch der neue Bundesvorsitzende führe bereits in Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der FDP eine bürgerliche Regierung, fügt der Chef der Sachsen-Union mit Blick auf die bevorstehende Bundestagswahl hinzu und sieht in dem CDU-Bundesvorsitzenden „den natürlichen Kandidaten für die Kanzlerkandidatur“. Sowohl Kretschmer als auch der CDU-Landesverband hatten sich vorab nicht offiziell für einen der drei Bewerber ausgesprochen.

Landtagspräsident Rößler : Natürlich bin ich enttäuscht

Dagegen räumt Landtagspräsident Matthias Rößler unumwunden ein: „Natürlich bin ich enttäuscht.“ Wie bereits im Jahr 2018, als sich Annegret Kramp-Karrenbauer knapp durchgesetzt hatte, gab Rößler auch diesmal Merz seine Stimme in den beiden Wahlgängen. „Wir müssen nun mit dieser Entscheidung leben, auch wenn sie es für die CDU in Sachsen und im Osten nicht einfacher machen dürfte“, sagt Rößler, der mit Merz große Hoffnungen auf eine konservative Erneuerung der Partei verbunden hatte. Laschet habe sich letztlich mit einer emotionalen, an seinen Vater erinnernden Rede durchgesetzt, meint der aus Dresden stammende sächsische Landtagspräsident.

Mittelsachsen-Kreischef Liebhauser: Merz künftig einbinden

Auch in anderen Kreisverbänden muss sich das Ergebnis erst einmal setzen. „Ein Großteil von uns hat Friedrich Merz unterstützt. Die Entscheidung war knapp – doch es ist gut, dass sie jetzt gefallen ist“, sagt Sven Liebhauser, der CDU-Kreisvorsitzende in Mittelsachsen und Oberbürgermeister von Döbeln. Er war einer der Delegierten und hat für Merz gestimmt. „Jetzt gilt es, sich strategisch neu aufzustellen. Dabei ist wichtig, dass Friedrich Merz eingebunden wird. Das wäre ein großer Vorteil für die gesamte CDU“, formuliert Liebhauser eine klare Forderung. Für ihn ist trotz der Vorsitzendenwahl das letzte Wort zum Unions-Kanzlerkandidaten noch nicht gesprochen: „Ich kann mir auch vorstellen, dass es Herr Söder wird.“

Leipzigs CDU-Vorsitzender Feist : Ergebnis ist keine Steilvorlage

Ähnlich äußert sich Georg-Ludwig von Breitenbuch, der CDU-Kreisvorsitzende im Landkreis Leipzig und Landtagsabgeordnete: Auch er hatte sich vorab auf Merz festgelegt und gehofft, dass dieser es im zweiten Anlauf schafft. „Doch wir sind Demokraten und müssen jetzt mit der Entscheidung professionell umgehen, so wie beim letzten Mal.“ Gleichzeitig fordert auch von Breitenbuch: Er hoffe sehr, dass jene in der Partei eingebunden werden, die für Merz gestimmt haben. Auch die Leipziger CDU hatte sich auf ihrem Parteitag für Merz und Norbert Röttgen, der in dem Trio der dritte Kandidat gewesen ist, ausgesprochen. „Wir werden nun sehen, wie die Partei mit dem Ergebnis umgeht. Für den Wahlkampf zur Bundestagswahl ist die Entscheidung auf jeden Fall keine Steilvorlage“, meint der Leipziger CDU-Vorsitzende Thomas Feist nach dem Parteitagsvotum.

Kulturministerin Klepsch : Brauchen jetzt Einigkeit in der Partei

Auch zwei Frauen, die am Sonnabend über den neuen Bundesvorsitzenden mitentschieden haben, sagen: Laschet ist nicht der Favorit der sächsischen Union gewesen – gleichzeitig richten sie den Blick nach vorn. „ Armin Laschet war nicht mein Wunschkandidat, selbst wenn man anerkennen muss, dass er in dem ehemaligen roten Nordrhein-Westfalen gewonnen hat. Das Wichtigste ist, dass wir nun eine Entscheidung haben und optimistisch in die Zukunft schauen“, erklärt Christiane Schenderlein, die Kreisvorsitzende in Nordsachsen und Landtagsabgeordnete. So sieht es auch Kulturministerin Barbara Klepsch: „Viele der sächsischen Delegierten hätten sich ein anderes Ergebnis vorstellen können. Jetzt brauchen wir Einigkeit in der Partei und schauen nach vorn.“

Generalsekretär Dierks : Müssen als Mannschaft in Wahljahr gehen

Sachsens CDU-Generalsekretär Alexander Dierks richtet ebenfalls den Blick ins Super-Wahljahr 2021: „Der innerparteiliche Wettbewerb ist nun vorbei. Wir unterstützen Armin Laschet und gehen als Mannschaft ins Wahljahr.“ Denn die Bundestagswahl sei nichts Geringeres als eine Richtungsentscheidung, so Dierks – „ob Deutschland weiter aus einer starken Mitte heraus regiert wird oder ob wir ins Abseits eines Links-Bündnisses steuern“. Darüber hinaus sieht er in der Wahl des CDU-Bundesvorsitzenden „einen Meilenstein auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur“, auch wenn sich mit der Schwesterpartei CSU noch auf einen gemeinsamen Bewerber verständigt werden müsse.

Von Andreas Debski