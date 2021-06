Leipzig

Nikola Ristic ist gerade mal 18 Jahre alt. Aber was der Leipziger Abiturient erforscht, findet bereits praktische Anwendung: Eine Arbeitsgruppe der Uni Leipzig entwickelt aktuell Medikamente gegen Epilepsie mit Hilfe eines Computerprogramms, das der Schüler maßgeblich weiterentwickelte. Kein Wunder, dass auch die Jury des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend forscht“ beeindruckt ist. Ristic gewann am Sonntag den mit 2500 Euro dotierten Chemie-Preis. Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) gratulierte ihm bei der Online-Verleihung.

„Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt er einen Tag danach. „Die anderen Projekte waren doch auch sehr stark.“ Los ging das Ganze für den Nachwuchsforscher vor zwei Jahren, als er am Wilhelm-Ostwald-Gymnasium am Ende der zehnten Klasse über eine „Besondere Lernleistung“ nachdachte. Das Format ist freiwillig, selbst gewählt, selbst verantwortet und soll sächsische Schülerinnen und Schüler, die studieren möchten, mit wissenschaftlicher Arbeitsweise vertraut machen. Die Leistung kann in die Abiturnote einfließen.

500 Stunden Arbeit

Also schaute sich Nikola Ristic um, welche Forschungsvorhaben der Leipziger Universität ihn interessieren. Am Institut für medizinische Physik und Biophysik wurde er fündig: Dort arbeitete man bereits mit dem Computerprogramm „Voronoia“, um die Dichte von Makromolekülen zu berechnen und ihre dreidimensionale Struktur samt Hohlräumen auf dem Bildschirm sichtbar zu machen. Der Schüler, damals 16, wandelte die Software in ein Web-Tool um, optimierte sie, analysierte damit rund 160.000 Proteine sowie RNA-Moleküle und erstellte daraus eine Datenbank. 500 Stunden Arbeit, schätzt er. „Dass sie einen Wert hat, merkte ich, als wir beschlossen, die Ergebnisse bei einem Fachmagazin zur Publikation einzureichen.“ Mittlerweile meldet das Oxforder Journal „Nucleic Acids Research“ Interesse an.

Startkapital fürs Bioinformatik-Studium

Mit Hilfe des verbesserten Computerprogramms untersuchen die Forscher an der Uni Leipzig zurzeit sogenannte G-Protein-gekoppelte Rezeptoren. An sie docken beispielsweise Drogen und Schmerzmittel an. Ihre innere Struktur besser zu verstehen, ist für die Medizin von großer Bedeutung – etwa bei der Entwicklung von Medikamenten. Nikola Ristic sieht sich allerdings weniger als Mediziner oder Chemiker denn als Informatiker. In der ersten Runde, im „Jugend forscht“-Regionalwettbewerb, reichte er sein Projekt in der Kategorie „Mathematik/Informatik“ ein. Erst auf Landesebene rutsche es in die Chemie-Rubrik. „Beides passt“, sagt er. „Es ist ein fächerübergreifendes Thema.“

Noch hat der junge Mann die mündliche Abi-Prüfung vor der Brust, doch danach möchte er richtig in die Forschung einsteigen – und am liebsten Bioinformatik studieren. Allerdings geht das an der Uni Leipzig nicht als Erststudium mit Bachelor-Abschluss. „Ich würde sowieso gern mal anderswo leben“, sagt er. Mit dem Preisgeld habe er ein Startkapital. Dennoch will er sich auch in Leipzig für Informatik bewerben, um sicher zu gehen. Wo auch immer er im Wintersemester beginnt: Nikola Ristic hofft, dass er die künftigen Kommilitonen dann nicht nur per Videochat kennenlernt. Denn auch Nachwuchs-Wissenschaft lebe vom persönlichen Austausch, habe er im Zuge von „Jugend forscht“ gemerkt: „Ich hätte die anderen viel lieber richtig getroffen.“

Von Mathias Wöbking