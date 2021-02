Leipzig

Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen sowie Erzieherinnen und Erzieher in Schulhorten und Kindergärten sollen früher als geplant gegen Corona geimpft werden. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einigten sich am Montag über die Hochstufung dieses pädagogischen Personals in Gruppe 2 der Impf-Rangfolge. Das teilte der Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) mit. Dafür wird die Impfverordnung des Bundes entsprechend angepasst und voraussichtlich am Mittwoch in Kraft treten.

Thüringen will am Wochenende starten

„Wir müssen Berufsgruppen mit besonders hohem Risiko schützen“, begründete Holetschek. Ziel sei, eine zügige und sichere Umsetzung von Öffnungsstrategien der Länder bei Kitas und Grundschulen zu ermöglichen. Denn dabei werde es regelmäßig zu vielen, häufig auch engen Kontakten kommen, zumal sich bei kleineren Kindern nicht alle Schutzmaßnahmen gut umsetzen ließen. Impfungen von Lehrkräften und Erziehern sollten deshalb ein Element sein, um das Infektionsrisiko zu senken.

Das sächsische Sozialministerium kündigte am Montagabend auf LVZ-Anfrage an, zügig mit der Impfung beginnen zu wollen. Einen genauen Termin wollte eine Sprecherin aber noch nicht nennen. „Wir sind aber dran“, versicherte sie. Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) kündigte an, schon am kommenden Sonntag mit Corona-Impfungen für Grundschullehrer und Erzieher zu starten.

Geimpft wird mit Astrazeneca

„Natürlich freue ich mich, dass dadurch der Infektionsschutz von zwei Berufsgruppen verbessert wird, die für den Betrieb von Grundschulen und Kitas unverzichtbar sind“, sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). „Nur hätte ich mir gewünscht, dass auch die Lehrerinnen und Lehrer der anderen Schularten die Möglichkeit der Impfung früher bekämen.“ Immerhin fände für die Schüler der Abschlussklassen der Präsenzunterricht bereits seit Wochen statt, so der Minister.

Geimpft werden soll mit dem Impfstoff von Astrazeneca. Das gilt allerdings nicht für Personen ab 65, die dann den Impfstoff von Biontech/Pfizer beziehungsweise Moderna erhalten. Angesichts der Öffnung der Grundschulen und Kindergärten im eingeschränkten Betrieb war die Forderung nach einem Corona-Impfschutz für die Pädagoginnen und Pädagogen zuletzt immer lauter geworden.

GEW warnt vor verfrühten Erwartungen

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Sachsen begrüßte den Schritt. Vorsitzende Uschi Kruse dämpfte allerdings die Erwartungen auf schnelle Impfungen bei den Pädagogen: „Ich glaube nicht, dass das so schnell geht.“ Die Berufsgruppe, die jetzt ins Auge gefasst werde, dürfte allein in Sachsen rund 50 000 Personen umfassen. Derzeit seien in aber gerade mal knapp 150 000 Menschen insgesamt im Freistaat geimpft.

Hinzu komme, dass die Prioritätsgruppe 2 an sich bereits riesig sei: Über 70-Jährige, medizinisches Personal, Kontaktpersonen von Schwangeren, Krebskranke, Organtranplantierte, Demente, Polizei- und Ordnungskräfte, Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz, Mitarbeiter zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur und des Gesundheitsdienstes sowie weitere Gruppen. „Ich vermute mal, in dieser Gruppe sind mehrere hunderttausend Menschen“, so Kruse.

Von Roland Herold