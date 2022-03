Eilenburg

Die Liste ist lang: Medikamente, Decken und Hundeboxen werden genau so benötigt wie Halsbänder, Welpenfutter und Leckerlis. Eine private Initiative aus Sachsen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Spenden für Tiere einzusammeln, die in der Ukraine zurückgeblieben sind. Der Aufruf, der in vielen Facebook-Gruppen in der Region geteilt wird, geht auf Birgit Dillon vom Verein „Treue Pfoten – Hundehilfe ohne Grenzen“ und Monika Osterland zurück, die in der Wodanstraße 5a in Thekla einen „Hundekindergarten“ betreibt.

Übergabe in der Grenzregion

Von dort aus sollen die eingesammelten Hilfsgüter dann am 12. März mit zwei Transportern an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren werden. „Wir planen erst mal mit dieser einen Fahrt“, sagte Monika Osterland am Mittwoch. Danach gehe das Sammeln weiter – nur sei natürlich nicht abzusehen, wie sich die Lage an der Grenze entwickle. Die Spende soll an Tierretter vor Ort übergeben werden. „Die Hunde kommen zum Beispiel aus Tierheimen in der Ukraine und werden dann in Polen aufgenommen und versorgt“, so Osterland.

Sammelstelle in Eilenburg

Die Aktion stößt in Leipzig und im Umland auf große Resonanz. Auch in Nordsachsen werden Menschen tätig. Zu ihnen gehört Simone Siemßen. „Bomben treffen nicht nur Menschen – sondern auch die Tiere“, sagt die Eilenburgerin, die in der Rollenstaße 6 eine private Sammelstelle zu Gunsten der Initiative von Monika Osterland und Birgit Dillon eingerichtet hat.

Noch bis Sonntag können bei ihr täglich bis 18 Uhr Spenden aus der Region abgegeben werden. „Es ist einfach unglaublich wichtig, dass Hunde, Katzen und andere Tiere nicht vergessen werden. Sie haben ebenso ihre Heimat verloren“ sagt Siemßen. Die Eilenburgerin ist selbst nicht mobil, größere Spenden sollten deshalb vorher mit ihr abgesprochen werden. Zu erreichen ist sie unter der Nummer 0176/52983017.

