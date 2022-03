Leipziger Bürgerrechtler Schwabe: Warum ihm Alina aus Kiew Kraft gibt

Leipzig/Kiew

Ich bin so voller Hass, Wut, Trauer, Hilflosigkeit und Scham, dass ich das alles nicht mehr ordnen kann. Voller Hass nicht nur auf Putin, sondern auf alle, die diese Kriegsverbrechen möglich machen. Alle die davon profitieren, die davon überzeugt sind, die wegschauen und den Mund halten. Alle die, die Befehle willenlos ausführen oder mit Freude Menschen töten.

„Arroganz der westlichen Eliten“

Voller Wut auf das Lavieren unserer Regierung, die aus Angst vor wirtschaftlichen Einbrüchen wichtige Sanktionen verhindert. Voller Wut auf westliche Eliten, die davon reden, dass sie das nie für möglich gehalten haben. Nicht für möglich gehalten haben? Angesichts dessen, was in den letzten Jahren geschehen ist? Ich rede jetzt nicht von 1953, 1956 oder 1968.

Angesichts von dem, was in Georgien, Transnistrien, Tschetschenien, Kaukasus, Krim, Ostukraine, Syrien, Kasachstan geschehen ist? Angesichts der Unterstützung des Diktators in Belarus? Nur wer es nicht sehen wollte, oder wer ständig bei Putin Hof gehalten hat, wer selber von einem großen Führer träumt oder einfach nur blind ist, konnte es nicht sehen. Es war die Arroganz der westlichen Eliten, die die Angst und die Warnungen, die immer wieder aus Osteuropa gekommen sind, ignorierten und belächelten. Aber was wussten sie schon von der Ukraine, Georgien oder Belarus? Alles Länder, die für viele weit weg waren und in der Wahrnehmung irgendwo hinter dem Ural lagen.

„Viele bittere Fragen angesichts der Opfer“

Für viele brechen angesichts dieses Krieges lieb gewonnene Lebensmodelle und Gewissheiten weg. Losungen wie „Der Friede muss unbewaffnet sein“ wirken auf einmal lächerlich. Wir werden uns irgendwann, wenn dieser Krieg vorbei ist, viele Fragen gefallen lassen müssen. Fragen nach 5000 Stahlhelmen, nach verrosteten NVA-Raketen, nach Gas, das wir weiter kauften und damit den Krieg mitfinanzierten. Fragen über einen Bundeskanzler, der einmal unser Land regierte. Fragen über einen sächsischen Ministerpräsidenten, der Putin einen Orden um den Hals hängte. Die Ukrainer werden uns angesichts der vielen Opfer diese bitteren Fragen stellen. Was werden wir antworten?

„Was für eine Kraft, was für ein Freiheitswille!“

Ich habe jeden Tag Kontakt zu meiner Freundin Alina in Kiew. Sie unterstützt dort alte Menschen und junge Familien beim Überleben. Wenn wir telefonieren, bin nicht ich es, der ihr Mut macht und sie tröstet. Nein, ich wäre gar nicht in der Lage dazu. Es ist Alina, die mir Kraft gibt. Durch ihre Wärme, ihren Mut, ihren Humor und ihren unerschütterlichen Glauben, dass die Ukraine niemals besiegt werden kann. Was für eine Kraft, was für ein Freiheitswille!

„Freude über alle, die selbstlos helfen“

Ich bin so froh, diese Frau zu kennen, und ich habe so viel Achtung und Respekt vor diesen Menschen in der Ukraine und allen die unter Lebensgefahr in Russland auf die Straße gehen. Ich freue mich über alle, die in vielen Ländern ukrainischen Flüchtlingen selbstlos helfen und sie aufnehmen. Das sind die Momente, die mich angesichts der schrecklichen Bilder nicht verzweifeln lassen. Eines ist für mich sicher. Die Ukrainer werden ihr Land voller Stolz wieder aufbauen. Und wir, werden wir daraus etwas lernen? Daran habe ich meine großen Zweifel.

Von Uwe Schwabe