Leipziger Bauboom: Rekordinvestitionen von acht Milliarden Euro

Leipzig

Trotz Corona hat die Baubranche in der Region Leipzig alle Hände voll zu tun. Insgesamt werden 111 Projekte mit einer Investitionssumme von acht Milliarden Euro realisiert beziehungsweise vorbereitet. Das ist ein neuer Rekord, wie die Industrie- und Handelskammer zu Leipzig mitteilt. Die IHK hat eine Übersicht über alle wichtigen Investitionsvorhaben in der Region erstellt.

„Seit Jahren steigt das Investitionsgeschehen in und um Leipzig, was für die Attraktivität der gesamten Region spricht“, sagt Mario Bauer, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Leipzig.

Anzeige

In fünf Jahren stieg die Investitionssumme von 2,2 auf 8 Milliarden Euro

2019 erfasste die IHK rund 100 Projekte mit einer Investitionssumme von 7,5 Milliarden Euro. 2018 waren es Projekte in Höhe von 4,8 Milliarden Euro. 2016 betrug die Investitionssumme noch 2,2 Milliarden Euro. Da die Kammer nur Investitionen über sieben Millionen Euro erfasst, liegt die tatsächliche Investitionshöhe sogar noch darüber.

Weitere LVZ+ Artikel

„Wir beobachten ein sehr dynamisches Geschehen, aus dem heraus immer wieder neue Projekte hervorgehen. Davon profitieren in der Auftragskette viele Unternehmen in der Region“, so Bauer weiter.

Der Bau des neuen Gaskraftwerks zählt zu den größten Vorhaben

Aktuell werden rund 60 Prozent der gelisteten Projekte mit einer Investitionssumme von über 5,2 Milliarden Euro bereits realisiert. Zu den größten Vorhaben zählt in Leipzig der im Juli begonnen Bau eines neuen Gaskraftwerks und weiterer Anlagen – darunter ein Biomassekraftwerk – für insgesamt rund 300 Millionen Euro. Die LVB will in diesem Jahr neue Straßenbahnen und Busse kaufen sowie ihr Streckennetz modernisieren: Dafür sind 138 Millionen Euro vorgesehen.

Bereits im vergangenen Jahr erfolgten Abrisse auf dem Areal des Eutritzscher Freiladebahnhofs. Dort ist der Bau eines neuen Viertels vorgesehen – das mit 981 Millionen Euro größte Leipziger Bauprojekt. Nördlich des Hauptbahnhofs sollen 2200 Wohnungen entstehen.

Neue Rollwege und Stellflächen für Frachtflieger

Zu den Ausreißern nach oben gehören ferner die nunmehr fünfte Ausbaustufe des Leipziger Werks von Porsche für rund 600 Millionen Euro sowie der Werksneubau für Florena im Industriegebiet Seehausen (220 Millionen Euro). Im Vorjahr hat ebenfalls der Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle begonnen. Für insgesamt 500 Millionen Euro werden unter anderem neue Stellplätze für Frachtflieger geschaffen, neue Rollwege gebaut und das Vorfeld an der Nordbahn erweitert.

Im kommunalen Investitionsbudget der Stadt Leipzig dominieren weiterhin die Sanierung und der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

45 Investitionsvorhaben mit einem geplanten Volumen von mehr als 2,7 Milliarden Euro wurden noch nicht begonnen. Sie befinden sich teilweise noch in der Planungsphase oder stehen kurz vor dem Baubeginn. Dazu zählen beispielsweise Vorhaben wie der internistische Neubau am Klinikum St. Georg in Leipzig oder auch die geplante Ansiedlung eines Forschungszentrums im Leipziger Neuseenland.

Von Andreas Dunte