Leipzig hilft Geflüchteten aus der Ukraine: Hunderte Unterkünfte bereits privat vermittelt

Leipzig

In Leipzig sind in den vergangenen zwei Wochen auf privaten Wegen bereits mehrere Hundert Wohnungen und Zimmer an Geflüchtete aus der Ukraine vermittelt worden. Wie die Initiative Linxxnet am Dienstag mitteilte, konnten Ankommende allein über ihre digitale Unterbringungsplattform mehr als 300 Unterkünfte in der Messestadt und Umgebung finden. Zudem stünden auch aktuell noch etwa 500 verfügbare Wohnungen und Zimmer auf dem Portal für Interessierte bereit.

Die digitale Unterbringungsplattform des Linxxnet sei bereits am 26. Februar, zwei Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, online gebracht. Seit dem 7. März gebe es über den Laden des Kollektivs in der Connewitzer Brandstraße zudem eine begleitende Telefon-Hotline, die täglich von 8 Uhr bis Mitternacht besetzt sei. Mehr als 400 Menschen hätten seither von Portal und Hotline Gebrauch gemacht, hieß es am Dienstag. Alle Angebote würden vor Veröffentlichung auf Seriosität überprüft.

„Können das drängende Problem der Unterbringung nicht lösen“

„Wir sind begeistert über die Bereitschaft der Leipzigerinnen und Leipziger, so unkompliziert und schnell zu unterstützen“, erklärte die Landtagsabgeordnte Juliane Nagel (Linke), die am Linxxnet beteiligt ist. Die Unterbringungsbörse könne nur mit dem Engagement der Menschen funktionieren. „Gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir damit das drängende Problem der Unterbringung der vielen Flüchtenden nicht lösen können. Menschen temporär bei sich unterzubringen ist ein Beitrag und ein Stück des praktischen Engagements der Zivilgesellschaft in dieser schwierigen Situation“, so Nagel weiter.

Neben dem Connewitzer Hilfsportal werden Unterkünfte an Geflüchtete auch über eine Telegram-Gruppe der Initiative „Leipzig helps Ukraine“ vermittelt. Praktisch im Minutentakt melden sich dort ankommende Familien und Einzelpersonen, werden weitervermittelt oder finden direkten Kontakt zu Personen, die selbst ihre Unterkünfte in der Gruppe anbieten. Konkrete Zahlen, wie vielen Menschen auf dieser Art bereits geholfen werden konnte, gebe es noch nicht, sagte Sprecher Boris Parasochka. Allerdings lässt sich der Umfang der Hilfen bei inzwischen gut 5000 aktiven Gruppenmitgliedern und täglich Zausenden Nachrichten grob erahnen.

Mehrere Tausend Ukrainerinnen und Ukrainer bereits in Leipzig

Wie viele Geflüchtete aus der Ukraine inzwischen in Leipzig angekommen sind, lässt sich nur grob schätzen. Mehr als 3000 sind sachsenweit in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates untergebracht – davon 1300 in den beiden ausgelasteten Unterkünften in Leipzig-Mockau. In der Notunterkunft auf der Leipziger Messe waren es am Dienstag 90 Menschen. Dazu kommen Geflüchtete, die bei Verwandte in Leipzig untergekommen sind – mehr als 3500 Ukrainerinnen und Ukrainer lebten schon vor dem Krieg in der Messestadt. Nicht zuletzt dürfte auch die Zahl der privat über Wohnungsbörsen und Kontakte Untergebrachten insgesamt längst vierstellig sein.

Weitere Notunterkünfte werden bereits vorbereitet. So soll auch die Ernst-Grube-Halle in den kommenden Tagen für Menschen öffnen, die bisher noch keine Unterkunft gefunden haben.

Das Unterbringungsportal des Linxxnet: www.linxxnet.de/ukraine

Hotline des Linxxnet (8-24 Uhr): 0341 – 392 84 45

Telegram-Gruppe von „Leipzig helps Ukraine“ für Wohnungssuchende: t.me/accomodation_leipzig_ukraine

Informationen der Stadt Leipzig für Geflüchtete: www.leipzig.de/ukraine-hilfe

Von Matthias Puppe