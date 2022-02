Leipzig

Durch das Blitzen von Autofahrern hat die Stadt Leipzig im vergangenen Jahr knapp 6,2 Millionen Euro eingenommen. Laut Angaben des Ordnungsamtes entspricht das in etwa dem Stand von 2019. Zwischendurch – 2020 – lag die Summe sogar bei knapp sieben Millionen Euro. Die Messstationen blitzten dabei im vergangenen Jahr rund 174.000 Mal wegen zu hoher Geschwindigkeit und rund 17.800 Mal, weil jemand bei Rot über die Ampel fuhr. 2020 fuhren noch rund 190.600 Menschen zu schnell und fast 15.700 bei Rot an einer der Blitzanlagen vorbei.

Enforcement Trailer blitzen bis zu fünf Tagen hintereinander

Laut Angaben der Stadtverwaltung werden derzeit insgesamt 16 stationäre Rotlichtüberwachungsanlagen, zwei stationäre, kombinierte Rotlicht- und Geschwindigkeitsanlagen sowie sieben stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen in der Messestadt betrieben. Dazu komme allerdings noch die mobile Verkehrsüberwachung, bei der derzeit fünf mit Messtechnik ausgestattete Fahrzeuge sowie zwei sogenannte Enforcement Trailer – an einen Anhänger erinnernde mobile Blitzer – im Einsatz seien. Ein weiterer Enforcement Trailer ist zu Reparaturzwecken außer Betrieb. Diese mobilen Anhänger-Blitzer führen laut Ordnungsamt durchgängig an bis zu fünf Tagen Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei wurden beispielsweise im zweiten Halbjahr 2021 in der Lützner Straße zwischen Zschocherscher und Marktstraße am 29. September 677 Autofahrer und am 2. Oktober sogar 826 Autofahrer geblitzt, die über den erlaubten 30 Kilometern pro Stunde lagen. Auch im Schleußiger Weg zwischen Kurt-Eisner- und Rödelstraße waren am 20. November immerhin 648 Autofahrer schneller als Tempo 50 unterwegs.

Ob die Einkünfte in diesem Jahr wieder steigen werden, wollte die Stadtverwaltung nicht bestätigen. „Die Entwicklung der Bußgeldeinnahmen ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig“, hieß es. „In diesem Zusammenhang kann schließlich keine seriöse Einschätzung gegeben werden.“

Chemnitz nimmt mehr Bußgelder ein

Auch in der Landeshauptstadt Dresden schrumpfte die Zahl der geblitzten Geschwindigkeitsverstöße und die damit verbundenen Einnahmen im zweiten Jahr der Corona-Pandemie. Demnach sind 2021 mit rund 2,7 eine halbe Million Euro weniger eingenommen worden als noch in 2020. Die Zahl der Geschwindigkeitsverstöße ging von rund 122.800 auf 109.700 zurück.

Eine gegenläufige Entwicklung verzeichnete Chemnitz. Die Stadt nahm 2021 rund 3,8 Millionen Euro und damit etwa 400.000 Euro mehr ein als im Vorjahr durch geblitzte Geschwindigkeitsverstöße. Die Zahl der Verstöße stieg um rund 22.700 auf 149.700. Mit Blick auf das laufende Jahr wird in Dresden mit Mehreinnahmen durch Bußgelder nach Geschwindigkeitsverstößen gerechnet.

Neuer Bußgeldkatalog seit vergangenem Jahr

Seit November 2021 gilt ein neuer Bußgeldkatalog, der Temposünder deutlich stärker als zuvor zur Kasse bittet. Wer innerorts mit bis zu 20 Kilometern pro Stunde über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit geblitzt wird, kommt in der Regel noch mit einer Geldstrafe davon. Darüber hinaus drohen außerdem Punkte in Flensburg. Ab 30 Kilometern pro Stunde Überschreitung muss jedoch außerdem mit einem Fahrverbot gerechnet werden. Findet eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mindestens 26 Kilometern pro Stunde innerhalb einen Jahres zum zweiten Male statt, muss das Fahrzeug ebenfalls stehen gelassen werden.

Rotlichtverstöße werden in der Regel danach geahndet, wie lange die Rotlichtphase bereits war, ob andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden und ob womöglich ein Sachschaden entstand.

Von Roland Herold/André Pitz