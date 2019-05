Mitteldeutschland Wendefoto verwendet - Leipziger AfD will gegen Wahlplakat-Verbot vorgehen Laut Landgericht darf die Leipziger AfD keine Wahlplakate mit dem Foto des verstorbenen Fotografen Friedrich Gahlbeck nutzen darf – die Plakate müssen beseitigt werden. Doch nun wehrt sich die Partei gegen die einstweilige Verfügung.

Blick auf die Montagsdemonstration am 16. Oktober 1989 auf dem damaligen Karl-Marx-Platz in Leipzig. Das Foto steht in dieser Form im Wikipedia-Beitrag über die Montagsdemos 1989/1990 in der DDR und ist mit Creative Commons Lizenz verwertbar. Quelle: Bundesarchiv, Bild 183-1990-0922-002 / Friedrich Gahlbeck / CC-BY-SA 3.0