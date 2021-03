Leipziger BMW-Werk durchbricht die Drei-Millionen-Marke

Leipzig

Wenn das mal kein schöner Gruß von Freistaat zu Freistaat ist. Und ein Zeichen für das eigene Selbstbewusstsein mit dem Qualitätssiegel „Made in Sachsen“. Das Leipziger BMW-Werk liefert das Jubiläumsmodell mit der Nummer „3. 000.000“ nach Bayern aus – und damit an einen Kunden in das BMW-Mutterland. Am Donnerstag rollte der BMW M240i Cabrio im prägnanten Sunset Orange von den Bändern des Autoproduzenten im Leipziger Norden an der A 14. 16 Jahre nach dem Start der Serienproduktion ist damit die Drei-Millionen-Marke geknackt. „Dieser Meilenstein ist der Motivation und Leistung unserer Mitarbeitenden zu verdanken. Wir haben in Leipzig eine tolle Mannschaft und produzieren hier qualitativ hochwertige und weltweit gefragte Automobile“, bedankte sich Werkleiter Hans-Peter Kemser bei seiner Belegschaft.

Steigender Elektro-Anteil in Leipzig

Auch Betriebsratschef Jens Köhler betonte den Beitrag und die Leistung der Mitarbeiter. „Leipzig ist ein fester Bestandteil des weltweiten BMW Produktionsnetzwerks geworden“, sagte er. Leipzigs OBM Burkhard Jung (SPD) ließ es sich nicht nehmen und schickte mit Werkschef Kemser und Betriebsratschef Köhler das Jubiläumsmodell auf die Reise. „Ich komme gerne zum viermillionsten Modell wieder“, sagte er. „Beim Ausbautempo des Leipziger Werks daueret das vermutlich keine fünf Jahre.“

Werkschef Kemser verwies beim Jubiläum noch auf den steigenden Elektro-Anteil unter den Modellen. „In den Drei-Millionen sind über 200 000 BMW i3 enthalten und die Produktion von vollelektrischen Fahrzeugen wird weiter ausgebaut“, kündigte er an. Auch der Gesamtkonzern schreibt sich das Thema E-Mobiliät immer stärker auf die Fahnen. Vorstandschef Oliver Zipse hatte im Februar dem US-Autobauer Tesla den Kampf angekündigt.

Glückwünsche vom Vorstand aus München

Glückwünsche für Leipzig kamen auch aus der Münchner Konzernzentrale „Mit seiner Vorreiterrolle im Bereich Elektromobilität hat das Werk Leipzig eine besondere Bedeutung im weltweiten BMW-Produktionsnetzwerk“, sagte Produktionsvorstand Milan Nedeljković. Mit der Fertigung des Nachfolgers des MINI Countryman werde Leipzig der erste BMW Standort sein, der sowohl BMW als auch MINI Modelle baue. Nedeljković war von 2010 bis 2015 als Montageleiter und Leiter des Werks in Leipzig tätig.

Der erste BMW „made in Leipzig“ lief im März 2005 vom Band, ein BMW 320i. Im Dezember 2011 wurde bereits das 1.000.000ste Fahrzeug produziert: ein BMW 116d in Alpinweiß. Dieser wurde an die gemeinnützige Organisation Joblinge übergeben. Das 2.000.000ste Fahrzeug wurde noch schneller erreicht: im Oktober 2016 ein BMW i3 in Protonic Blue, den ein Kunde in den USA geordert hatte.

2023 rollt MINI-Nachfolger vom Band

Insgesamt wurden bisher weit über drei Milliarden Euro in den Standort investiert. BMW beschäftigt 5300 Mitarbeiter. Auf dem 229 Hektar großen Areal, das zu 55 Prozent bebaut ist, montieren im Schnitt einschließlich der Arbeitnehmer bei Dienstleistern täglich 8000 Menschen in zwei Schichten Fahrzeuge. Derzeit werden in Leipzig neben dem BMW i3 Fahrzeuge der 1er und 2er Reihe gebaut, sowie als leistungsstärkstes Modell der BMW M2 Competition, insgesamt mehr als 1000 Automobile am Tag. Die Jahresproduktion 2020 belief sich auf gut 200 000 Fahrzeuge. 2023 soll die Fertigung des Nachfolgers des aktuellen MINI Countryman starten.

Von André Böhmer