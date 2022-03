Leipzig

An der Spitze des Automotive Cluster Ostdeutschland (ACOD) gibt es einen Wechsel. Neue Chefin wird die Leiterin des BMW-Werks in Leipzig, Petra Peterhänsel. Die 55-Jährige folgt beim ACOD Hans-Peter Kemser, der für BMW eine neue Aufgabe in Ungarn übernimmt.

Als Thüringerin übernehme sie den Vorsitz beim ostdeutschen Automobilnetzwerk mit Herzblut, sagte die gebürtige Eisenacherin. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit einem funktionierenden Netzwerk von Automobilherstellern, Zulieferern und Forschungseinrichtungen.“

Beginn beim VEB in Eisenach

Petra Peterhänsel ist seit 39 Jahren im Automobilbau tätig. Sie begann ihre Laufbahn im VEB Automobilwerk Eisenach, wo der Pkw Wartburg produziert wurde. Nach der Schließung des Werks 1991 durch die Treuhand arbeitete sie im gleichzeitig eröffneten Werk von Opel in Eisenach. Für Opel war sie außer in Thüringen auch im Werk im polnischen Gliwice und für die Opel-Mutter General Motors später in Russland und Belgien tätig.

Kemser geht nach Debrecen

Der Hans-Peter Kemser soll ab Januar den Aufbau des künftigen BMW-Werkes in Debrecen in Ungarn verantworten. Der 57-Jährige war von 2015 an Chef des Leipziger Werks. Er habe mit leidenschaftlichem Einsatz und exzellenter Fachexpertise das Netzwerk durch turbulente Zeiten gebracht. Der ACOD ist eine länderübergreifende Initiative und vernetzt Automobilhersteller, Zulieferer, Dienstleister, Forschungsinstitute, Verbände und Institutionen in Ostdeutschland.

Von Andreas Dunte