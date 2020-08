Im Haselbacher See ist am Freitag ein Mensch ertrunken. Rund 40 Kameraden der Feuerwehren aus Borna, Regis-Breitingen und umliegenden Orten rückten aus, um die Person aus dem Tagebaurestloch zu retten. Aber die Hilfe kam zu spät.

Leblose Person aus Haselbacher See bei Borna geborgen

Leblose Person aus Haselbacher See bei Borna geborgen

Kostenlos bis 14:44 Uhr Leblose Person aus Haselbacher See bei Borna geborgen