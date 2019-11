Studie: Leipzig ist autofreundlichste Stadt in Deutschland

Leipzig

Verstopfte Straßen, hohe Parkgebühren und lange Staus: Autofahrer haben es in deutschen Großstädten zumeist nicht leicht. Doch viele – nicht zuletzt Pendler, Handwerksfirmen und Lieferanten – sind tagtäglich auf den fahrbaren Untersatz angewiesen. Der Versicherer Cosmos Direkt hat jetzt die 15 größten Städte im Land daraufhin untersucht, welche sich für Autofahrer am besten eignen. Und siehe da: Die autofreundlichste Stadt ist Leipzig, gefolgt von Dortmund, Bielefeld und Duisburg. In München, Berlin und Hamburg müssen Autofahrer hingegen besonders starke Nerven haben. Dresden landet auf Platz 8.

Beim Tanken legen die Münchner das meiste hin

Insgesamt untersucht die Studie elf Kriterien, darunter das generelle Verkehrsaufkommen, Spritkosten und Parkgebühren – und zwar in Parkhäusern. Mit 1,68 Euro pro Stunde ist Leipzig zwar nicht die billigste, aber bei weitem nicht die teuerste Stadt in Deutschland. München schneidet da mit durchschnittlich 2,83 Euro in der Stunde am schlechtesten ab. Auch beim Tanken legen die Bayern mit einem Literpreis für Benzin von durchschnittlich 1,40 Euro nach Frankfurt am Main (1,42 Euro) das Meiste hin. Die Leipziger tanken hingegen recht günstig (1,36 Euro). In Dresden kostet der Liter Benzin im Schnitt 1,39 Euro.

Ausschlaggebend für das gute Abschneiden der Sachsen ist vor allem die im Vergleich zu anderen Städten sehr geringe Verkehrsdichte: 391 Pkw kommen in Leipzig auf 1000 Einwohner. Nur Berlin (335) steht besser da.

Zahl der Werkstätten in Leipzig und Dresden hoch

Auch die Anzahl der Werkstätten lässt im Vergleich mit den anderen Großstädte wenig Wünsche offen: Pro 1000 Pkw stehen in Leipzig 1,55 Werkstätten zur Verfügung, nur Essen (1,59) hat mehr. In München sind es gerade einmal 0,44. Zudem müssen Münchner Autofahrer in Stoßzeiten 30 Prozent mehr Fahrzeit einplanen. Länger im Stau stehen nur die beiden Letztplatzierten Berlin (31 Prozent) und Hamburg (33 Prozent). Der Leipziger Wert liegt bei 22 Prozent. Kürzere Stauzeiten haben nur die Bielefelder, Bochumer und Düsseldorfer. Die Dresdner müssen 26 Prozent mehr Fahrzeit für die in der Stadt zurückzulegende Strecke einplanen.

Schlecht schneidet Leipzig bei gestohlenen Pkw ab (1,06 pro 1000 Fahrzeuge) – nur in Berlin (2,77) und Hamburg (1,44) wird mehr geklaut. Dresden fällt mit einem Wert von 0,88 ebenfalls negativ auf. Die Münchner haben hingegen die wenigsten Autodiebstähle (0,19) zu verzeichnen.

ADAC : Parkgebühren sind für viele Leipziger eine Zumutung

Beim Automobilclub ADAC will man auf die Studie nicht näher eingehen. Grundsätzlich schneide Leipzig bei Analysen dieser Art gut bis sehr gut ab, meint Markus Löffler vom ADAC Sachsen. Der Vergleich von Zahlen und Fakten sei das eine. „Die Zufriedenheit der Verkehrsteilnehmer das andere“, meint der Leiter der Abteilung Umwelt, Verkehr und Technik. Bei einer eigenen Analyse zur Mobilität in 15 deutschen Großstädten vor Kurzem schnitten Leipzig und Dresden spitze ab. „Doch es gab auch Kritik, etwa am zu geringen Parkplatzangebot und dem schlechten Baustellenmanagement“, sagt Löffler. „Da hat sich bis heute wenig geändert. Auch die Parkgebühren empfinden viele als eine Zumutung. Da nützt es wenig, dass man in München fürs Parken viel mehr bezahlt.“

Auch die Verkehrsdichte in Leipzig oder Dresden empfinden viele als nicht unbedingt gering. Die Zulassungszahlen mögen geringer als anderswo sein. Man müsse aber auch die Pendler- und Lieferströme sehen. Dass der Autoverkehr in den sächsischen Metropolen erträglicher als anderswo ist, liegt nach Meinung von Löffler am gut ausgebauten ÖPNV-Netz. Viele würden sich deshalb gar nicht erst ein Auto anschaffen. Bei der ADAC-Befragung lobten die Nutzer vor allem das dichte Haltestellennetz, kurze Wege beim Umsteigen und eine enge Taktung sowohl in Leipzig als auch in Dresden.

Von Andreas Dunte