Leipziger Bauträger kauft Altenburger Denkmalensemble – mit Sanierungsgarantie

Altenburg/Leipzig

Bei einem der größten baulichen Missstände Altenburgs tut sich etwas. So gelang es der Städtischen Wohnungsgesellschaft (SWG), einen Teil der maroden Südstraße zu verkaufen. Wie SWG-Geschäftsführer Lutz Schneevoigt auf OVZ-Nachfrage erklärte, habe man die in Blickrichtung linke Seite des Denkmalensembles der einstigen Siedlung der Gemeinnützigen Aktiengesellschaft für Angestellten-Heimstätten (Gagfah) an die Leipziger Firma ASE Real Estate GmbH abgegeben.

Knapp 800.000 Euro für fast 18.000 Quadratmeter

ASE-Geschäftsführer Klaus Hartrampf hat sich in Altenburg verliebt – und hier einiges vor. Dabei ist er so überzeugt von seinem Vorhaben, dass er vertraglich ein Sanierungsversprechen abgibt. Quelle: ASE Real Estate GmbH

Der mittelständische Bauträger aus der Messestadt zahlt nach übereinstimmenden Angaben 790 000 Euro plus Nebenkosten, am Ende rund 860 000 Euro, für das 17 939 Quadratmeter große Grundstück. Auf diesem stehen zwei Blocks an der Käthe-Kollwitz-Straße, ein weiterer an der Ecke zur Südstraße sowie die drei U-Bauten bis zur Südstraße 39. Diese will ASE laut Geschäftsführer Klaus Hartrampf komplett sanieren.

Das Geschäft ist schon notariell beurkundet, die Grunderwerbssteuer gezahlt. Der Kaufpreis fließt in gut zwei Wochen. „Wir sind sehr zufrieden und sehen dem Vorhaben optimistisch entgegen“, sagte Schneevoigt dazu. Damit meint der SWG-Chef neben dem Preis – vor zwei Jahren wäre das gesamte Ensemble etwa für diese Summe verkauft worden (wir berichteten) – auch den Fakt, dass der Kaufvertrag eine Sanierungsverpflichtung enthält. Demnach muss ASE die verfallenen und zwischen 1939 und 1945 gebauten Häuser binnen vier Jahren sanieren. Passiert das nicht, gehören sie wieder der SWG.

Auch wegen der grünen Umgebung der einstigen Arbeitersiedlung aus den 1930er und 1940er Jahren sieht ASE für ein großes Potenzial für das Projekt. Quelle: ASE Real Estate GmbH

2- bis 4-Raum-Wohnungen geplant

Darin sieht ASE-Chef Hartrampf kein Problem. Wollen er und seine sechs Mitarbeiter doch aus den aktuell 108 in die Jahre gekommenen Wohnungen 70 bis 75 moderne mit zwei bis vier Räumen machen. „Wir bauen keine Wohnung ohne Balkon und wollen einen mieterfreundlichen Wohnungsmix anbieten“, sagte der 64-Jährige. Es gehe darum, jungen oder älteren Paaren genauso ein Angebot zu machen wie der drei- oder vierköpfigen Familie mit schmalerem Geldbeutel. Da die Grundrissplanung erst begonnen hat, kann er zu genauen Größen noch keine Angaben machen. Ähnliches gilt für den Mietpreis. „Wir werden aber für Altenburg marktübliche Preise haben“, erklärt er. „Sonst sind die Wohnungen nicht vermietbar.“

Charmante Details wie diese Torbögen müssen wie vieles andere wegen des Denkmalschutzes erhalten bleiben – eine Herausforderung bei der Sanierung. Quelle: ASE Real Estate GmbH

Dass Hartrampf und ASE das können, haben sie vor allem in Leipzig und mit einzelnen Objekten auch in Chemnitz, Markkleeberg, Potsdam oder Gotha gezeigt. Über 70 Projekte mit 1150 Wohnungen setzte der 1993 gegründete und auf Denkmale spezialisierte Mittelständler bereits um. „Das läuft ähnlich wie beim Neubau eines Einfamilienhauses“, so Hartrampf. „Wir bieten das Grundstück plus ein Bauleistungsversprechen, setzen dieses um und der Investor zahlt sukzessive nach Baufortschritt dafür.“ Das heißt, man nimmt dem Investor Bürokratie und Bau ab.

Geschäftsführer setzt auf den Erfolg von Gesprächen

Die Gespräche mit potenziellen Investoren für die Südstraße laufen bereits. „Das kann jetzt ganz schnell gehen oder auch ein bisschen dauern“, so der gebürtige West-Berliner, der seit zwölf Jahren Wahl-Leipziger ist. „An einem guten Tag verkaufen wir alles an einen Investor.“ Funktioniere das nicht, gehe es an die Vermarktung von Einheiten an mehrere Investoren. An einen Verkauf an Endnutzer glaube er in Altenburg aber nicht.

Auch wegen ihres Ausblicks ist die frühere Gagfah-Siedlung in der Altenburger Südstraße durchaus reizvoll. Quelle: ASE Real Estate GmbH

Hartrampf setzt dabei auf Dialog, weswegen er auch „das angenehme Klima der Gespräche“ mit Beteiligten und Behörden in der Skatstadt lobt. Das gilt aber auch für die fünf in den 108 gekauften Wohnungen noch lebenden Mietparteien, die er bereits besucht hat. „Wir schmeißen keine Mieter raus“, versichert er. „Wir reden so lange, bis eine Lösung, ein Ersatz, gefunden ist.“

Hartrampf verliebt sich in Altenburg

Dass der Geschäftsmann nun ausgerechnet in Altenburg loslegt, hat neben den in Leipzig durch die Decke gehenden Preise und der Nähe zur Messestadt auch mit seiner Frau zu tun. Denn die schenkte Hartrampf in schöner Familientradition zu Weihnachten eine Kurzreise in die Skatstadt. Und dort verliebte sich der 64-Jährige – trotz Eiseskälte im Januar: „ Altenburg ist ein Dornröschen, muss nur wachgeküsst werden. Dann kam das Angebot und wir haben zugeschlagen.“

Von Thomas Haegeler