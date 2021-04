Leipziger Ärztin soll Sachsens Grüne in den Bundestagswahlkampf führen

Leipzig.

Starke Umfragewerte und viel Zustimmung nach der Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin: Entsprechend selbstbewusst stellen Sachsens Bündnis 90/Die Grünen personelle Weichen für die Bundestagswahl. Auf einem Parteitag am Sonnabend in der Leipziger Kongreßhalle soll die Landesliste gewählt werden. Rund 150 Gäste werden teilnehmen. Die vereinzelte Kritik im Vorfeld an der Präsenz-Veranstaltung konterte Landesgeschäftsführer Stephan Stach am Mittwoch auf einer Video-Pressekonferenz. „Wir haben ein umfassendes Test-Setting und brauchen die Live-Präsenz, um eine rechtssichere Wahl zu garantieren“, sagte er.

Drei Mandate als Ziel

Das politische Ziel formulierte Landeschef Norman Volger: „Wir wollen zweistellig werden und mit mindestens drei Abgeordneten in den Bundestag einziehen.“ 2017 hatten die Grünen in Sachsen nur 4,6 Prozent geholt und waren danach mit Monika Lazar (Leipzig) und Stephan Kühn (Dresden) in Berlin vertreten. Da beide nicht mehr antreten, werden auf der Liste neue Gesichter auftauchen. Für den prestigeträchtigen Platz 1 kandidiert die Leipziger Ärztin Paula Piechotta. Sie hatte sich zuvor in interner Abstimmung in Leipzig gegen die Ex-OBM-Kandidatin Katharina Krefft klar durchgesetzt. Piechotta ist zudem auch als Direktkandidatin der Grünen für den Wahlbezirk Leipzig-Süd als Bewerberin gesetzt.

Für Listen-Platz 2 treten fünf Bewerber und Bewerberinnen an: Annett Jagiela (Görlitz), Bernhard Herrmann (Chemnitz), Matthias Vialon (Kreis Leipzig), Denis Korn und Enrico Kunze (beide Kreis Nordsachsen). Auf Platz 3 kandidiert Merle Spellerberg (Dresden), auf Platz 4 Parteichef Volger (Leipzig).

Wirbel um Antrag zu Corona-Strategie

Für Wirbel im Vorfeld des Parteitags sorgte der Dringlichkeitsantrag „NoCovid-Strategie“, der von sieben Abgeordneten eingereicht wurde. Darin werden Landesverband und -Fraktion aufgefordert, für Schulen und Kitas härtere Corona-Maßnahmen zu ergreifen und sie komplett zu schließen. „Wir sind dabei, die Debatte zu versachlichen“, sagte Parteichefin Christin Furtenbacher. Die Fokussierung auf den Bildungsbereich sei aber nicht überzeugend. Sie kündigte an, dass der Landesvorstand noch einen eigenen Antrag einbringt, über den schon am Freitagabend diskutiert werden soll.

Von André Böhmer