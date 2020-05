Sportstudios: Kieser-Gruppe droht Sachsen mit Klage gegen Öffnungsverbot

Leipzig/Dresden

In den sächsischen Sportstudios herrscht weiterhin Corona-Flaute. Während in den Vereinen ab Montag langsam wieder Leben einzieht und mit gebührendem Abstand trainiert werden darf, sind Fitness-Studios von den Corona-Lockerungen ausdrücklich ausgenommen. Allerdings formiert sich gegen diese Beschränkung langsam Widerstand. So hat jetzt die bundesweite agierende Kieser-Gruppe (115 Standorte) mit einer Klage gegen den Freistaat gedroht, falls sie ihre vier Studios in Sachsen (zwei in Dresden, je eins in Leipzig und Chemnitz) in der ersten Mai-Hälfte nicht wieder öffnen darf. „Im Rahmen des Lockdowns hatten wir unsere Studios wie alle anderen aus Vorsicht zunächst geschlossen“, sagte Geschäftsführer Frank Horlbeck am Sonntag. Aber damit sei jetzt Schluss.

„Wer Muskulatur in Schuss hält, stärkt Abwehrkraft“

Bereits in der vergangenen Woche wurde in den vier Sachsen-Studios damit begonnen, die Kießer-spezifische Behandlung der Wirbelsäule unter ärztlicher Verordnung wieder aufzunehmen. Unter Einhaltung größtmöglicher Hygiene-Maßnahmen soll das nun auch auf den rein sportlichen Trainingsbereich mit Hanteln und Geräten ausgeweitet werden. „Wer seine Muskulatur in Schuss hält, stärkt aktiv seine Abwehrkraft, das ist wissenschaftlich belegt“, begründete Horlbeck den Vorstoß. „Mit einer Schließung von Zentren zum Muskeltraining verschlechtert sich der Gesundheitszustand meiner Kunden, die sonst in den sächsischen Studios für ihre Lebensqualität aktiv sind.“ Menschen werden so nicht nur anfälliger für Infektionen gemacht, sondern auch für gefährliche Entwicklungen, so Horlbeck, der neben den Studios in Sachsen 18 weitere Trainingszentren unter anderem in Bayern, Hessen, Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt betreibt.

Leipziger Top-Kanzlei als rechtlicher Beistand

Als rechtlichen Beistand hat sich der Fitness-Manager eine auf Verwaltungsrecht spezialisierte Leipziger Top-Kanzlei ins Boot geholt. Rechtsanwalt Klaus Füßer, der zuletzt das Bauverbot am Leipziger Astoria-Hotel gerichtlich durchgesetzt hatte, deutete gegenüber der LVZ seine Strategie an. „Beim Kieser-Training handelt es sich nicht um ein Sport- oder Fitnessstudio in der derzeit verbotenen Form“, sagte Füßer. „Eher handelt es sich um eine medizinische Dienstleistung, die zudem kontaktlos und damit im Freistaat Sachsen derzeit nicht verboten ist.“ Zudem sei es eindeutig verfassungswidrig, wenn die Behörden alle Sportstudios weiter schließen und keine Abweichung im Einzellfall möglich sei. Um die juristische Auseinandersetzung in letzter Sekunde noch abzuwenden, will Füßer am Montag das Sozialministerium auffordern, die Öffnung der Kieser-Studios offiziell zu erlauben. Andernfalls, so der Anwalt kämpferisch, „werden uns sicher die Verwaltungsgerichte helfen“.

Von André Böhmer