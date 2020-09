Lebenseinstellung Tattoo: Was die Geschichten auf der Haut erzählen

Borna

Das Tattoo- und Piercingstudio „Farbgeist“ von Tommy Gröbel in der Roßmarktschen Straße 17 in Borna ist gut besucht. Hierher kommen Kunden aus ganz Deutschland, aus Norwegen und eine Kundin sogar aus Massachusetts ( USA), wenn sie ihre Familie und Freunde in Deutschland besucht. Im Mai 2012 hat sich der gelernte Industriemechaniker selbstständig gemacht, die Geschäfte laufen seitdem gut. Immer mehr Menschen quer durch alle Berufs- und Altersgruppe entdecken den Körperschmuck für sich, eine Nische für Individualisten ist er schon lange nicht mehr. „Ab 16 kann man sich bei mir tätowieren lassen“, hat Tommy seine eigenen Regeln aufgestellt. „Und dann auch nur mit Zustimmung der Eltern.“ Die Eltern müssen beim Beratungsgespräch dabei sein und auch zum Motiv ihren Segen geben. Mündlich als auch schriftlich. „Ich beziehe sie richtig mit ein, das ist mir wichtig.“

Die Zeit der Schriftzeichen ist vorbei

Junge Leute bevorzugen Motive, die sie einzigartig machen, eine Textzeile aus dem Lieblingslied zum Beispiel, ein Zitat, einen Namen, ein Wort mit Bedeutung, ein Symbol, eine Zahlenkombination, Sternenkonstellationen, was auch immer. Die Zeit der chinesischen Schriftzeichen und abgelutschten Katalogbilchen wie Schmetterlinge, Rosen und Tribals sei eh vorbei. Diese Tribals erlebten ihren Boom in den Achtzigern und Neunzigern und sind vor allem als Arschgeweihe in die Geschichte eingegangen – nichts, worauf ein Tattooträger heute noch stolz ist.

Vor acht Jahren hat sich Tommy Gröbel mit seinem Tattoo- und Piercingstudio „Farbgeist“ in Borna selbstständig gemacht. Quelle: Jens Paul Taubert

Auch Tommy Gröbel hat einen solchen Tribal-Drachen auf der linken Schulter sitzen, gestochen 1998, da war der Kitzscheraner gerade mal 20. Gerne zeigt er ihn nicht her, aber auch dieses Erstlingswerk gehört zu seinem Körper wie alle anderen Tattoos auch. „Eine Jugendsünde“, sagt der 42-Jährige heute und kann darüber lachen. Das erste Tattoo, das er sich selber stach, war ein Adler am rechten Knöchel. Drei Stunden Arbeit, das ist normal für ein Motiv von fünf bis sechs Zentimetern Größe. Mittlerweile sind seine Unterarme, die Beine und der Nacken reich bebildert und spiegeln ein Stück seines Lebens wieder.

Ewige Erinnerung an Nick

Ein Blick auf den rechten Handrücken zeigt zwei Männer, die sich gegenüberstehen – über ihnen prangt ein Superman-Logo als verbindendes Element. Einer der beiden ist nur als Umriss zu erkennen, durchsichtig irgendwie, gläsern. „Mein Bruder“, sagt Tommy und muss dabei schlucken. Nick starb vor fünf Jahren ganz plötzlich auf der Arbeit. Das Herz. „Das Supermanlogo hatte ich ihm mal tätowiert, es ist bis heute unsere Verbindung.“

Ein Andenken an seinen verstorbenen Bruder Nick hat sich Tommy Gröbel auf den Handrücken tätowiert. Das Superman-Logo verbindet die beiden. Quelle: Jens Paul Taubert

Auch ältere Menschen entdecken die Freude am Körperschmuck zunehmend für sich. Gröbels älteste Kundin war 72, ein anderer 68, als sie das erste Mal in sein Studio kamen. „Viele möchten sich in diesem Alter einen langgehegten Wunsch erfüllen“, plaudert der Tätowierer aus seiner Praxis. „Vielleicht haben sie den Wunsch nur unterdrückt, weil der Partner das nicht wollte, und wenn sie dann alleine sind, möchten sie ihn sich erfüllen.“ Sogenannte Andenkentattoos stehen im höheren Lebensalter vermehrt im Fokus, die Namen oder Geburtsdaten der Kinder und Enkel oder des verstorbenen Partners.

Seelsorger, Kumpel und Berater

Schon allein deshalb ist Tommy Gröbel für viele nicht nur der Mann mit den goldenen Händen, sondern auch Seelsorger, Kumpel, Berater, Zuhörer. Eltern, die den Namen ihres verunglückten Kindes auf die Haut stechen lassen möchten, sind Aufträge, die den 42-Jährigen tief bewegen. „Man erfährt so viele Schicksale“, sagt er, da komme selbst nach vielen Jahren keine Routine auf. Ebenso berührend sind für ihn Wünsche, wie der eines Vaters, der sich das selbstgemalte Familienbild seines Sohnes auf die Haut tätowieren ließ. Vater, Mutter und Sohn in kindlich-naiven Zügen gezeichnet. „Das habe ich bis heute nicht vergessen“, erzählt Tommy.

Drei bis fünf Stunden gelten im Tätowierstudio als „große Sitzung“, manche Termine können sogar sechs bis sieben Stunden dauern. „Aber danach sind der Kunde und ich platt“, so der Fachmann. Dabei sind es nicht immer neue Tattoos, die er auf die Haut aufträgt, oft verfeinert, ergänzt oder vergrößert er bestehende Motive, teilweise mit Farbe, oder er covert alte, ungeliebte Bilder und Symbole. Nur im Gesicht vergreift sich der Tätowierer nicht. „Das ist für mich tabu.“

Jessica aus Groitzsch kann sich noch mehr vorstellen

Den Namen, das Geburtsdatum und -gewicht ihrer Tochter Amelie Emma hat sich Jessica Franz auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Quelle: Mathias Bierende

Jessica Franz aus Groitzsch Auf ihren linken Fuß hat sich Jessica Franz vier Tatzen tätowieren lassen. Sie erinnern die 29-Jährige an ihre beiden Lieblinge Jacky und Micky, die heute im Katzenhimmel leben. „Ich habe meine Katzen über alles geliebt. Beide wurden vor unserer Haustür überfahren.“ Über den Katzenpfoten schlängelt sich bis zur Hüfte eine zarte Lilie mit türkisfarbenen Blüten. Für die junge Frau aus Groitzsch symbolisiert ihre Lieblingsblume Licht und Hoffnung. Mit 16 hat sich Jessica Franz das erste Tattoo stechen lassen, eine Rose auf dem Rücken. Ihre Eltern waren damit einverstanden. „Für mich hat alles eine Bedeutung“, sagt die gebürtige Sangerhausenerin, die seit fast sieben Jahren in der Schusterstadt lebt und als Terminplanerin bei der Dow arbeitet. „Eine Rose verwelkt und blüht auf, sie kommt immer wieder. So sehe ich das Leben auch.“ Aber ihre Haut erzählt noch andere Geschichten: das A auf dem Unterarm steht für ihre Mama Antje, darüber windet sich in Schreibschrift das Lebensmotto: „Sei immer du selbst“. „Irgendwann hatte ich eine Phase im Leben, da lernst du Männer kennen, verlierst sie wieder, und kommst zu der Erkenntnis, dass es am wichtigsten ist, sich selbst treu zu bleiben.“ Nicht mehr für andere verbiegen, keine Kompromisse eingehen, „alles andere ist Murks“. Einen großen Raum in ihrem Leben nimmt die vierjährige Tochter Amelie Emma ein. Ihren Namen als auch das Geburtsdatum, die Geburtsgröße und das Gewicht trägt Jessica Franz immer bei sich. Dann ist da noch diese Elfe auf dem Buchstaben „J“ (für Jessica). „Sie passt auf mich auf.“ Bald sollen weitere Bilder dazukommen, der rechte Arm ist noch frei. Hier könne sich die 29-Jährige Blümchen, Sternchen oder die Fee Tinkerbell vorstellen, oft kommen ihr auch ganz spontane Ideen. Die nächste Sitzung im Tattoostudio ist schon für Anfang September vereinbart. „Meine Freunde finden es toll und meine Mama ist selbst tätowiert“, erzählt Jessica, „sie meint immer: Mach du nur.“ Etwas skeptischer reagieren ihre Großeltern auf den Körperschmuck. „Meine Oma sagte einmal: ,Muss das sein?` und mein Opa fragt immer: ,Willst du nicht langsam damit aufhören?“ Definitiv Schluss ist für die junge Mama im Gesicht. „Das ist tabu, aber hinter dem Ohr könnte ich mir ein kleines Sternchen oder so gut vorstellen...“

An Stephan aus Pegau kommt keiner vorbei

Stephan Moritz ist Fußballer beim TuS Pegau, davon erzählt das Bild auf seiner linken Wade. An dem Torjäger kommt so schnell niemand vorbei. Quelle: Mathias Bierende

Stephan Moritz aus Pegau Sein rechter Arm ist komplett zu, am linken wird noch gearbeitet. Auch die Waden und der Rücken ( Batman, Joker) erzählen mittlerweile eigene Geschichen. Stephan Moritz ist 34 Jahre alt und fast schon ein alter Hase in Sachen Körperschmuck. Mit Ende 20 hat der Pegauer sein erstes Tattoo stechen lassen – das Logo von Chemie Leipzig, seinem Lieblingsfußballverein, dem er bis heute die Treue hält. „Ich bin Dauerkartenbesitzer“, lacht der gelernte Rohrleitungsbauer, der bei Porsche in Leipzig arbeitet. Aber Stephan Moritz ist nicht nur Fußballfan, sondern tritt beim TuS Pegau selbst gegen die Pille – ein Speedy Gonzales, dessen Name beim Bornaer SV seit Juni für Grummeln sorgt. Beim Pokal-Aus der Wyhrastädter markierte Moritz nach einer Viertelstunde das 1:0. Stephans Wade zeigt einen Torjäger, natürlich, was sonst. Das Motiv erinnert ein bisschen an ein Warnschild auf der Straße: „Achtung, an mir kommt niemand vorbei“, heißt seine freie Interpretation. Doch der junge Mann kann auch leise Töne. Auf dem linken Unterarm hat er das Hochzeitsbild seiner Großeltern auf die Haut stechen lassen: Rolf und Maria Kramer. Als sein Opa starb, entschied sich der Pegauer zu diesem Motiv. „Meine Oma hatte Tränen in den Augen, als sie es gesehen hat“, erinnert sich der 34-Jährige, der auch den Geburts- und Sterbetag seines Großvaters immer bei sich trägt. Vier Stunden dauerte die Arbeit im Tätowierstudio. Weitere Homestorys sollen folgen, als nächstes das Hochzeitsbild seiner Eltern. „Es wird ein richtiger Familienarm“, sagt Stephan Moritz und ist ein bisschen stolz darauf.

Diana aus Borna pflegt ihre Lilie

Diana Schultze aus Borna. Quelle: Jens Paul Taubert

Diana Schultze aus Borna Frauen sind hart im Nehmen. Das ist in vielen Dingen der Fall, vor allem aber bei schmerzhaften Angelegenheiten wie dem Tätowieren. Diana Schultze arbeitet als Sekretärin im Bahnhofsmanagement und sie ist tätowiert. Auf ihrem linken Bein windet sich vom Fußspann bis zum Knie eine farbige Lilie, die vor fünf Jahren „gepflanzt“ wurde. „Sie hat keine besondere Bedeutung“, sagt die 47-Jährige. „Lilien gefallen mir einfach und Tommy Gröbel hat sie ausgezeichnet hinbekommen.“ Bereut hat Diana Schultze ihre Entscheidung nicht, im Gegenteil, immer mal wieder lässt sie das Bild auffrischen oder erweitern. Schon lange wollte die Lobstädterin ein Zeichen setzen, aber scheute sich immer wegen der Schmerzen beim Tätowieren: „Alle haben sie erzählt, dass es höllisch weh tut. Aber ehrlich gesagt, ist es nicht schlimmer, als Haare epilieren oder entwachsen.“ Nach dem Tätowieren spanne die Haut ein bisschen wie beim Sonnenbrand, aber mehr nicht. Ihre Lilie pflegt sie nun mit speziellen Tattoo-Schutzcremes und überlegt sich mittlerweile „ob noch was an anderer Stelle geht“.

Andreas aus Gößnitz hat ein Faible für Mythologie

Andreas Kunath aus Gößnitz. Quelle: Jens Paul Taubert

Andreas Kunath aus Gößnitz Sein Oberkörper kann sich sehen lassen. Andreas Kunath (46) verfügt nicht nur über ausgeprägte Muskelberge an Brust und Armen, wie sie nur Kraftsportler haben, sondern auch über großflächige Tattoos. Mit Anfang 20 ließ sich der Gößnitzer das erste Bild auf der Brust stechen. Klar, ein Tribal, mit verschlungenen Linien und so. Heute ist die Jugendsünde von einst verschwunden, darüber breitet nun ein Rabe seine Flügel aus. Odins Rabe als Coverbild, sagt Andreas, der schon immer ein Faible für nordische Mythologie und keltische Symbole hat. Das beweisen auch die andere Tattoos auf seinem Körper: Wotans Knoten etwa oder das Wikingergebet aus „Der 13. Krieger“ in Runenschrift, ein Klassiker der Filmgeschichte. Brust und Arme sind bereits gut gefüllt, „als nächstes ist der Rücken dran“, erzählt der Notfallsanitäter, der heute in Selters im Taunus/ Hessen lebt. „Aber das Gesicht ist für mich völlig passé.“

Von Kathrin Haase