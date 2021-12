Leipziger Bürgerrechtler: Warum die Corona-Proteste anders als die Wende-Demos sind

Leipzig

Die von prominenten Leipzigern unterzeichnete „Leipziger Erklärung“ zu den Corona-Spaziergängern hat für Aufsehen gesorgt. Einerseits haben bereits über 500 namhafte Bürger das von der Stiftung Friedliche Revolution initiierte Papier unterzeichnet, andererseits sorgt für Unverständnis, dass in der Erklärung auch Leipziger Bürgerrechtler fordern, dass „Polizei und staatlichen Organen“ bei Corona-Protesten „im Sinne des Schutzes der Grundrechte alle rechtswidrigen Aktivitäten in vollem Umfang und unmissverständlich“ unterbinden sollen. Mit dieser Äußerung werde die angespannte Lage bei den Corona-Protesten weiter angeheizt, statt sie zu deeskalieren, argumentieren Kritiker. Einige werfen den Bürgerrechtlern sogar vor, sie hätten „die Seite gewechselt“. Die LVZ sprach darüber mit den Bürgerrechtlern Regina Schild und Stephan Bickhardt, die die Erklärung unterzeichnet haben.

Ihre Kritiker meinen, Sie würden unter dem Label der Friedlichen Revolution überwiegend friedlich demonstrierende „Frauen und Kinder“ in Misskredit bringen. Wie sehen Sie das?

Regina Schild: Ich nehme bei den Corona-Protesten eine zunehmende Aggressivität und Gewalt wahr, die mich betroffen machen. Deshalb ist mir wichtig, dass dagegen etwas unternommen wird. Rechtswidrige Aktivitäten sollten unterbunden werden. Es geht nicht anders, wenn man mit Fackeln aufmarschiert und Angst verbreitet. Wir sind in einem Rechtsstaat, in dem man auch Gegenpositionen haben kann. Aber dann muss man sie mit Respekt und Würde austragen.

Regina Schild hat fast 30 Jahre die Stasi-Unterlagenstelle Leipzig geleitet. Quelle: André Kempner

Stephan Bickhardt: Die Friedliche Revolution lebte in ihrem Kern die Forderung nach Versammlungsfreiheit. Darum ist es verständlich, dass die Eingrenzung der Versammlungsfreiheit heute eine schwere Zumutung für uns 89er darstellt. Aber die Versammlungsfreiheit ist nicht komplett kaputt, sie ist allein eingegrenzt, um Leib, Leben und Gesundheit zu schützen.

Haben Sie „die Seiten gewechselt“?

Schild: Für mich ist das kein Seitenwechsel. Denn die Zeiten sind nicht vergleichbar. Wir haben heute Freiheits- und Bürger-Rechte, während es in der DDR-Diktatur kein Demonstrationsrecht beziehungsweise nur eingeschränkte Grundrechte gab. Wir haben diese Rechte friedlich erstritten und jetzt andere Möglichkeiten. Wir müssen nicht mit Gewalt agieren.

Bickhardt: Wir leben heute in einem kritikwürdigen Rechtsstaat und nicht mehr im Unrechtsstaat. Meinungsfreiheit, die wichtige Kunstfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit sind garantiert – und die Freiheit sich zu versammeln und Veranstaltungen zu machen, ist eingeschränkt, aber nicht abgeschafft! Ich bleibe bei meinen Positionen vor und nach 89.

Was unterscheidet die Demonstrationen von 1989 von den Corona-Spaziergängern?

Schild: Damals gab es keinen Rechtsstaat. Heute kann man seine Meinung frei kund tun. Und das sollte man auch tun. Aber man muss es auch aushalten, dass es andere Meinungen gibt.

Stephan Bickhardt gründete 1989 die Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“. Quelle: Steffen Giersch

Bickhardt: Die Corona-Spaziergänger sind Mitbürger mit ganz vielen unterschiedlichen Positionen. Und keineswegs alle wollen mit der in Teilen rassistischen und europafeindlichen AfD in Verbindung gebracht werden. Es wäre nun wirklich gut, wenn die Spaziergänge aufhören würden, sie sind organisiert und längst keine Spontandemonstration mehr. Was wollen die Spaziergängerinnen? Auf Spaziergängen wollen Menschen miteinander reden, sehen, dass sie nicht allein sind, Kontakt haben. Ich verstehe das. Aber was da passiert, kann ich dennoch nicht unwidersprochen bleiben.

Wie sollten die Demonstranten ihren Protest heute friedliche öffentlich machen?

Schild: Für mich besteht aktuell eine Ausnahmesituation, in der die Gesundheit aller an erster Stelle steht. Wir müssen die Pandemie besiegen. Es sind schon zu viele gestorben. Dagegen muss man etwas tun. Die Wege sind vielleicht nicht immer verstehbar. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit als eine Impfung.

Zur Person: Regina Schild Regina Schild wurde 1957 in Leipzig geboren. Sie ist Elektronikfacharbeiterin mit Abitur und zu DDR-Zeiten im VEB RFT Nachrichtenelektronik Leipzig gearbeitet. Während der Friedlichen Revolution hat sie mit dem Bürgerkomitee Leipzig die Leipziger Stasizentrale aufgelöst und anschließend fast 30 Jahre die Stasi-Unterlagenstelle Leipzig aufgebaut und geleitet. Heute ist sie im Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution ehrenamtlich tätig.

Bickhardt: Es geht darum, die Position der anderen zu verstehen. Denn es besteht die Gefahr, dass Menschen aus dem Diskurs aussteigen. Ich will nicht in einer unversöhnlichen Gesellschaft leben. Auch von eventuellen Nachteilen auf der Arbeitsstelle und Befürchtungen muss geredet werden können. Wenn sich Menschen diskriminiert fühlen, hilft es nicht zu sagen, so ist es nicht. Die Protestierenden, bitte, sollen sich an die Regeln halten.

Zur Person: Stephan Bickhardt Stephan Bickhardt wurde 1959 in Dresden geboren. Er ist gelernter Werkzeugmacher und hat Theologie studiert. Während der Friedlichen Revolution gründete er die Bürgerbewegung „Demokratie Jetzt“, deren Geschäftsführer er war. Seit 1991 ist er evangelischer Pfarrer und Studierendenpfarrer. Seit 2008 ist er auch Polizeiseelsorger in Leipzig und seit 2019 Direktor der Evangelischen Akademie Sachsen.

Wie kann die angespannte Lage bei den Corona-Spaziergängen entkrampft werden?

Schild: Nur mit einem offenen Aufeinanderzugehen, mit vielen Gesprächen und gegenseitigen Respekt. Nicht mit Aggressivität.

Bickhardt: Das wichtigste ist, dass wir diese Lage aushalten. So wichtig Abstand halten und Impfung sind, so sehr sollte über allem der Konsens stehen, dass wir im Gespräch bleiben. Jetzt ist die Stunde der Gesellschaft und der Kirche. Der Staat hat Vorsorge und Lebensschutz zu leisten mit den vielen, die auf diesem Feld kämpfen. Aber um die Krise in der Krise, die Kommunikationskrise müssen wir uns alle kümmern.

Von Andreas Tappert