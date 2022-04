Leipzig

Auf dem Ausbildungsmarkt in Sachsen zeichnen sich zum Teil positive Entwicklungen ab. So haben die Betriebe im Freistaat bis Ende März 17.600 freie Ausbildungsplätze gemeldet. 2000 mehr als im März des Vorjahres.

Auch ist die Zahl der Betriebe mit mehr als einem Lehrling laut Landesarbeitsagentur erstmals seit zehn Jahren wieder über 17.000 gestiegen, während bundesweit ein Rückgang zu verzeichnen ist. Damit bildet jeder sechste Betrieb in Sachsen aus.

Doch trotz dieser Entwicklung gehen viele Firmen auch in diesem Jahr bei der Suche nach Lehrlingen leer aus. Ein wesentlicher Grund dafür ist die ungebrochen hohe Studierneigung bei den Jugendlichen.

Es fangen mehr ein Studium als eine Lehre an

So haben im vergangenen Jahr 18.500 junge Menschen in Sachsen mit einem Studium begonnen, während rund 17.900 eine Berufsausbildung angefangen haben. Damit hält der langjährige Trend weiter an: Seit 2009 beginnen in Sachsen mehr Jugendliche eine Studium als eine Lehre.

„Die Gründe für die Misere sind vielfältig“, meint Matthias Forßbohm, Präsident der Handwerkskammer zu Leipzig. „Zum Beispiel wurde lange der Irrglaube befeuert, dass man nur mit einem Studium etwas erreichen kann. Gesellschaftlicher Respekt für die Macherinnen und Macher ist dadurch verloren gegangen.“ Selbst Betriebe mit einem exzellenten Arbeitsumfeld erhielten oft nur wenige Bewerbungen. „Manchmal herrscht sogar totale Bewerberflaute.“

Klempner und Stahlbetonbauer händeringend gesucht

Aktuell gibt es beispielsweise 75 freie Lehrstellen für Stahlbetonbauer in Sachsen. Aber nur drei Jugendliche wollen diesen Beruf erlernen. Damit stehen rechnerisch jedem Jugendlichen 25 freie Lehrstellen zur Verfügung. Ein weiteres Beispiel: 142 freie Stellen zur Ausbildung zum Lebensmittelverkäufer in der Fleischerei stehen sechs interessierte Jugendliche gegenüber. Das macht 24 freie Lehrstellen pro Bewerber. Händeringend werden auch Lehrlinge in den Berufen Klempner, Verfahrensmechaniker für Kunststoffformteile, Zerspanungsmechaniker oder Mechatroniker für Kältetechnik gesucht.

Sachsen sei das Handwerkerland Nummer 1. „Denn die Wirtschaft ist klar durch kleine und mittelständische Firmen geprägt“, meint Klaus-Peter Hansen, Chef der Landesarbeitsagentur. „Es braucht hier Macher, die ihr Fach verstehen. Ich möchte niemanden ein Studium ausreden. Jedoch sollten sich Abiturienten auch mit dem Thema Ausbildung beschäftigen. Eine Ausbildung ist oft ein guter Einstieg in die Berufswelt und ermöglicht viele Wege zur Weiterentwicklung.“

Handwerker-Chef: Fokus auf Berufsbildung richten

Handwerkerpräsident Forßbohm, zugleich Chef eines Markkleeberger Bauunternehmens, fordert die Politik auf, ihren Fokus „mit höchster Priorität auf die berufliche Bildung“ zu richten. Diese müsse gleichwertig zum akademischen Bereich wertgeschätzt und gefördert werden – auch finanziell. „Es braucht eine verstärkte Berufsorientierung über die Karriere- und Berufsmöglichkeiten im Handwerk – gerade auch an Gymnasien. Dafür setzen wir uns vehement ein.“

