Leipziger Bürgerrechtler Uwe Schwabe: Darum brauchen wir einen SED-Opferbeauftragten

Es ist sehr zu begrüßen, dass der Bundestag im Zuge des Transformationsprozesses der Stasi-Unterlagen-Behörde ein Gesetz über die Bundesbeauftragte oder den Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur beschließen will.

Nach dem 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution ist es jedoch auch an der Zeit, neu über die Begrifflichkeit und die Definition „Opfer der SED-Diktatur“ nachzudenken. Der Begriff „Opfer“ suggeriert bei den meisten Menschen, dass jemand unabsichtlich zu einem Opfer geworden ist, beispielsweise als Opfer einer Gewalttat, einer Naturkatastrophe oder eines Unfalls.

Die Opfer einer Diktatur waren jedoch zum großen Teil Menschen (aus der Sicht der Machthabenden waren es „Täter“), die sich aktiv gegen die Diktatur und die damit einhergehenden Freiheitsbeschränkungen wehrten: gegen die fehlende Meinungsfreiheit, gegen eine fehlende Rechtsstaatlichkeit, gegen die fehlende Unabhängigkeit der Justiz, die fehlende Reisefreiheit und die eingeschränkten Möglichkeiten der politischen Teilhabe. Sie waren damit Akteure, also aktiv und bewusst handelnde Personen. Sie wollten teilhaben am politischen Willensbildungsprozess und sich einbringen in die Gestaltung eines demokratischen Staates. Die Grundfesten einer Diktatur werden aber zerstört, wenn man Teilhabe außerhalb der vorgegebenen politischen Ideologie ermöglicht. Die Machthaber in einer Diktatur scheuen nichts mehr als politisch selbstdenkende und handelnde Menschen. Es gab zu allen Zeiten der SED-Diktatur Menschen, die Widerstand leisteten, die widersprachen, die in die Opposition gingen, die sich verweigerten und die sich nichts haben zu Schulden kommen lassen.

Viele von ihnen sehen sich heute nicht als Opfer, obwohl bei vielen die Folgen der jahrzehntelangen Abschottung in der DDR nicht wirkungslos geblieben sind. Hier ist nicht nur die Abschottung durch Grenzen und Mauern gegenüber anderen Ländern gemeint. Es geht mindestens so sehr auch um die Abgrenzung nach innen, um die innere Distanz zum System und die fehlende Debattenkultur sowie um den Umgang mit Kritik und den nicht stattgefundenen Streit um politische Inhalte. Was bedeutet es weiterhin, in einer Gesellschaft groß zu werden, deren verordnete Grundwerte der Marxismus-Leninismus und der neue sozialistische Mensch sein sollen? Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie aufgewachsen sind in einem Klima der Bevormundung und der Lüge? Was macht es mit Menschen, wenn sie ständig sinnlose Ergebenheitsadressen vom Sieg des Sozialismus abgeben müssen – ob in der Schule, bei den Pionieren, in der FDJ oder selbst im Ferienlager und später im „Kollektiv“ des Betriebes? Wenn sie erfahren, wie groß die Denunziationsbereitschaft ist, ob in der Schule, an der Universität, in Betrieben und oftmals selbst in der Nachbarschaft und der eigenen Familie?

Es ist der täglich erfahrene Widerspruch zwischen der offiziellen Propaganda und dem eigenen Erleben der Menschen und das ständig auf der Hut sein müssen und nur wenigen vertrauen zu können. Die Verführungen und die Verfolgungen des SED-Regimes griffen ineinander und bewirkten ein großes Misstrauen untereinander. Abgrenzung geht durch die Köpfe und verschwindet nur schwer. All diese Auswirkungen von vierzig Jahren Leben in der DDR (nach vorhergehenden Jahren unter einer anderen deutschen Diktatur) sind trotz aller Aufarbeitung von einigen Fachleuten von der Mehrheit der Ostdeutschen und zu vielen desinteressierten Westdeutschen bis heute nicht hinlänglich untersucht, diskutiert und verarbeitet worden, bleiben aber relevant und werden sogar zum Teil an die nächste Generation weitergegeben.

Gitterfenster des ehemaligen Geschlossenen Jugendwerkhofes Torgau: Knapp 38 000 frühere politische DDR-Häftlinge bekommen derzeit eine Opferrente. Quelle: Peter Endig/Archiv

All denen, die in der DDR nicht alles widerstands- oder widerspruchslos hingenommen haben, verdanken wir heute unsere Freiheit. In der öffentlichen Wahrnehmung fehlt heute oft die Anerkennung dessen, was diese Menschen geleistet haben. Eine Anerkennung bedeutet in erster Linie nicht nur eine finanzielle Entschädigung für die rund 200.000 Menschen, die aus politischen Gründen in Haft gesessen haben. Diese Entschädigung ist natürlich für viele damals Inhaftierte heute eine existenzielle Überlebensnotwendigkeit. Diese Widerständigen Akteure wurden oft lebenslang in ihrer beruflichen Entwicklung eingeschränkt und leiden noch heute an den Folgen. Anerkennung bedeutet, dass wir ihnen unseren Respekt und unsere Achtung entgegenbringen und diese nicht nur an Jahrestagen und bei Sonntagsreden, weil sie ihr Leben und ihre Freiheit auch für unsere Freiheit riskiert haben.

Diese fehlende Anerkennung, das Nicht-Gehört-Werden und der fehlende Respekt haben viele der ehemals Widerständigen in Resignation oder Verbitterung geführt, sie wenden sich Parteien zu, die vortäuschen sich um ihre Belange zu kümmern. Und sie haben das Recht und wir haben die Pflicht, über die Verantwortung derer zu reden, die das System jahrelang mitgetragen haben und diese Diktatur dadurch erst möglich gemacht haben. Wichtig wäre weiterhin eine Sensibilisierung, dass wenn man von einem SED-Unrechtsstaat spricht, das politische System der ehemaligen DDR gemeint ist und damit nicht alle Menschen die darin leben und überleben mussten diskreditiert werden.

Um heute zu begreifen wie eine Diktatur selbst in Deutschland funktioniert hat und wieder funktionieren könnte, ist es wichtig zu wissen, was es für äußere und innere Rahmenbedingungen geben muss und unter welchen Bedingungen Menschen dazu bereit sind, andere anzuschwärzen, zu verraten und damit billigend in Kauf zu nehmen, dass die Betroffenen persönliche Nachteile haben, verfolgt werden, im Gefängnis landen können und schlimmstenfalls zu Tode kommen. Warum Menschen bereit sind, sich direkt oder indirekt an diktatorischen Strukturen und Verhalten zu beteiligen. Erst wenn man das begreift, kann man den Wert eines freien demokratischen Staates schätzen und sich für dessen Erhalt einsetzen. Dieses Wissen an eine Generation weiterzugeben die keine Diktatur erlebt hat, ist die Grundvoraussetzung für den Erhalt eines demokratischen Gemeinwesens.

Der neue parteiunabhängige Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur kann als Ombudsperson, unter anderem in den alten Bundesländern wo es keine Landesbeauftragten gibt, genau diese Sensibilisierung in der Politik, der Verwaltung und der Öffentlichkeit fördern. Dort herrscht oft Unkenntnis bei den Entscheidungsträgern in Politik und Verwaltung und die Erlebnisgeneration wird immer kleiner.

In den oben genannten Fragen berät er den Bundestag und seine Ausschüsse sowie Bundesministerien und andere öffentliche Einrichtungen in Fragen, die die Angelegenheiten der Opfer der SED-Diktatur betreffen.

Er kann sich in unserem föderalen Staat in Zusammenarbeit mit den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Bundesstiftung Aufarbeitung dafür einsetzen, dass nicht nur zu den Jahrestagen an den Mut und das Risiko der Widerständigen und Eigensinnigen erinnert wird. Es geht um die Einforderung von Respekt, Achtung, Anerkennung und Wissen um die Geschehnisse. Wir sollten deshalb dankbar sein für diese Initiative, die aus dem Bundestag heraus gestartet wurde.

Unser Gast-Autor Uwe Schwabe (58) zählte 1989 als Bürgerrechtler zur organisierten Opposition in Leipzig und ist Vorstandsvorsitzender des Archiv Bürgerbewegung Leipzig e.V.

Von Uwe Schwabe