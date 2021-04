„Lautlose Naturkatastrophe“ in Sachsens Wäldern

Leipzig

Sachsen droht im vierten Jahr in Folge eine Dürre. Insbesondere für Sachsens Wälder hat das massive Auswirkungen. Ältere und gewachsene Bäume brauchen Wasser aus tiefen Bodenschichten – dorthin gelangt jedoch immer weniger. Aus Sicht der Sächsischen Waldbehörde Sachsenforst ist die Situation in den Revieren angespannt. Sachsenforst-Sprecher Renke Coordes antwortet auf eine LVZ-Anfrage: „Die Niederschlagsmengen haben nicht ausgereicht, um die Bodenspeicher wieder zu füllen. Vielerorts sind die Grundwasserspiegel weiter (zu) niedrig.“

Der März war in ganz Sachsen zu trocken

Nach Berechnungen des Leipziger Helmholtz-Zentrums sei der Winter vor allem in der Osthälfte Sachsens zu trocken gewesen. In der Westhälfte des Freistaates seien hingegen leicht überdurchschnittliche Niederschläge gefallen. „Der März war in ganz Sachsen zu trocken“, sagt der Leiter des Deutschen Dürremonitors, Andreas Marx. Besonders in tieferen Bodenschichten gebe es Wassermangel – Sachsens Wäldern steht somit ein weiteres Jahr mit Trockenheit und Hitzestress bevor. Insgesamt geht der Umweltforscher Marx davon aus, dass „eine Entspannung bei der Grundwasserneubildung und der Wasserversorgung von Wald und Forst nicht zu erwarten ist“.

Wie schwer die Folgen der Dürres sind, zeigen nun Berechnungen anhand von Satellitenbildern. Stürme, Dürre und Borkenkäfer haben laut Sachsenforst seit Oktober 2017 rund 82.000 Hektar Wald geschädigt. Auf 7500 Hektar stehen gar keine Bäume mehr. Damit seien 17 Prozent des gesamten Waldes in Sachsen von Schäden betroffen. Eine Fläche dreimal so groß wie die Landeshauptstadt Dresden.

"Wir stehen vor der Generationenaufgabe"

Vor allem die Landkreise Nordsachsen, Bautzen, Erzgebirge sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sind besonders betroffen. Sachsens Forstminister Wolfram Günther (Grüne) nannte es eine „lautlose Naturkatastrophe“, die eine riesige Herausforderung darstelle. „Wir stehen vor der Generationenaufgabe, unsere Wälder an den Klimawandel anzupassen. Dafür brauchen wir stabile, arten- und strukturreiche, leistungsfähige Mischwälder“.

