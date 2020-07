Leipzig

Der Sommer ist da und an heißen Tagen locken Freibäder und Badeseen zu einer Abkühlung. In Leipzig und der Region gibt es davon zum Glück jede Menge. Die meisten Freibäder müssen in diesem Jahr ihre Besucherzahlen coronabedingt beschränken. Zudem sind einige neue Vorschriften zu beachten. Auch beim Baden gilt: Abstand halten. Neben dem Badeanzug sollte auch der Mundschutz eingepackt werden. An den Seen ist aber alles wie immer.

Einige Badeorte haben neben Badespaß auch Attraktionen wie Kanufahren, Tauchen oder Camping im Angebot. Wir haben in einer interaktiven Karte die wichtigsten Bade-Adressen zusammengestellt – damit Sie wissen, wo Sie den Sommer genießen können.

Von Lilly Günthner