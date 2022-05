Leipzig plant keinen Aufnahmestopp für Geflüchtete aus der Ukraine

Leipzig

In Kiews Partnerstadt Leipzig werden auch weiterhin Geflüchtete aus den ukrainischen Kriegsgebieten aufgenommen. „Ein Registrierungs-Stopp für Schutzsuchende aus der Ukraine ist nicht geplant. Die Stadt Leipzig wird auch künftig die bereits in Leipzig registrierten Geflüchteten versorgen und ihre Verpflichtungen bei der Aufnahme von durch den Freistaat zugewiesenen Personen erfüllen“, erklärte der zuständige Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning (SPD) am Donnerstag auf Nachfrage der LVZ.

Im Gegensatz dazu hatte die sächsische Landeshauptstadt Dresden am Mittwoch erklärt, ab 16. Mai keine Menschen aus der Ukraine mehr registrieren und aufnehmen zu wollen. „Diese Festlegung gilt für alle Registrierungsanfragen, auch solche von Menschen, die bei privaten Gastfamilien untergebracht sind, und zwar solange, bis der reguläre sächsische Zuweisungsschlüssel wieder eingehalten ist“, teilte Kommune in einer Pressemitteilung mit.

Dresden will zum üblichen Verteilungsschlüssel zurückkehren

„Legt man den Verteilungsschlüssel zu Grunde, der normalerweise beim Thema Flucht und Asyl in Sachsen angewendet wird, haben wir in Dresden als sächsische Kommune weit mehr als 2000 Menschen zusätzlich aufgenommen“, so die Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann (Linke) als Begründung für den Dresdner Aufnahmestopps. Demnach betreue die Landeshauptstadt aktuell 10.000 Geflüchtete.

Registrierungsanfragen, die ab dem 16. Mai in Dresden eingingen, werde die dortige Ausländerbehörde konsequent an die sächsischen Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates verweisen. Das Verfahren sei mit der Landesdirektion abgestimmt worden. „Wir kehren damit zum regulären Zuweisungsverfahren zurück“, so Kaufmann weiter.

In Leipzig sind bisher etwa 8000 Geflüchtete aus der Ukraine im kommunalen Ankommenszentrum registriert worden. Mehr als 90 Prozent haben bei Privatpersonen eine Zuflucht gefunden. Inzwischen gibt es allerdings kaum noch Kapazitäten in der Zivilgesellschaft. Die Stadtverwaltung hat deshalb damit begonnen, Gemeinschaftsunterkünfte aufzubauen. Etwa 1300 Menschen sind darüber hinaus noch in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Freistaates in Leipzig untergebracht. In Dresden und Chemnitz sind es jeweils 700.

Von Matthias Puppe