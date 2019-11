Leipzig sucht nach Auswegen aus dem Pendlerchaos

Leipzig

Leipzig ist die Pendlerhochburg in den neuen Bundesländern. 98.000 Menschen fahren jeden Tag von auswärts zur Arbeit in die Stadt, 65.000 Leipziger nehmen den umgekehrten Weg. Wie sich diese Pendlerströme bewältigen lassen, ist am 13. November Thema einer bundesweite Konferenz, die in Leipzig Station macht.

Unter dem Titel „Business Mobility Brunch“ wird nach Lösungen für die Zukunft gesucht. Die LVZ sprach mit den Initiatoren Jan Schilling vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), Stephan Heimlich vom Auto Club Europa ( ACE) und Ulf Middelberg, Chef der Leipziger Verkehrsbetriebe ( LVB).

Das erste Business Mobility Brunch war im Juli in Düsseldorf. Wieso kommen Sie mit dem zweiten jetzt gerade nach Leipzig?

Jan Schilling: Wir haben uns im VDV schon in unserer 2018 vorgelegten Studie „ Deutschland mobil 2030“ sehr intensiv Gedanken gemacht, wie Mobilität im Jahr 2030 aussehen kann. Dabei wurde uns schnell klar, dass wir uns auch ganz intensiv mit dem Thema Pendler auseinandersetzen müssen. Und dafür haben wir dann zusammen mit unseren Partnern das Format „Business Mobilty Brunch“ ins Leben gerufen. Denn Mobilität findet vor Ort statt, und dort brauchen wir auch die Lösungen. Und wir wollen nicht nur Generaldebatten führen, sondern die Leute vor Ort vernetzen und zu praktischen Ergebnissen kommen. Damit haben wir in NRW als Pendlerland angefangen. Danach bot es sich an, auch in die Boomregion rund um Leipzig zu gehen.

In Düsseldorf gibt es mehr als 300.000 Pendler, die jeden Tag auf Arbeit in die Stadt kommen. In Leipzig sind es nur knapp 100.000. Das ist dann doch eine ganze andere Größenordnung.

Stefan Heimlich: Es geht ja nicht nur um die Stadt Leipzig, sondern um die ganze Region. Wir haben die Doppelstadt Leipzig-Halle, wir haben den Flughafen in Schkeuditz mittendrin, wo DHL große Pendlerströme auslöst. Und Leipzig ist eine wachsende Stadt. Was wir im größeren Maßstab heute in Düsseldorf sehen, das wird perspektivisch auf Leipzig genauso zutreffen.

Jan Schilling:Das ist ja genau das Spannende, sich Orte anzusehen, die durchaus unterschiedlich sind. Denn im Verkehrsmarkt gibt es generell nicht die eine Lösung, die für alle passt. So eine wachsende Region wie Leipzig ist da genauso spannend wie NRW, wo die Pendlerströme schon heute eine große Herausforderung sind. Genau diese Unterschiedlichkeit machen ja den Reiz aus.

Suchen neue Wege im Pendlerchaos (v.l.): Stefan Heimlich (54), Vorsitzender des Auto Club Europa (ACE); Jan Schilling (40), Geschäftsführer ÖPNV beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und Ulf Middelberg (52), Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB). Quelle: ACE, VDV, LVB

Wieso beteiligt sich ausgerechnet der Automobilclub ACE an einer Initiative, bei der es doch vor allem um ÖPNV, also Öffentlichen Personennahverkehr, und Alternativen zum Auto geht?

Stefan Heimlich:Da sehen Sie, dass sich auch unsere Welt verändert und wir uns weiterentwickeln müssen. Unsere Mitgliedschaft ist da sehr heterogen: Es gibt natürlich die Hardcore-Autofans. Aber wir haben auch viele, die haben da einen nüchternen, funktionaleren Ansatz. Die besitzen zwar ein eigenes Auto, sind aber auch viel mit Bus und Bahn oder dem Fahrrad unterwegs. Und in unserer Mitgliederbefragung kam dann der ausdrückliche Wunsch: Beschäftigt Euch doch bitte mal mit dem ÖPNV, mit Bus und Bahn. Weil es das ist, womit sie montags bis freitags zur Arbeit fahren – auch wenn sie sonst Autofahrer sind. Es ergibt ja auch Sinn, Auto und ÖPNV zu vernetzen. Das sind keine Gegner. Die ergänzen sich. Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Mitglieder und die Menschen in der Republik sind in ihrem Mobilitätsverhalten viele weiter, als es unsere aufs Auto fixierte Politik meint.

Was glauben Sie, wie werden wir 2030 unterwegs sein?

Stefan Heimlich: Das Auto wird weiter seine Rolle behalten. Allerdings in einer differenzierten Art: Mal wird es genutzt, mal bleibt es stehen, mal wird das Fahrrad genommen, mal Bus und Bahn. Es wird zu einem Mix kommen. Und diese Vielfalt ist am Ende auch gut.

Jan Schilling: Wir haben im Verkehrssektor schon sehr viel Zeit verloren. Das ist der einzige Sektor, in dem die CO2-Emissionen seit 1990 nicht abgesunken sind, sondern sogar wachsen. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, müssen wir endlich eine andere Verkehrspolitik machen und Effizienz in den Mittelpunkt stellen. Ein Drittel mehr ÖPNV bis 2030 – das ist ambitioniert, aber etwas, das wir erreichen können. Das Auto wird aber auch 2030 seine Berechtigung haben. Es werden dann aber mehr Elektroautos sein. Und am Ende ist es vielleicht auch intelligenter, wenn nicht nur eine Person im Auto sitzt.

Ulf Middelberg: Elektromobilität löst aber nur das Problem der lokalen Emissionen. An vollen Straßen, Staus und dem Platzbedarf an Parkraum ändert sich dadurch nichts. Deshalb brauchen wir einen leistungsfähigen ÖPNV. Konkret für Leipzig bedeutet das bis 2040 einen Investitionsbedarf von 2,4 Milliarden Euro für entsprechende Fahrzeuge, leistungsfähige Netze und für den Netzausbau, den wir brauchen.

Verliert das Auto als Statussymbol an Bedeutung?

Stefan Heimlich: Da, wo es Alternativen gibt, verliert das Auto an Bedeutung. Sowohl als Statussymbol, als auch als Gebrauchsgegenstand. Dort, wo es keine Alternativen gibt, behält es seine Bedeutung. In Leipzig ist es ja jetzt schon so, dass junge Menschen immer später eine Fahrerlaubnis machen – und auch nicht jeder macht mehr eine Fahrerlaubnis. In der Stadt kann man vieles auch mit dem Fahrrad erledigen oder mit der Bahn. Und dann hat man auch nicht das leidige Problem, einen Parkplatz zu finden. Gehen wir dagegen raus aufs Land, dann ist es klar, dass mit 18 der Führerschein gemacht wird und oft auch das erste Auto angeschafft wird. Weil es dort keine Alternativen gibt. Das kann man nur ändern, wenn wir auch dort das Angebot verbessern. Denn: Gutes Angebot schafft Nachfrage.

Wenn die Menschen mit dem Auto nur bis an den Stadtrand pendeln und dann in den ÖPNV umsteigen, verlagert das das Problem nicht nur?

Jan Schilling: Ich glaube ohnehin nicht daran, dass sich das Problem der Pendlerströme allein durch Park & Ride lösen lässt. Das ist eine Utopie. Wenn jemand im ländlichen Raum ins Auto steigt, dann versucht er auch, bis in die Stadt reinzufahren. Das ganze Park & Ride wird ja nicht wirklich gut angenommen, weil Sie da einen Bruch in der Reisekette haben. Das wird nicht funktionieren. Ich halte es für klüger, das Angebot im ÖPNV so attraktiv zu machen, dass die Menschen gar nicht erst ins Auto steigen.

Stefan Heimlich: Park & Ride kann da aber eine Ergänzung sein für diejenigen, die am Stadtrand umsteigen wollen. Man muss den Menschen die Wahlfreiheit geben.

Die Arbeitszeiten werden immer flexibler. Kann der ÖPNV da noch mithalten? Spricht das nicht eher für noch mehr Autos?

Ulf Middelberg:Im Gegenteil! Wir sehen gerade im innerstädtischen Verkehr, dass uns das eher hilft, wenn die Arbeitszeiten flexibler werden. Weil es dann nicht mehr so ausgeprägte Auslastungsspitzen gibt. Das verteilt sich im System viel besser. Wir sehen natürlich bei flexiblen Arbeitszeiten auch den Bedarf, uns mit flexiblen Angeboten danach auszurichten. Nicht immer ist der Standard-Taktbus das richtige Angebot. Mit kleineren Fahrzeugen, die nach Bedarf fahren, können wir die Flexibilität erhöhen. Hier sind wir ja gerade mit dem Pilotprojekt Flexa im Leipziger Nordraum unterwegs, mit vier bedarfsgesteuerten Kleinbussen und der Anbindung an das bestehende ÖPNV-Angebot. Das ist eine Herausforderung, aber vor allem auch eine Chance für uns.

Funktioniert das auch auf dem flachen Land? Ist es möglich, den ÖPNV bis ins kleinste Dorf zu verlängern?

Jan Schilling: Rein technisch ist das alles möglich. Das ist am Ende eine wirtschaftliche und politische Frage. Dort brachen wir dann neue Angebotsformen wie kleinere Busse, die bei Bedarf fahren. Das lässt sich im ländlichen Raum ganz anders darstellen als heute, wo sie mit einem Zwölf-Meter-Bus ja auch viel heiße Luft durch die Gegend fahren. Und es gibt überall Schülerverkehr, auf dessen Liniennetz wir aufbauen können. Wenn wir Stadt und Land nicht weiter auseinanderklaffen lassen wollen, dann brauchen wir einen ÖPNV, der seinen Namen verdient. Die Frage ist, wie viel uns das als Gesellschaft wert ist

Viele reden von Heimarbeit, Home Office und mobiler Arbeit. Ist es nicht sinnvoller, die Arbeit zu den Menschen zu bringen, als umgekehrt?

Jan Schilling:Ich warne davor, die Potenziale zu überschätzen. Es gibt Berufe, wo das funktioniert. Aber selbst da merkt man, dass das an Grenzen stößt - weil der physische Austausch mit den Kollegen vor Ort fehlt. Und in den Autowerken, da braucht es auch eine physische Anwesenheit. Dasselbe gilt für ganz viele Industriearbeitsplätze und auch Dienstleistungsberufe. Da können sie keine Heimarbeit machen. Die Idee, mit Telearbeit die ganze Mobilität zu ersetzen, die halte ich für zu weit gegriffen. Da gibt es gewissen Potenziale, die aber sehr begrenzt sind.

Gerade Leipzig gilt ja dank Nextbike als Hochburg der Leih-Fahrräder. Welche Rolle kann das beim Pendlerverkehr spielen?

Ulf Middelberg: Nextbike ist seit der Gründung in Leipzig Partner der LVB. Das ist für uns integraler Bestandteil des ÖPNV. Gerade für Pendler ist das eine sinnvolle Ergänzung - vor allem, wenn nicht das eigene Fahrrad mitgenommen werden muss und Platz in der vollen Bahnen beansprucht. Da ist das Nextbike eine ideale Ergänzung für Bus und Bahn. Und das wird auch hervorragend angenommen.

Stefan Heimlich: Das Fahrrad ist in Ballungsräume – aber auch im ländlichen Raum, wenn es dort Radwege gibt – eine gute Alternative. 80 Prozent der Wege, die wir pro Tag zurücklegen, spielen sich in einer Entfernung bis zehn Kilometern ab. Das ist eine Entfernung, die mit dem Fahrrad gut zu machen ist – vor allem mit einem Pedelec. Für den Arbeitsweg gehört da aber auch dazu, dass der Arbeitgeber eine gewisse Infrastruktur vorhält: Sichere, möglichst überdachte Abstellmöglichkeiten, Spinde für die Fahrradkleidung und vielleicht Duschen, damit der Mitarbeiter nicht verschwitzt am Arbeitsplatz erscheint.

Sie werben als Autoclub fürs Radfahren?

Stefan Heimlich:Auch unsere Welt verändert sich, und das Fahrrad ist das boomende Verkehrsmittel der vergangenen Jahre. Wir bieten seit 2018 sogar Pannenhilfe auch fürs Fahrrad an. Es ist jetzt egal, ob unser Mitglied mit dem Auto oder mit dem Fahrrad liegen bleibt: Wir helfen europaweit! Die Idee kam von unseren Mitgliedern – und die Hälfte der Neueintritte haben wir inzwischen mit einem Pannenschutz fürs Fahrrad ausgestattet. Das wird richtig gut angenommen.

Sachsen ist Autoland, allen voran Leipzig. Werden die Menschen hier wirklich auf das Auto verzichten? Gefährdet das am Ende nicht Arbeitsplätze in den Werken?

Stefan Heimlich: Leipzig ist hier mit seinen zwei großen Werken natürlich besonders betroffen. Die Frage ist nur: Schafft die deutsche Automobilindustrie den Wandel oder findet er ohne die deutsche Automobilindustrie statt? Denn dann brechen uns weltweit die Absatzmärkte weg.

Jan Schilling:Wenn wir diesen Transformationsprozess verschlafen, dann werden wir Probleme bekommen und weitaus mehr Arbeitsplätze in Gefahr bringen, als wenn wir diesen Prozess aktiv begleiten. Sicher: In der Autoindustrie werden manche Arbeitsplätze wegfallen. Aber dafür entstehen auch neue. Bei uns im ÖPNV gibt es schon jetzt einen großen Personalmangel. Und wenn wir die Verkehrswende wirklich ernst nehmen, brauchen wir sogar noch 50.000 zusätzliche Mitarbeiter im Verkehrssektor

Experten schätzen aber, dass in der Automobilindustrie durch die Umstellung auf E-Autos bis 2030 fast 125.000 Jobs wegfallen könnten.

Stefan Heimlich: Die 50.000 neuen Jobs entstehen ja allein im Nahverkehr. Hinzu kommen 100.000 bei der Deutschen Bahn und weitere 80.000 bei den Erneuerbaren Energien. Weil Windräder beispielsweise wartungsintensiver sind als konventionelle Kraftwerke. Hinzu kommen noch die Jobs bei Anbietern von Car-Sharing und E-Rollern. Und wir haben bereits jetzt genügend Arbeit in Deutschland, es gibt jede Menge unbesetzte Stellen. Deswegen bin ich überhaupt nicht bange, dass Deutschland in die Zeiten hoher Arbeitslosigkeit zurückkehren könnte.

