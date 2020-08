Leipziger Apothekerin rät: So lagern Sie Medikamente bei Hitze richtig

Leipzig

Menschen können sich vor den hohen Temperaturen schützen, indem sie viel trinken und sich ein kühles Plätzchen suchen. Aber was macht die Hitze mit Tabletten, Zäpfchen, Cremes und Salben? Wie gefährlich sind die Veränderungen der Medikamente für die Patienten? Die Leipziger Apothekerin Astrid Müller, Inhaberin der Apotheke Liebertwolkwitz, gibt Auskunft.

Welche Medikamente müssen besonders vor den hohen Temperaturen geschützt werden?

Anzeige

Insuline und Impfstoffe vertragen die Hitze überhaupt nicht. Sie werden dadurch völlig unbrauchbar. Auch Zäpfchen und Salben können sich dann verflüssigen.

Weitere LVZ+ Artikel

Wo sollten die Medikamente am besten gelagert werden?

Generell sollen alle Medikament nicht bei mehr als 25 Grad Celsius gelagert werden. Also das Bad und das Dachgeschoss sind bei diesen Temperaturen nicht geeignet. Dann sollten die Arzneimittel lieber in einem dunklen Schlafzimmerschrank verstaut werden.

Zäpfchen besser im Kühlschrank unterbringen

Aber wenn sich die Wohnung doch sehr aufheizt, ist es da nicht besser, gleich viele Medikamente in den Kühlschrank zu räumen, etwa die Zäpfchen?

Ja, Zäpfchen kann man zeitweise in den Kühlschrank packen, aber bitte nicht einfrieren. Auch Asthmaspray kann man dort unterbringen, aber nicht zu kühl lagern, besser ins Gemüsefach legen. Angerührte Antibiotikasäfte gehören generell in den Kühlschrank. Tabletten sind von ihrer Konsistenz her weniger hitzegefährdet.

Wenn sich die Zäpfchen und Salben verflüssigen, sind diese dann noch verwendbar?

Ein geschmolzenes Zäpfchen sollte man auf keinen Fall wiederverwenden. Auch bei Salben, die sich durch die Hitze verändern, kann die Emulsion gebrochen sein, das heißt, feste und flüssige Bestandteile trennen sich voneinander. Ich empfehle in diesen Fällen die Entsorgung.

Asthmasprays nicht im Autoinneren lassen

Können Asthmasprays, die sich in der Sonne erhitzen, gefährlich werden?

Das ist unterschiedlich. Die sogenannten Dosieraerosole, in denen ein Treibgas ist, sollte man nicht der Hitze aussetzen. Das gilt übrigens auch für Haarsprays in Druckgasbehältern. Auf keinen Fall sollte man Asthmasprays im Autoinneren aufbewahren, dort werden es bei großer Hitze schnell mal bis zu 80 Grad Celsius. Viele Asthmasprays sind jetzt Pulverinhalatoren und nicht mehr so hitzeanfällig. Da gilt aber auch die Temperaturgrenze von 25 Grad.

Kondome vertragen keine Hitze

Wie ist das mit Pillen und Kondomen in der Handtasche, die dann in der prallen Sonne liegt?

Kondome vertagen keine Hitze und keine direkte Sonneneinstrahlung. Das zerstört den Latexfilm, sie werden brüchig, halten also dann nicht mehr, was sie eigentlich versprechen. Sie sollten nicht in der Handtasche in der Sonne liegen und auf keinen Fall ins Handschuhfach eines Autos gepackt werden, das dann stundenlang in der prallen Sonne steht. Wenn das Kondom schon mit ins Auto muss, dann lieber in den Kofferraum legen. Die Anti-Baby-Pille hält etwas mehr aus, sollte aber an heißen Tagen auch lieber zu Hause gelagert werden.

Welche Sonnencremes sind zu empfehlen?

Das kommt wirklich auf die Empfindlichkeit der Haut an: Ob jemand ein hellerer oder dunklerer Typ ist, ob die Haut schon an die Sonne gewöhnt ist oder nicht. Aber so als Hausnummer empfehle ich einen Lichtschutzfaktor zwischen 30 und 50.

Bestimmte Antibiotika und Johanniskraut fördern Sonnenbrand

Stimmt es, dass Antibiotika Sonnenbrand fördern?

Ja, bestimmte Antibiotika, wie Doxycyclin, ein sehr gängiges Medikament, erhöhen die Lichtempfindlichkeit der Haut. Auch Johanniskraut, das gegen Depressionen eingenommen wird, hat diese Eigenschaft. Das kann dann schon bei sehr empfindlicher Haut zu richtigen Verbrennungen führen. Da sollte wirklich ein Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor aufgetragen oder die Sonne komplett gemieden werden.

Wie ist das in Ihrer Apotheke in Liebertwolkwitz mit den Temperaturen?

Wir haben schon lange eine Klimaanlage. Auch wegen der Kosmetik, die ich hier kühl halte. Viele Apotheken haben nach dem heißen Sommer vor zwei Jahren entsprechend nachgerüstet, um die Medikamente ordnungsgemäß zu lagern. Einiges bringen wir in Kühlschränken unter. Das ist alles in Ordnung.

Wo sind die Medikamente während einer Flugreise am besten aufzubewahren?

Medikamente gehören unbedingt ins Handgepäck, nicht in den Koffer. Dort, wo die Koffer gelagert werden, kann es Minusgrade geben. Danach ist Insulin zum Beispiel völlig unbrauchbar. Außerdem kann der Koffer verloren gehen.

Interview: Anita Kecke

Von Anita Kecke