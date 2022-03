Leipzig

Der Nebel um die Einführung des 9-Euro-Monatsticket lichtet sich zunehmend: Der Verband Deutscher Verkehrsbetriebe (VDV) drängt darauf, diesen günstigen Fahrschein im Mai oder spätestens im Juni einzuführen und ihn dann drei Monate anzubieten. Auch der Verkauf wird bereits vorbereitet. Und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) hoffen, dass sie bis dahin die volle Leistungsfähigkeit erreichen. Kunden könnten dann das volle Angebot nutzen und die Vorteile des ÖPNV erleben.

Differenzbetrag wird zurück gebucht

„Der Start des 9-Euro-Tickets im Mai oder Juni ist ein Ziel, das sich die Branche selbst vornimmt“, erklärte Lars Wagner, Sprecher des VDV auf LVZ-Anfrage. „Denn wenn die Einführung länger dauert, verstehen das die Leute irgendwann nicht mehr, wenn an den Zapfsäulen die Entlastung schon greift, im ÖPNV aber noch nicht.“ Und auch der Bund wolle möglichst schnell eine Entlastung der durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Mobilitätskosten erreichen. „Je eher das Ticket angeboten werden kann, desto besser“, bringt der VDV-Sprecher die Intentionen auf den Punkt.

Verkauft werden soll das 9-Euro-Ticket auf jeden Fall digital, damit es ein Großteil der Fahrgäste bequem mit dem Smartphone erwerben kann. Und Kunden, die bereits Monatsabos für den Nahverkehr haben, sollten diese Fahrscheine weiter nutzen - und lediglich den Differenzbetrag intern zurück gebucht erhalten. Sie müssten dann keine Anstrengungen unternehmen, um den preiswerten Fahrschein zu erwerben, heißt es unter Experten.

Dissens beim Null-Euro-Ticket

Einigkeit besteht auch darin, dass Angebote für Kunden notwendig sind, die weder ein Smartphone noch ein Monatsabo besitzen – wie zum Beispiel viele Senioren. Diese sollten das Ticket auch über mindestens einen nicht digitalen Vertriebsweg, zum Beispiel in den Kundencentern von Verkehrsunternehmen vor Ort, kaufen können, heißt es beim VDV. Auch über einen Verkauf an Ticketautomaten wird nachgedacht. „Dafür müssten diese aber umprogrammiert werden“, gibt Sprecher Wagner zu bedenken. „Und das kostet Zeit.“ Dennoch schließt er nicht aus, dass das 9-Euro-Ticket ab Mai oder Juni auch dort erhältlich sein könnte. „Ende dieser Woche oder Anfang nächster Woche wissen wir dazu mehr“, sagt er.

Überrascht hat die Branche der Vorstoß von Bundesländern, die statt des 9-Euro-Monatstickets gleich die Einführung eines Null-Euro-Ticket für drei Monate fordern. Damit könne der relativ hohe Verwaltungsaufwand deutlich reduzieren werden, hatten Vertreter der Länder am Freitag argumentiert. Auch bei einigen Verkehrsunternehmen heißt es, der Verwaltungsaufwand für die Einführung des 9-Euro-Tickets sei höher als der zu erwartende Kunden-Vorteil.

Dennoch mehren sich jetzt warnende Stimmen: Ein Null-Euro-Fahrschein würde die Planung der Verkehrsunternehmen nahezu unmöglich machen, heißt es. Bei jedem Türöffnen von Bussen und Straßenbahnen würden dann Unmengen von Fahrgästen in die Fahrzeuge strömen, was auch mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht optimal wäre. Während man bei einem Null-Euro-Ticket nicht mehr wisse, mit wie vielen Fahrgästen gerechnet werden müsse, gebe es beim 9-Euro-Ticket immer noch „die Hürde des Kaufes“ und eine Überblick.

Ist die Preisanhebung des MDV kontraproduktiv?

Die Leipziger Verkehrsbetriebe hoffen nun, dass sich die Infektionszahlen durch Corona entspannen und die personalbedingten Abwesenheiten sinken. Denn man will das 9-Euro-Ticket nutzen, um viele Neukunden zu Stammkunden zu machen.

Deshalb wird auch bedauert, dass der jetzt angedachte Angebotszeitzeitraum in die Sommermonate fällt, in denen viele Leipziger im Urlaub sind oder ihre Fahrten im Stadtgebiet mit dem Fahrrad erledigen. Ein Angebot des 9-Euro-Tickets im Herbst – zum Beispiel im August, September und Oktober – würde noch mehr Gelegenheitsfahrern zeigen, dass das Umsteigen vom Auto auf den Nahverkehr lohnt, heiß es. Allerdings könnte dann auch die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Fuhrparks erreicht, beziehungsweise überschritten werden.

Mit Bauchschmerzen sehen Experten die Ankündigung des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV), im August die Fahrpreise anzuheben. „Was bringt es, wenn ein Kunde drei Monate lange ein Monatsticket für neun Euro nutzen kann, anschließend aber gleich 60 Euro für ein Monatsticket zahlen muss?“, fragt ein Beteiligter und fürchtet, dass so viele neu gewonnene Fahrgäste gleich wieder verloren gehen.

MDV: Unternehmen brauchen das Geld

Beim MDV heißt es, die Verkehrsunternehmen der Region seien auf die Mehreinnahmen angewiesen. „Solange sich am aktuellen Finanzierungsmix nichts ändert, wird das auch so bleiben“, erklärte Sprecherin Juliane Vettermann. Das 9-Euro-Ticket zeige aber, dass sich der Bund ein stärkeres Engagement im Nahverkehr vorstellen könne. „Für uns ist das ein Schritt in die richtige Richtung“, so die Sprecherin.

Der MDV will in Leipzig zum 1. August die Nahverkehrstarife um durchschnittlich zwei Prozent anheben. Dann kosten unter anderem die Einzelfahrkarte Kind 1,30 Euro (+0,10 Euro), die 24-Stunden-Karte für drei Personen 16,80 Euro (+0,80 Euro), die übertragbare Wochenkarte 29,90 (+1,60 Euro) und die übertragbare Monatskarte 86,90 Euro (+4,80 Euro). Auch mehrere Abo-Angebote werden bis zu 1,70 Euro teurer. Dafür können Familien in Leipzig künftig bis zu drei Kinder kostenfrei mit der erweiterten 24-Stunden-Karte Plus mitnehmen – bislang war dies gar nicht möglich. Die Einzelfahrkarte, Kurzstreckenkarte, Vier-Fahrten-Karte und die Leipzig Pass-Mobilcard bleiben preisstabil.

