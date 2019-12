Leipzig

Die Leipziger können sich in den ersten Tagen des Jahres 2020 auf Sonnenschein einstellen. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes geht das Jahr zunächst mit starker Bewölkung und leichtem Regen zu Ende. Die Höchstwerte liegen am Dienstag in ganz Sachsen zwischen fünf und acht Grad. Dazu weht ein mäßiger Wind, auf dem Fichtelberg kann es zu Sturmböen kommen.

Ab Mittwoch soll es schließlich auflockern und vermehrt zu Sonnenschein kommen. Morgens ist es bei Temperaturen um null Grad frisch, tagsüber klettert das Thermometer der Vorhersage nach in Leipzig auf fünf Grad.

Grau wird es vermutlich erst wieder zum Wochenende: Freitagabend zieht sich der Himmel zu, dazu können dann auch leichte Niederschläge kommen. Bis dahin bewegen sich die Temperaturen tagsüber bei rund fünf Grad. In den Nächten muss allerdings bei minus fünf bis minus acht Grad mit leichtem Frost gerechnet werden.

