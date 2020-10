Lehrerin im Oschatz positiv auf Corona getestet: Schulklasse muss in Quarantäne

Nordsachsen/Oschatz

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen hat am Dienstag zwölf Mädchen und Jungen der fünften Klasse der Rosenthalschule Oschatz in Quarantäne schicken müssen, nachdem deren Lehrerin einen positiven Corona-Befund erhalten hatte. Die Lehrerin zeigt keine Krankheitssymptome, weil aber eine Kontaktperson im privaten Umfeld positiv getestet wurde, war auch ihr ein Abstrich entnommen worden.

120 Personen werden getestet

Unter Beachtung der infrage kommenden Inkubationszeit werden am Donnerstag vorsorglich alle Schüler und Beschäftigten der Oschatzer Förderschule auf das Corona-Virus getestet. Die Befunde der rund 120 Personen erwartet das Gesundheitsamt bis zum Wochenende. „Die Labore geraten derzeit an ihre Belastungsgrenze“, sagte die amtierende Gesundheitsamtsleiterin Steffi Melz. Mit der Schulleitung stehe das Amt in engem Kontakt. Schulträger ist der Landkreis Nordsachsen selbst.

Weitere Fälle mit Auswirkungen auf Kitas und Schulen

Erst vor etwa einer Woche hatte das Gesundheitsamt die Kita „Bummi“ in Oschatz vorsorglich unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Krippenkind mit Erkältungssymptomen positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet worden war. Nachdem alle weiteren Tests negativ ausfielen, konnte die Kita wieder öffnen. Am vergangenen Wochenende wurde nach dem positiven Corona-Test einer Grundschülerin für eine vierte Klasse der Regenbogenschule in Taucha Quarantäne angeordnet. Zudem sollten am Dienstag alle Schüler und Beschäftigten der Schule getestet werden.

