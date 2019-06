Leipzig

Grund für die Einschränkungen sind umfangreiche Bauarbeiten, wie die Deutsche Bahn am Mittwoch mitteilte. In Erfurt wird der Bahnknoten von Samstag, 22. Juni 0 Uhr bis zum Sonntag 23. Juni 11 Uhr komplett gesperrt. In dieser Zeit wird unter anderem neue Software für das elektronische Stellwerk installiert.

Fahrplanänderungen schon online

In Halle werden vom 19. bis 22. Juni Oberleitungsanlagen montiert, um die im Bau befindliche Westseite mit der Ostseite zu verbinden. Es kommt in Halle und Erfurt zu umfangreichen Fahrplanänderungen, die laut Bahn bereits im elektronischen Fahrplan eingetragen sind.

Notfallübung auf leerer Strecke

Rettungskräfte nutzen zudem die Ruhephase für Notfallübungen auf der Strecke.

Betroffen sind sowohl der Fern- als auch der Regional- und S-Bahnverkehr. Züge von Leipzig in Richtung München werden über Jena und Saalfeld umgeleitet. Im S-Bahn-Verkehr nach Halle ist mit Verspätungen zu rechnen. Die Bahn hat die Veränderungen bereits in ihr Onlineangebot eingepflegt.

Von mro