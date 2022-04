Leipzig

Wegwerfen war gestern: Sachsen will in Leipzig ein Modellprojekt starten, um kaputten Elektrogeräten ein zweites Leben einzuhauchen. Nach LVZ-Informationen soll es ab Mai über einen Reparaturbonus möglich sein, defekte Haushaltselektronik bis maximal 100 Euro pro Person und Kalenderjahr reparieren zu lassen. Das Sächsische Umweltministerium bestätigte auf eine diesbezügliche Anfrage nur, dass man an einem Projekt zum Reparaturbonus arbeite und Anfang Mai damit an die Öffentlichkeit gehen werde.

Leipziger Stadtreinigung ist Partner

In Thüringen wird ein solches Verfahren bereits seit Mitte vergangenen Jahres erfolgreich praktiziert. Ein Drittel der bereitgestellten Mittel von 480 000 Euro floss dort allerdings an die Verbraucherzentrale Thüringen (VZTH), die das Projekt auch koordiniert. In Sachsen wurde die Leipziger Stadtreinigung als Partner auserkoren. Die für das Projekt geplanten 200.000 Euro Fördersumme kämen dann komplett den Verbraucherinnen und Verbrauchern zugute. Die Stadtreinigung bestätigte inzwischen den Start eines solchen Pilotprojekts im Leipziger Osten. „Hierfür arbeiten wir mit ausgewählten Handwerksbetrieben zusammen, um Reparaturleistungen für die Bürgerinnen und Bürger wieder attraktiver zu machen“, hieß es.

Das sächsische Modell soll sich weitgehend an dem der Stadt Wien orientieren. Dort muss man sich zunächst auf einer Internetseite registrieren. Der Förderbetrag wird dann sofort von der Rechnung abgezogen, ohne dass mühsame Anträge gestellt werden. Karin Büchl-Krammerstätter, Leiterin Umweltschutz der Stadt Wien, sagt: „Der beste Abfall ist der – der gar nicht erst entsteht. Genau dafür leistet das Reparaturnetzwerk Wien mit über 800 Tonnen Abfallvermeidung pro Jahr einen wertvollen Beitrag.“ Ab Dienstag soll dieses Verfahren sogar auf ganz Österreich ausgedehnt wird. Gefördert werden dann 50 Prozent der Reparaturkosten bis zu maximal 200 Euro pro repariertem Gerät.

Linke: Regierung verschleppt Thema nur weiter

Die sächsische Linke, die sich in der Vergangenheit immer wieder für einen solchen Reparaturbonus eingesetzt hatte, übte an dem Modellprojekt in der Messestadt aber Kritik. Ihr verbraucherschutzpolitischer Sprecher Franz Sodann sagte, er freue sich zwar für die Leipzigerinnen und Leipziger. Es sei aber ein klares Versagen, dass die Landesregierung den Bonus immer noch nicht landesweit einführen will. Thüringen sei längst Vorreiter. Sodann: „Wenn die Regierenden sich nicht einigen können, starten sie gern einen Modellversuch, um ein Thema weiter zu verschleppen.“ Dabei lägen die Vorteile des Reparaturbonus, den auch das Handwerk fordere, auf der Hand: Nutzbare Geräte blieben erhalten, arme Menschen bekämen Hilfe, die Umwelt und die Reparaturbetriebe würden profitieren.

Vor allem Mobiltelefone und Waschmaschinen werden repariert

Thüringen war Mitte vergangenen Jahres mit einer Reparaturprämie für Elektrogeräte vorangegangen. Innerhalb kürzester Zeit erwies sich das Projekt der rot-rot-grünen Landesregierung als ein durchschlagendes Erfolgsmodell. Der Projektleiter bei der Verbraucherzentrale, Stefan Eisentraut, teilte auf Anfrage mit, dass allein in der ersten Förderperiode rund 6800 Anträge gestellt worden sind. Gegenwärtig sei darum schon die zweite Förderperiode in Vorbereitung. Ein Viertel aller Anträge in Thüringen galt dabei defekten Mobiltelefonen. Dahinter folgten Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kaffeemaschinen (fast ausschließlich Vollautomaten), Elektroherde, Fernseher sowie Gartengeräte. Bei den Gartengeräten wiederum lagen Elektro-Rasenmäher und Mähroboter vorn.

