Lebenswandel zum 60. – Roßweiner Peter Krause lebt jetzt mit Magenbypass

Knapp 130 Kilogramm hat die Waage am Ende angezeigt. Und wohl gefühlt hat sich Peter Krause mit den vielen Pfunden längst nicht mehr. Ein Foto vom Neujahrsempfang der Stadt zeigt ihn von der Seite und dem 59-Jährigen wird klar: So geht es nicht weiter.

„Meine Güte, was ist denn mit dir los?“ Die Leute in der Stadt fragen sich jetzt, ob er wohl krank ist. Im Gegenteil, sagt Peter Krause. Der Gewichtsverlust hat zwar dazu geführt, dass seine Wangen eingefallen sind und man ihn auf den ersten Blick kaum wieder erkennt. Doch Peter Krause geht es gut. So gut wie lange nicht mehr.

Von Diätpulver bis Frustessen

Probiert hat er einiges. Diese Diät und jene. Pulver aus der Apotheke hat er genommen, um ein paar Kilo zu verlieren. Auch im Fitnessstudio ist er gewesen. Der Erfolg ist jeweils mäßig. Peter Krause isst gern. Und er steht dazu. Als er 2006 auch noch aufhört zu rauchen, wird es ganz schlimm. Die Arbeit als Schließer im Gefängnis sorgt immer wieder mal für „Frustfressen“, wie er sagt.

Nach der Schließung des Roßweiner Schmiedewerkes, in dem er bis 1991 sieben Jahre als Federnschmied schwer körperlich arbeitet, schult Peter Krause um zum Justizvollzugsbeamten. Dann sind es eher die psychischen Herausforderungen, die seinen Körper formen. 23 Jahre lang. Es hat Zeiten gegeben, da hat er das Erlebte auch mit Alkohol verdrängt. Als das ungesunde Züge annimmt, macht Peter Krause den Cut. Und rührt zwölf Jahre lang keinen Tropfen Alkohol mehr an.

Da spannte das Jacket schon: 128 Kilogramm brachte Peter Krause vor seiner Magen-OP auf die Waage. Quelle: privat

Keine Zeit bei 14 Ehrenämtern

Sein Gewicht bekommt der Stadtrat mit bisweilen bis zu 14 Ehrenämtern gleichzeitig nicht so leicht in den Griff. Ganz besonders schlimm wird es, nachdem Peter Krause 2016 in Pension geschickt wird. Bei einem Sturz vom Giebel seines Hauses bricht er sich 2014 fünf Lendenwirbel und zwei Rippen, am 2. Advent im selben Jahr zerrt er mit bereits kaputtem Rücken einen Nachbarn aus dessen explodiertem Haus. Zwei Jahre später gibt er seinen Knochen den Rest, als er beim Heimwerken mit dem Geländer seiner Terrasse in die Tiefe stürzt. Die Lendenwirbel sind zertrümmert, einer muss zementiert werden. Starke Schmerzmittel sind seit dem Peter Krauses ständige Begleiter. Von Sport rät ihm sein Chirurg nach dem zweiten Unfall ab. Und das Gewicht? Stieg weiter an.

Schwerer Weg zum Bypass

Im Januar 2019 entdeckt Peter Krause einen Zeitungsartikel, in dem es um den Magenbypass als letzten Ausweg aus der Übergewichtigkeit geht. Fast genau ein Jahr später liegt er im Krankenhaus Dresden Neustadt auf dem OP-Tisch.

Einfach war der Weg dahin nicht. Denn einen Magenbypass bekommt man nicht einfach mal so eingesetzt. Im Februar 2019 macht Peter Krause den ersten Termin in der Klinik. Von seinen Plänen erzählt er zu Hause niemandem. Nicht mal seiner Frau. Die erfährt von seinem Vorhaben nur zufällig, weil sich die Hausärztin „verplappert“.

Blutdruckmedikamente ade

Peter Krause zieht sein Vorhaben durch. Er wird 60 Jahre alt dieses Jahr. Und will noch einmal sagen können: „Ich habe es wenigstens versucht.“ Massiver Bluthochdruck, zwei kaputte Knie, eine ruinierte Wirbelsäule – von der Oberärztin in Dresden gibt es das Ok zur OP, obwohl sein BMI mit 38 noch nicht ganz den eigentlich erforderlichen 40 entspricht. 7.500 Euro kostet die OP, die Krankenkasse übernimmt nach einigem Hin und Her die Kosten. „Das rechnet sich“, sagt Peter Krause, der aufgrund seines Gewichtes an Bluthochdruck leidet und im Quartal Medikamente im Wert von 250 Euro nehmen muss. Seit seiner Operation hat er nicht eine Blutdrucktablette nehmen müssen.

Bis zur OP am 22. Januar 2020 hat Peter Krause viel zu tun. Er muss Nachweise erbringen über Bewegungstherapien, muss drei Wochen lang ein Ernährungstagebuch führen und dafür jede Mahlzeit auswiegen. Und er muss eine Langzeiternährungsberatung in Anspruch nehmen. Es folgen ein spezieller Bluttest, um ein psychologisches Gespräch, Magenspiegelung und eine Informationsveranstaltung mit ehemaligen Patienten.

Sechs Wochen nur Brei und Suppe

Vier bis sechs Stunden dauert die OP, die erste Mahlzeit ist eine Tasse Tee. Und es gibt ein Scheibe Fillinchen mit Frischkäse. Sechs Wochen lang ernährt sich Peter Krause dann quasi von Brei und Suppe. In seinen Magen passt jetzt nur noch soviel hinein wie in eine große Tasse Kaffee. Da ist Haushalten angesagt, am Anfang ganz besonders. „Mindestens eine halbe Stunde musste zwischen Essen und Trinken liegen.“

Beim Magenbypass wird der Magen durch eine Naht in zwei Teile geteilt. Dadurch entstehen eine kleine Magentasche und ein größerer Restmagen. Die Magentasche kann nur wenig Nahrung aufnehmen, ist schnell gefüllt und dem Gehirn wird ein frühes und länger anhaltendes Sättigungsgefühl signalisiert. Auch der Dünndarm wird verkürzt, wodurch die Nahrungspassage beschleunigt und weniger Kalorien aufgenommen werden.

„Man muss kauen ohne Ende“

Zur Galerie Überschaubar sind die Mengen, die Peter Krause jetzt noch zu sich nehmen kann, bevor der Magen dicht macht und mit Schmerzen reagiert.

„Man muss kauen ohne Ende“, erzählt Peter Krause, der sich bewusst ist, dass er aufgrund des Magenbypasses nun lebenslang unter medizinischer Betreuung stehen wird. Langsam essen, bewusster essen ist nun die Devise. Mit 128 Kilogramm wird Peter Krause aus dem Krankenhaus entlassen. Zwei Tage später zeigt die Waage bereits 120,4 Kilo. Inzwischen ist er bei 94 Kilo angekommen – das Ziel, zweistellig zu werden, ist also längst erreicht.

Peter Krause ist zufrieden und kommt gut mit den Einschränkungen klar. Essen darf er auch weiterhin alles, nur eben in wesentlich geringerem Umfang. Wie viel? Das sagt ihm sein Körper, der mit Schmerzen reagiert, wenn das Maß zu voll ist. Eine Seniorenportion in der Kneipe beispielsweise muss er sich teilen. Erst kürzlich hat er mal wieder einen Schluck Limonade getrunken, die er so mag. „Wenn man immer nur stilles Wasser trinkt, braucht man auch mal wieder was in der Gusche“, sagt er und lacht. Er muss ausprobieren, was ihm gut tut, sagt der Arzt. Und einkaufen gehen. Denn die Sachen von vor einem halben Jahr passen – natürlich – längst nicht mehr.

Heute geht es Peter Krause so gut wie lange nicht mehr. Quelle: Sven Bartsch

